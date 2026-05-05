Công an TPHCM xác minh thông tin 2,5 triệu thửa đất

Duy Quang

TPO - Trong giai đoạn cao điểm 60 ngày từ nay đến 15/6, TPHCM tiến hành hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin với khoảng 2.494.709 thửa đất. Trong đó, Công an TPHCM sẽ trực tiếp xác minh, đối chiếu nhằm bảo đảm dữ liệu đồng bộ giữa giấy chứng nhận, cơ sở dữ liệu đất đai và dữ liệu dân cư.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TPHCM vừa ký kế hoạch triển khai cao điểm thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai năm 2026 trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, từ nay đến đến 31/12 thường xuyên duy trì, cập nhật và quản lý, khai thác 1.340.362 thửa đất đã đúng - đủ - sạch - sống, quản lý trên môi trường số, cập nhật biến động theo thời gian thực và tái sử dụng dữ liệu trong thủ tục hành chính liên quan.

Trong giai đoạn cao điểm 60 ngày, từ nay đến 15/6 sẽ tiến hành hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin với khoảng 2.494.709 thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu, làm đúng - đủ - sạch - sống, hoàn thiện, chuẩn hóa đầy đủ 3 khối thông tin gồm dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và dữ liệu phi cấu trúc (hồ sơ quét).

Bên cạnh đó, hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính (nếu có), đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với 447.811 thửa đất để quản lý, khai thác sử dụng, hoàn thành trước tháng 12/2026. Trong đó, quý 2 hoàn thành 120.909 thửa đất và quý 3 hoàn thành 205.993 thửa đất.

Từ nay đến 15/6, TPHCM sẽ tiến hành hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin với khoảng 2.494.709 thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các nội dung của kế hoạch số 2959 của Bộ Công an, hoàn thiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính (đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính) và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ các thửa đất trên địa bàn TP trong năm 2026.

UBND TPHCM đặt mục tiêu đến hết năm 2026, 100% thủ tục hành chính về đất đai cấp TPHCM, cấp xã đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Do đó, UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, tham mưu UBND TPHCM ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện.

Công an TPHCM đặc biệt là lực lượng cấp xã, trong giai đoạn cao điểm 60 ngày sẽ trực tiếp xác minh, đối chiếu nhằm bảo đảm dữ liệu đồng bộ giữa giấy chứng nhận, cơ sở dữ liệu đất đai và dữ liệu dân cư. Công an TPHCM cũng đảm nhận nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Cùng với đó, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM sẽ khai thác và tích hợp dữ liệu đất đai vào hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, giúp quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ của người dân, doanh nghiệp trở nên nhanh chóng và chính xác hơn.

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường cũng được yêu cầu chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, phối hợp trong các khâu đo đạc, đăng ký, cấp giấy chứng nhận cũng như hoàn thiện hồ sơ địa chính.

