Quy hoạch trung tâm hành chính mới 'xoay trục' thị trường BĐS Tây Ninh: Vinhomes Green City bật tăng giá trị

Điều chỉnh Quy hoạch Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được công bố, trong đó, Đức Hòa - Hậu Nghĩa được định hướng trở thành trung tâm hành chính - chính trị mới. Nắm giữ vị trí trung tâm, lại được tiếp thêm sức nóng từ chính sách áp trần lãi suất 6%/năm kéo dài tới 5 năm, Vinhomes Green City đang trở thành tọa độ đón sóng an cư và đầu tư sôi động bậc nhất Tây Bắc TP.HCM.

Hạ tầng giao thông - xã hội đồng loạt được kích hoạt

Điều chỉnh Quy hoạch Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được UBND tỉnh Tây Ninh công bố: địa phương sẽ tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội theo mô hình cấu trúc đa trung tâm.

Trong đó, khu vực Đức Hoà - Hậu Nghĩa được định hướng trở thành trung tâm hành chính - chính trị mới. Như vậy, trung tâm hành chính - chính trị mới sẽ cách trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Tây Ninh hiện nay (TP.Tân An, tỉnh Long An cũ) khoảng 50 km. Nơi đây sẽ được tỉnh Tây Ninh tập trung đầu tư phát triển các hoạt động kinh tế, tài chính, thương mại, logistics và công nghệ cao, chia sẻ chức năng với khu vực lõi trung tâm TP.HCM.

Ngoài “quyền lực” từ quy hoạch mới, vị thế của Đức Hòa – Hậu Nghĩa càng then chốt nhờ vị trí giáp ranh TP.HCM; hạ tầng công nghiệp phát triển, đóng góp hơn 70% giá trị sản xuất công nghiệp cho toàn tỉnh Long An (cũ); thu hút hơn 1,4 tỷ USD, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp lên tới 90%.

Đến năm 2030, Tây Ninh định hướng phát triển Đức Hòa đạt chuẩn đô thị loại II. Đặt trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 10-10,5% vào năm 2026 của tỉnh, Đức Hòa cho thấy rõ vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa các tiêu chí phát triển bền vững, như thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, nâng cao chất lượng sống thông qua việc phát triển đồng bộ các khu đô thị mới…

TP.HCM đang tăng tốc triển khai phương án mở rộng đại lộ Võ Văn Kiệt, kéo dài kết nối trực tiếp đến Tây Ninh.

Ở vĩ mô, hạ tầng xã hội được đầu tư bài bản là thỏi nam châm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia và các doanh nghiệp lớn đến đầu tư, làm việc, sinh sống. Lượng dân cư dịch chuyển cơ học tạo ra nhu cầu thực chất về nhà ở, từ đó gia tăng thanh khoản và giá trị bất động sản Đức Hòa.

Tiềm năng bứt phá của thị trường Đức Hòa còn gắn liền với lộ trình triển khai các trục giao thông lớn kết nối Tây Ninh với TP.HCM. Tuyến ĐT823D đang đẩy nhanh thi công, dự kiến thông xe trong tháng 5/2026, đóng vai trò mắt xích nối liền đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ N2 với các trục vành đai trọng điểm, như Vành đai 3 (hiện đã đạt 95% khối lượng và sẵn sàng thông xe kỹ thuật) và Vành đai 4 (dự kiến khởi công đồng loạt vào tháng 9/2026).

Hàng loạt dự án giao thông chiến lược khác như đường Võ Văn Kiệt nối dài, mở rộng Quốc lộ 22 lên 60m hay tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương vừa khởi công đầu năm đang từng bước khép kín mạng lưới lưu thông đa hướng. Sự thông suốt về kết nối thiết lập một hành lang giao thương liền mạch, tạo nền tảng vững chắc để các đại đô thị quy mô lớn hiện diện.

Vinhomes Green City đón trọn dòng dịch chuyển an cư và đầu tư

Quy hoạch mới đưa thị trường bất động sản Đức Hòa bước vào giai đoạn sôi động chưa từng có. Các dự án đô thị quy mô lớn, được quy hoạch bài bản và sở hữu vị trí chiến lược nhanh chóng trở thành tâm điểm đón dòng tiền. Nổi bật trong số này là Vinhomes Green City quy mô gần 200ha. Đại đô thị all-in-one đầu tiên tại khu Tây Bắc ra mắt đúng thời điểm vàng, đón đầu làn sóng dịch chuyển cư dân mới từ hạ tầng công nghiệp và xu hướng giãn dân khỏi lõi nội đô TP.HCM.

Vinhomes Green City là đại đô thị “all-in-one” đầu tiên tại Tây Bắc TP.HCM

Tọa lạc tại khu vực trung tâm hành chính mới Đức Hòa, dự án thừa hưởng trọn vẹn giá trị từ các trục giao thông huyết mạch, như ĐT 823D, Vành đai 3, Vành đai 4 và đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài. Nhờ đó, khả năng kết nối liên vùng được tối ưu, rút ngắn thời gian di chuyển đến trung TP.HCM cũng như các đầu mối kinh tế quan trọng, từ đó gia tăng giá trị bất động sản trong trung và dài hạn.

Vinhomes Green City được tích hợp đầy đủ các chức năng sống, làm việc và giải trí trong cùng một không gian. Hệ sinh thái tiện ích được đầu tư đồng bộ với Vincom 4ha, trường học chất lượng quốc tế Vinschool, diện tích mảng xanh gần 40ha, 12 công viên nội khu.... Dự án góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân, hình thành cộng đồng văn minh, gắn kết, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị bền vững.

Nhiều tiện ích lớn tại Vinhomes Green City đã thành hình và đón cư dân vào trải nghiệm

Song song với định hướng phát triển sản phẩm, giải pháp tài chính cũng được chủ đầu tư tính toán nhằm tăng khả năng tiếp cận cho thị trường.

Hiện, Vinhomes Green City đang được áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất chỉ 0-6%/năm, kéo dài trong 5 năm. Khách hàng có thể linh hoạt chọn 1 trong 5 gói hỗ trợ. Đặc biệt, với gói 18-36 tháng, sau khi hết thời gian ưu đãi lãi suất cố định, khách hàng sẽ được hỗ trợ thêm tới 2 năm với mức khóa trần tối đa chỉ 9%/năm. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất phát sinh sẽ do Vinhomes chi trả.

Chính sách chưa từng có tiền lệ của Vinhomes bảo vệ khách hàng trước mọi biến động thị trường và tạo sự an tâm tuyệt đối cho khách trong suốt quá trình vay mua nhà.

Kết hợp giữa vị trí chiến lược, hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh và chính sách tài chính linh hoạt, Vinhomes Green City trở thành lựa chọn hoàn hảo cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư. Dự án góp phần định hình chuẩn mực sống mới, đồng thời gia tăng sức hút cho toàn thị trường bất động sản khu vực Tây Bắc TP.HCM.