TPHCM rà soát toàn bộ dự án nhà ở để cấp hơn 60.000 sổ hồng

Duy Quang

TPO - TPHCM sẽ rà soát, thống kê toàn bộ dự án nhà ở, dự án thương mại, dịch vụ chưa được cấp sổ hồng để giải quyết cấp 61.200 sổ trong năm 2026, tăng 15% so với tổng số được cấp sổ hồng năm 2025.

Tổ công tác 1645 vừa ban hành kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM trong năm 2026.

Mục tiêu sẽ tổ chức rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cho 60 dự án, với khoảng 68.000 căn nhà trên địa bàn TPHCM, làm cơ sở để Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức giải quyết cấp sổ hồng theo quy định.

Bảo đảm tiến độ mỗi quý xử lý đạt 30% trên tổng số 68.000 hồ sơ trong năm 2026, bao gồm hồ sơ cấp sổ hồng dự án nhà ở và loại hình bất động sản khác. Trong đó phấn đấu giải quyết cấp 61.200 sổ hồng/68.000 hồ sơ trong năm 2026, tương đương 90% tổng số hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, tăng 15% so với tổng số được cấp sổ hồng năm 2025.

Theo đó, TPHCM sẽ rà soát, thống kê toàn bộ dự án nhà ở, dự án thương mại, dịch vụ (dự án đầu tư xây dựng loại hình biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ nghỉ dưỡng) chưa được cấp sổ hồng, bao gồm các hồ sơ đang giải quyết và dự kiến phát sinh trong năm để xác định các khó khăn, vướng mắc, tổng hợp báo cáo Tổ công tác 1645 xem xét, chỉ đạo tháo gỡ, tạo hành lang pháp lý để thực hiện cấp sổ hồng.

Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM làm đầu mối tiếp nhận thông tin để rà soát tổng thể, thống kê các dự án đã đưa vào sử dụng nhưng chưa cấp sổ cho người mua nhà.

Điều này nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số trên địa bàn thành phố trong năm 2026. Đồng thời tập trung giải quyết cấp sổ hồng đối với các dự án không có vướng mắc pháp lý và dự án đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Từng bước giải quyết cấp sổ hồng các dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ trên địa bàn TPHCM.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TPHCM kiêm Tổ trưởng Tổ công tác 1645 cho biết, đã chỉ đạo Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM làm đầu mối tiếp nhận thông tin từ Ban tiếp công dân TPHCM, Sở Xây dựng, UBND phường, xã, đặc khu... để rà soát tổng thể, thống kê các dự án phát triển nhà ở, loại hình bất động sản mới trên địa bàn đã đưa vào sử dụng nhưng chưa cấp sổ cho người mua nhà. Sau đó, tổng hợp báo cáo Tổ công tác 1645 tổ chức họp để xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, làm cơ sở giải quyết cấp sổ hồng theo quy định.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thành phần hồ sơ và kết quả tháo gỡ của Tổ công tác 1645 để giải quyết việc cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trong đó, Sở Xây dựng được giao thực hiện việc rà soát các quy định của pháp luật về nhà ở và đề xuất hướng xử lý chung đối với các dự án nhà ở thương mại thuộc bốn nhóm vướng mắc liên quan đến việc không mua lại quỹ nhà phục vụ tái định cư, các dự án chưa xác định hình thức thực hiện điều tiết nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án chưa thực hiện bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho cơ quan có thẩm quyền quản lý và chủ đầu tư dự án không bàn giao 2% quỹ bảo trì cho Ban Quản trị chung cư.

Thuế TPHCM và các Thuế cơ sở thực hiện công tác xác định nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư và người mua nhà sau khi nhận được phiếu chuyển thông tin địa chính của cơ quan quản lý và cơ quan đăng ký đất đai theo quy chế phối hợp số 01/2026 của liên cơ quan Cục thuế và Cục Quản lý đất đai.

UBND các xã, phường lập danh sách gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM các dự án đã xây dựng xong, đã bàn giao nhà cho người mua nhưng chưa được giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà, trong đó xác định cụ thể nguyên nhân vướng mắc dẫn đến việc chưa được cấp sổ.

