Căn nhà không xây dựng hết đất, dành 'khoảng thở' trong ngõ nhỏ

Thúy Hiền

TPO - Căn nhà vườn hai tầng của vừa hoàn thành giữa lòng Hà Nội, nép mình giữa chín căn nhà cao 5–6 tầng xung quanh.

Công trình gồm 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, được xây dựng trên khu đất 90m² với diện tích sàn 54m², phần còn lại dành trọn cho sân vườn là khoảng thở quý giá giữa lòng đô thị.

Ngôi nhà được cải tạo từ hiện trạng cũ đã xuống cấp, ẩm thấp và thiếu sáng. Thách thức lớn nhất là đưa ánh sáng tự nhiên len sâu vào không gian khi khu đất dài và hẹp. Giải pháp được lựa chọn là mở các vách ngăn, tổ chức lại mặt bằng theo hướng liên thông giữa phòng khách – bếp – khu ăn, giúp không gian trở nên thoáng đãng và nhiều ánh sáng.

Gạch kính được đưa vào khu vực phòng tắm để tăng cường ánh sáng tự nhiên, đồng thời vẫn đảm bảo sự riêng tư và tạo điểm nhấn cho không gian phòng khách. Bên cạnh đó, sự thay đổi cao độ trong từng khu vực tạo nên nhiều lớp không gian linh hoạt, phù hợp với công năng sử dụng: phòng khách rộng thoáng với trần cao, trong khi các không gian phụ như WC được tiết chế vừa đủ, mang lại cảm giác cân bằng và hợp lý cho toàn bộ ngôi nhà.

Thúy Hiền
Luke Nguyen Lab
#nhà vườn #thiết kế nhà #không gian xanh #đô thị

