Khám phá ngôi nhà vườn theo cấu trúc ‘Tam hợp viện’

Thúy Hiền

TPO - Nằm trên mảnh đất rộng 353m² tại Hải Phòng, ngôi nhà vườn là kiến trúc mới của căn nhà cũ 2,5 tầng từng là nơi sinh sống của cả gia đình và dãy nhà cấp 4 là nơi ông bà thực hiện công việc kinh doanh xay xát gạo.

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, công trình ra đời không chỉ để che mưa chắn nắng, mà để lưu giữ những giá trị nguyên bản nhất của gia đình: Sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Lấy cảm hứng từ cấu trúc Tam Hợp Viện kinh điển, các kiến trúc sư của Mộc Xinh Designs đã khéo léo biến tấu bằng ngôn ngữ thiết kế tinh giản. Không gian không đi sâu vào những chi tiết rườm rà, mà tập trung vào sự cân bằng giữa những khối tích hiện đại và mái ngói mang hơi thở xưa cũ.

Thách thức lớn nhất của dự án là việc quy hoạch lại tổng thể khu đất để vừa nâng cao chất lượng sinh hoạt, vừa duy trì xưởng xay xát gạo là công việc tâm huyết cả đời của ông bà. Giải pháp được đưa ra một cách đầy tinh tế:

Hệ thống giao thông tách biệt: Hai cổng ra vào được thiết kế riêng. Cổng chính sang trọng dành cho sinh hoạt gia đình; cổng phụ khuất sau để phục vụ hoạt động giao thương, đảm bảo sự yên tĩnh tuyệt đối cho không gian nghỉ dưỡng.

Điểm chạm di sản: Khối nhà cấp 4 cũ, nơi lưu giữ những chiếc máy xay xát gắn liền với thời gian xây dựng gia đình của ông bà không bị phá bỏ mà được kết nối khéo léo với khối nhà mới qua không gian bếp ăn. Đây là sợi dây liên kết giữa quá khứ lao động và hiện tại an hưởng.

Ngôi nhà mới được thiết kế với hai tầng, với một phòng khách, một phòng bếp và bàn ăn cùng năm phòng ngủ và một phòng thờ. Mọi chi tiết trong căn nhà 135m² này đều xoay quanh người sử dụng. Tầng một được ưu tiên hoàn toàn cho ông bà với phòng ngủ chính và các khu vực chức năng thiết yếu, giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng và luôn gắn kết với không gian khách, bếp.

Phòng khách được đặt tại tầng 1, các bức tường kính được sử dụng thay thế cho tường gạch để đưa không gian ra các khu vườn vào phòng khách.

Bếp và phòng ăn là dấu nối của dãy nhà chính và dãy nhà nhà xưởng cũ. Vừa có bếp trong và ngoài, vừa là không gian ngăn cách giảm tiếng ồn từ máy xay xát gạo lên nhà chính.

Trong khi đó, tầng hai là "vùng trời riêng" cho con cháu mỗi dịp về thăm quê. Sự tách biệt này không tạo ra khoảng cách, mà trái lại, giúp tối ưu hóa công năng và chi phí vận hành cho căn nhà khi không có nhu cầu sử dụng tối đa.

"Trái tim của công trình chính là khoảng sân trong. Đó là khoảng thở, là vùng đệm xanh nơi mọi thế hệ có thể cùng nhau ngồi dưới tán cây, nghe tiếng kỉ niệm và tận hưởng sự an nhiên." - KTS chủ trì Lê Hồng Phong chia sẻ.

THÔNG TIN DỰ ÁN:

▪️Dự án | Nhà vườn Hải Dương - Chốn về với Cội nguồn

▪️Diện tích đất | 353m2

▪️Diện tích xây dựng | 135m2

▪️Phong cách: Hiện đại kết hợp truyền thống

▪️Đơn vị thực hiện | Mộc Xinh Designs

▪️Năm hoàn thành | 2026

