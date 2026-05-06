Thêm 2 doanh nghiệp rút khỏi liên danh đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

TPO - Theo hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương mới đây, liên danh nhà đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chỉ còn 3 doanh nghiệp là Địa ốc Đại Quang Minh, Thaco Group và Hòa Phát. Như vậy sau Đèo Cả, MIK Group đến lượt Văn Phú và T&T đã rút khỏi dự án.

Liên danh nhà đầu tư làm dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng mới đây gửi văn bản gửi UBND TP Hà Nội và Sở Tài chính TP Hà Nội đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo hình thức BT đối tác công tư - PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao – BT.

Theo hồ sơ, liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm 3 doanh nghiệp là Công ty cổ phần đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group) và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Trước đó, Địa ốc Đại Quang Minh - MIK Group - THACO - Văn Phú - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát được biết đến là các thành viên trong liên danh nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng. Trong đó, Đại Quang Minh đóng vai trò đứng đầu đại diện liên danh.

Tuy nhiên, MIK Group sau đó đã rút khỏi liên danh và chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình trong liên danh cho Đại Quang Minh - đơn vị đứng đầu liên danh

Như vậy, xuất hiện tại hồ sơ đề xuất dự án lần này, liên danh nhà đầu tư chỉ còn Địa ốc Đại Quang Minh, THACO và Hòa Phát.

Trước đó, ngày 17/12 (trước lễ khởi công dự án 2 ngày - PV) Tập đoàn Đèo Cả là doanh nghiệp đầu tiên đưa ra phương án thực hiện dự án cũng có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội về việc dừng dự án.

Đề xuất 12 khu đất đối ứng hơn 5.000 ha

Theo đề xuất mới của liên danh nhà đầu tư, dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.418 ha, bao gồm các thành phần chính: Trục đại lộ cảnh quan dài 80 km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí hơn 3.500 ha; các khu đất phát triển đô thị gần 3.300 ha; đất mặt nước khoảng 3.450 ha; đất hạ tầng kỹ thuật 256 ha; đất khác hơn 900 ha.

Dự án được chia 17 dự án thành phần với tổng mức đầu tư dự kiến 714.256 tỷ đồng; trong đó vốn góp của liên danh 107.138 tỷ, còn lại là vốn huy động từ các nguồn khác. Tổng mức đầu tư tổng thể sẽ được xác định trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định phê duyệt dự án.

Kế hoạch thực hiện dự án kéo dài khoảng 13 năm (2026 - 2038). Trong đó, dự kiến năm 2026 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng công viên công cộng phường Phú Thượng (dự án thành phần 10).

Từ năm 2026 đến năm 2030 sẽ hoàn thành dự án thành phần Trục cảnh quan Hữu Hồng (dự án thành phần 1), công viên tại bãi sông phường Hồng Hà (dự án thành phần 11), khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam (dự án thành phần 17).

Đồng thời, giai đoạn này sẽ triển khai đầu tư xây dựng khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên (dự án thành phần 16), trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng (dự án thành phần 2), công trình kè và chỉnh trị sông trên toàn tuyến (dự án thành phần 14 và 15).

Từ năm 2030 đến năm 2035 sẽ hoàn thành dự án khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên (dự án thành phần 16), trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng (dự án thành phần 2) công trình kè và chỉnh trị sông trên toàn tuyến (dự án thành phần 14 và 15); tiếp tục triển khai các dự án thành phần 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 và 13.

Từ năm 2035 đến năm 2038 sẽ hoàn thành các dự án thành phần 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 và 13 và quyết toán dự án.

Để thực hiện dự án BT này, liên danh nhà đầu tư đề xuất hoán đổi 12 khu đất có tổng diện tích hơn 5.000 ha. Trong đó, quỹ đất đối ứng tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án hơn 2.800 ha.

Giá trị quỹ đất thanh toán sơ bộ dự kiến 420.950 tỷ đồng nhưng tổng mức đầu tư dự án khoảng 714.256 tỷ đồng (tương đương mức chênh lệch hơn 293.300 tỷ đồng).

Do đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất bổ sung quỹ đất đối ứng nằm ngoài phạm vi phân khu sông Hồng khoảng 2.265 ha thuộc các xã Ô Diên, Liên Minh và Đan Phượng.

Sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trục cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét, quyết định giao trước từng phần quỹ đất đối ứng cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT để tạo điều kiện cho nhà đầu tư huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công đối trình dự án bảo đảm kết nối, khai thác hạ tầng đồng bộ...

