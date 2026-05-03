Bộ Xây dựng yêu cầu tăng tốc hoàn thành hơn 158.700 căn nhà ở xã hội

Ngọc Mai

TPO - Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành mục tiêu hơn 158.700 căn nhà ở xã hội trong năm 2026.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện số 08 yêu cầu các tỉnh, thành phố tập trung triển khai đồng bộ giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án nhà ở xã hội.

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, cả nước đã khởi công thêm 40 dự án với quy mô hơn 36.590 căn hộ. Đến nay, đã có 226 dự án được khởi công, tổng quy mô hơn 228.725 căn, đạt 144% chỉ tiêu được giao. Đồng thời, hơn 5.426 căn nhà ở xã hội đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Năm 2026, cả nước đặt mục tiêu hoàn thành hơn 158.700 căn nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng nhìn nhận phát triển nhà ở xã hội vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức, chưa bố trí ngân sách cho bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đầu tư hạ tầng, dẫn đến thiếu quỹ đất sạch. Ở nhiều nơi, dù đã dành đủ quỹ đất nhưng vị trí lại xa trung tâm, thiếu kết nối hạ tầng kỹ thuật và xã hội, làm giảm sức hấp dẫn của dự án.

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính tại một số địa phương vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu “luồng xanh”, “ưu tiên”, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai.

Trước thực trạng trên, Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc chỉ đạo triển khai. Trọng tâm là kiện toàn Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cấp tỉnh trong quý II/2026, đồng thời đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, cả nước đã khởi công thêm 40 dự án với quy mô hơn 36.590 căn hộ.

Các địa phương cũng được yêu cầu phải rà soát, điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2026 - 2030, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thực tế. Đáng chú ý, việc thành lập Quỹ nhà ở địa phương phải hoàn thành trong quý II năm nay nhằm tạo nguồn lực tài chính ổn định.

Đối với các dự án đang triển khai, Bộ Xây dựng yêu cầu địa phương làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để cam kết tiến độ cụ thể, tăng cường kiểm tra, đôn đốc. Những dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2026 cần được ưu tiên nguồn lực, áp dụng công nghệ thi công hiện đại để rút ngắn thời gian.

#nhà xã hội #Bộ Xây dựng #dự án nhà ở #tiến độ xây dựng #chính sách nhà ở #địa phương

