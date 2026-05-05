Chưa bàn giao nhà đã xong tiện ích, Vinhomes Golden City “gây sốt” khi chuẩn bị ra mắt công viên 5ha

Một “lá phổi xanh” quy mô lớn đang dần hoàn thiện tại Vinhomes Golden City (Hải Phòng), sẵn sàng đi vào vận hành từ ngày 9/5. Công viên trung tâm Central Forest rộng 5ha không chỉ bổ sung mảnh ghép cảnh quan quan trọng mà còn đánh dấu bước chuyển của đại đô thị sang giai đoạn hình thành nhịp sống thực - nơi cư dân, dòng khách và hoạt động khai thác bắt đầu hội tụ rõ nét.

“Trái tim xanh” định hình chuẩn sống mới

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng thu hẹp, đặc biệt tại khu vực Nam Hải Phòng, một công viên quy mô tới 5ha như Central Forest ở Vinhomes Golden City có thể xem là “của hiếm”. Central Forest được quy hoạch như vùng lõi sinh thái, đóng vai trò điều hòa vi khí hậu, giảm mật độ bê tông hóa và tạo khoảng đệm xanh tách biệt với nhịp sống đô thị.

Vượt lên khỏi chức năng cảnh quan, công viên được thiết kế theo mô hình “đa lớp trải nghiệm”. Trên cùng một không gian mở, các khu vận động, giải trí, thư giãn và kết nối cộng đồng được tổ chức đan xen, giúp tối ưu công năng sử dụng theo từng thời điểm trong ngày.

Ban ngày, nơi đây là không gian cho các hoạt động thể thao ngoài trời, vui chơi trẻ em, dạo bộ và nghỉ ngơi. Khi đêm xuống, Central Forest chuyển mình thành điểm hẹn của các hoạt động giải trí, sự kiện và giao lưu cộng đồng. Chính sự linh hoạt này giúp mỗi mét vuông công viên không chỉ mang giá trị sinh thái mà còn tạo ra giá trị sử dụng liên tục.

Sự kết hợp giữa thiên nhiên và tiện ích đã nâng tầm Central Forest từ một công viên đơn thuần trở thành hạt nhân của chuẩn sống mới - nơi cư dân có thể tái tạo năng lượng, kết nối xã hội và tận hưởng nhịp sống cân bằng ngay trong nội khu.

Việc Central Forest chính thức khai trương vào ngày 09/5 được xem là dấu mốc quan trọng, đưa Vinhomes Golden City bước sang giai đoạn vận hành thực tế. Sự xuất hiện của công viên trung tâm sẽ góp phần hiện thực hóa trải nghiệm sống - yếu tố then chốt để hình thành cộng đồng cư dân.

Ngay trong dịp khai trương, công viên Central Forest sẽ trở thành tâm điểm của chuỗi sự kiện chào hè 2026 diễn ra trong hai ngày 09-10/5. Các hoạt động trải nghiệm được tổ chức xuyên suốt từ sáng đến tối, bao gồm khu trò chơi tương tác, workshop sáng tạo, không gian ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật và mini concert kết hợp pháo hoa.

Chuỗi sự kiện không chỉ mang lại không khí sôi động mà còn đóng vai trò kích hoạt dòng khách ngay từ giai đoạn đầu. Đây là yếu tố quan trọng đối với các đại đô thị, bởi lưu lượng người đến trải nghiệm, tham quan và tiêu dùng chính là tiền đề cho hoạt động kinh doanh dịch vụ phát triển bền vững.

“Mảng xanh” tạo lực đẩy cho giá trị tài sản

Không gian xanh quy mô lớn từ lâu đã được xem là một trong những yếu tố then chốt quyết định giá trị bất động sản. Tại các đô thị phát triển, những dự án sở hữu công viên trung tâm thường có khả năng duy trì giá trị tốt hơn nhờ môi trường sống chất lượng và khả năng thu hút cư dân thực.

Tại Nam Hải Phòng, dư địa tăng trưởng càng rõ nét khi khu vực này đang hội tụ đồng thời nhiều động lực phát triển. Hệ sinh thái công nghiệp quy mô khoảng 1.900ha với các khu công nghiệp lớn, như Tràng Duệ 3, Nam Đình Vũ, Đồ Sơn… sẽ tạo ra nguồn cầu ở thực lớn, đặc biệt từ nhóm chuyên gia, kỹ sư và doanh nhân.

Song song, hạ tầng giao thông liên tục được hoàn thiện với các trục kết nối chiến lược, như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long, tuyến ven biển và hệ thống cảng biển. Nhờ vị trí trung chuyển quan trọng, khu vực Dương Kinh đang dần trở thành điểm hội tụ của dòng chảy công nghiệp, logistics và dịch vụ. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Central Forest đóng vai trò gia tăng sức hấp dẫn cho toàn dự án.

Dự kiến trong năm 2026, Vinhomes Golden City tiếp tục ghi nhận thêm các cột mốc như khởi công khu công nghiệp Nam Tràng Cát vào tháng 5 và bàn giao khu Thiên Hà vào tháng 9. Khi các yếu tố “chuẩn sống xanh - hạ tầng - dòng người” cùng hội tụ, nền tảng tăng trưởng của dự án sẽ dần được củng cố theo hướng bền vững.

Với định hướng phát triển đồng bộ, lấy không gian sống làm trung tâm, Vinhomes Golden City cho thấy cách tiếp cận khác biệt. Đây không đơn thuần là nơi để ở, mà là một hệ sinh thái đô thị vận hành thực - nơi cư dân có thể tận hưởng cuộc sống, trải nghiệm và tiêu dùng trong cùng một không gian.