Tái cấu đô thị Bắc TPHCM: 'Cú hích' tỷ đô từ vốn đầu tư công

Trong định hướng phát triển vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, khu vực phía Bắc TP.HCM (Bắc Bình Dương cũ) đang trỗi dậy mạnh mẽ, không còn là vùng ngoại vi mà đã trở thành hình mẫu đô thị công nghiệp kiểu mới.

1. Cuộc "đại chuyển dịch" công nghiệp: Tái định vị thủ phủ mới

Chiến lược dịch chuyển công nghiệp lên phía Bắc là bước đi mang tính sống còn nhằm giải tỏa áp lực cho các vùng lõi cũ vốn đã quá tải.

Chủ trương chiến lược: Theo Quyết định số 790/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bình Dương sẽ chuyển đổi công năng các khu công nghiệp (KCN) cũ tại phía Nam sang thương mại - dịch vụ cao cấp.

Lộ trình thực thi: Tỉnh bắt đầu thí điểm từ KCN Bình Đường vào năm 2024 và dự kiến hoàn tất lộ trình vào năm 2030. Sự dịch chuyển này mở đường cho những đô thị hiện đại xuất hiện tại các "thủ phủ công nghiệp mới".

2. Cơ sở hạ tầng giao thông trọng điểm: Động lực "nén" khoảng cách địa lý

Sự đổ bộ của nguồn vốn đầu tư gần 40.000 tỷ đồng đang biến Bắc TP.HCM thành đầu mối giao thương trọng điểm với các dự án "tạo lực":

Quốc lộ 13: Tổng vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng lên 10 làn xe đạt hơn 21.000 tỷ đồng [Nguồn: Báo Nhân Dân]., đóng vai trò "xương sống" nối liền trung tâm kinh tế TP.HCM với các KCN phía Bắc.

Cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành: Với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 17.000 tỷ đồng [Nguồn: Báo VnEconomy]., tuyến đường dài 52km này giúp rút ngắn thời gian di chuyển về trung tâm TP.HCM xuống còn 60 phút.

Đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng: Dự án trị giá hơn 3.800 tỷ đồng [Nguồn: Báo Tiền Phong]., khánh thành tháng 9/2024, tạo ra hành lang logistics thông suốt cho các siêu KCN mới.

Hạ tầng đi trước đã mở đường cho dòng vốn FDI thế hệ mới đổ bộ. Điển hình là KCN VSIP 3 với dự án 1,3 tỷ USD của Tập đoàn LEGO [Nguồn: Báo Thanh Niên] và 150 triệu USD của Pandora [Nguồn: Báo Tuổi Trẻ]. Sự xuất hiện của các tập đoàn đa quốc gia kéo theo làn sóng dịch chuyển của hàng trăm nghìn chuyên gia và kỹ sư. Chính nhu cầu ở thực bền bỉ này đã tạo nên giá trị tài sản vững chắc cho các dự án tại khu vực.

Nhà máy LEGO chính thức đi vào vận hành tại KCN VSIP 3 từ 2025. Ảnh: Sưu tầm

Trong bối cảnh chuyển dịch mạnh mẽ, dự án Khu đô thị (KĐT) Bắc Sài Gòn của Tập đoàn Phương Trường An quy mô 41,9 ha đang nổi lên như một điểm sáng đầu tư nhờ hội tụ đủ hai yếu tố: giá trị thực và tiềm năng tăng trưởng theo hạ tầng.

Tọa độ vàng bên hành lang cao tốc

Điểm đắt giá nhất của dự án chính là vị trí án ngữ ngay mặt tiền đường ĐT741 và sát cạnh nút lên cao tốc TP.HCM – Chơn Thành. Tọa độ này không chỉ tạo thuận tiện trong giao thông mà còn là "ngòi nổ" cho biên độ tăng giá tài sản trong dài hạn theo sự phát triển của hành lang kinh tế phía Bắc.

Tâm điểm thủ phủ công nghiệp

Được định vị là "Trái tim kết nối kinh tế vùng", KĐT Bắc Sài Gòn nằm ngay lõi các khu công nghiệp (KCN) quy mô lớn. Trong bán kính từ 5 đến 18 phút, cư dân dễ dàng tiếp cận KCN Tân Bình (1.000 ha), VSIP 2, VSIP 3 và cụm KCN Bàu Bàng – Mỹ Phước. Đây là bảo chứng rõ nét cho nguồn cầu bền vững từ hàng chục ngàn chuyên gia, kỹ sư và lao động trình độ cao, tạo ra dòng tiền ổn định từ việc cho thuê hoặc định cư thực tế.

Dự án Bắc Sài Gòn trái tim kết nối tại lõi thủ phủ công nghiệp mới. Ảnh: từ Chủ đầu tư Phương Trường An Group

Chuẩn sống "All-in-one" trong KĐT compound tiên phong

Không chỉ cung cấp sản phẩm đất nền, Phương Trường An Group đã kiến tạo một hệ sinh thái sống tích hợp với 2.760 sản phẩm diện tích linh hoạt (60m² - 280m²). Là khu đô thị compound tiên phong tại khu vực, dự án chú trọng khái niệm "tái tạo năng lượng" với hơn 39 tiện ích nội khu đẳng cấp:

Đại công viên trung tâm 10.000 m2: Sở hữu hồ bơi vô cực, trường đua xe Go-kart, sân golf mini và hồ cá Koi, mang lại không gian xanh và giải trí hiện đại cho cư dân.

Hệ sinh thái an sinh: Quỹ đất lớn dành cho giáo dục các cấp và hệ thống y tế hoạt động 24/7 nội khu, đảm bảo môi trường sống văn minh và an toàn tuyệt đối.

Pháp lý vững chắc – Uy tín hàng đầu

Sự minh bạch pháp lý với quy hoạch 1/500 và hoàn thiện thủ tục giá đất là "chìa khóa" giúp nhà đầu tư gạt bỏ rào cản rủi ro. Với sự đồng hành từ đơn vị cố vấn Sala Holdings, KĐT Bắc Sài Gòn hứa hẹn trở thành một trong những thành phố vệ tinh xanh đáng sống nhất, mang lại giá trị tích lũy bền vững tại thủ phủ công nghiệp mới phía Bắc TP.HCM.