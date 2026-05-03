Hà Nội:

'Đội lái' thổi giá nhà đất ăn theo thông tin mở rộng đường nghìn tỷ

Đình Phong

TPO - Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều tin rao bán nhà đất xuất hiện dày đặc ăn theo thông tin quy hoạch mở đường, giá chào bán bị đẩy lên cao...

Đẩy giá tăng cao

HĐND TP Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) với tổng mức đầu tư hơn 191.677 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Trong đó, tại phân kỳ 1, tổng vốn đầu tư đoạn từ nút giao Lê Duẩn đến cầu Giẽ dài khoảng 36,3 km gần 158.000 tỷ đồng. Tuyến đường sẽ được nâng cấp mặt cắt ngang lên 90 m, gồm 10 làn xe chính và 6 làn đường gom. Dự án đi qua hàng loạt phường, xã từ khu vực nội đô tới các huyện phía Nam như Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên…

Theo bảng giá đất Hà Nội áp dụng từ 1/1/2026, giá đất ở vị trí đẹp nhất dọc tuyến đường Giải Phóng khoảng 191,2 triệu đồng/m²; nhiều khu vực trên trục Ngọc Hồi dao động 27,7 – 98,3 triệu đồng/m² tùy vị trí.

Tuy nhiên, khảo sát thực tế cho thấy giá rao bán trên thị trường đang bị đẩy lên gấp nhiều lần, ăn theo thông thông tin quy hoạch mở đường.

Tin rao bán nhà đất xuất hiện dày đặc ăn theo thông tin quy hoạch mở đường quốc lộ 1A, giá chào bán bị đẩy lên cao...

Đơn cử, một căn nhà đầu đường Ngọc Hồi, quốc lộ 1A được giới thiệu có diện tích 25m2 sau quy hoạch mở đường có giá 9,4 tỷ đồng, tương đương hơn 370 triệu đồng/m2.

Cũng trên đường Ngọc Hồi, một căn nhà được chào bán có diện tích 99m2 đã thu hồi đất làm đường có giá 29 tỷ đồng, tương đương hơn 290 triệu đồng/m2; hay một căn nhà khác cũng trên tuyến đường này có diện tích 490m2 (sau quy hoạch còn 420m2) được môi giới chào bán tới 150 tỷ đồng, tương đương gần 360 triệu đồng/m2…

Trao đổi với PV, một môi giới hoạt động lâu năm tại khu vực Ngọc Hồi – Thanh Trì cho biết, lượng khách hỏi mua tăng mạnh sau khi xuất hiện thông tin mở rộng tuyến đường.

Theo người này, nhiều chủ đất “neo giá rất cao” với kỳ vọng tuyến đường mở rộng sẽ giúp khu vực trở thành trục phát triển mới.

“Khách chủ yếu hỏi đầu tư dài hạn. Nhưng thực tế nhiều lô đất nằm trong diện có thể bị thu hồi hoặc chỉ còn diện tích rất nhỏ sau quy hoạch. Giá rao bán cao chủ yếu dựa vào kỳ vọng chứ giao dịch thực tế không nhiều”, môi giới này tiết lộ.

Việc giá đất tăng theo thông tin đường được mở rộng, nâng cấp là phổ biến, nhưng chuyên gia cảnh báo đây cũng là giai đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất.

Chuyên gia khuyến cáo: thận trọng

Chuyên gia đã cảnh báo về vấn đề này. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, giá thị trường được quyết định bởi 3 quy luật, quy luật giá trị, quy luật cung - cầu và quy luật cạnh tranh. Giá bất động sản thực tế còn chịu sự tác động của tiện ích, dịch vụ, trong đó có hạ tầng giao thông.

Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư khi biết được thông tin về đầu tư hạ tầng, họ đã nắm bắt cơ hội để đón sóng đầu tư. Thế nhưng, người có nhu cầu thực và có nguồn tiền nhàn rỗi mới có thể đầu tư dài hạn ăn theo thông tin về hạ tầng.

TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam thừa nhận, việc hạ tầng giao thông được xây dựng mới, mở rộng đã đem lại giá trị lớn cho bất động sản vùng lân cận. Tuy nhiên, việc thực hiện các dự án hạ tầng này mang tính dài hạn.

Ông Đính cho rằng, "đội lái" tạo sóng thị trường dựa trên thông tin tốt để làm tăng giá, tạo sốt đất, vậy nên ông khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, tìm hiểu kỹ về thị trường, nắm rõ về quy hoạch, tính thanh khoản để tránh rủi ro chôn vốn, đồng thời cần nắm được 2 vấn đề cơ bản nhất. Thứ nhất là dư địa tăng giá, thứ hai là tiến độ triển khai hạ tầng...

