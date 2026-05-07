Chân dung nhà đầu tư thông minh tại Vinhomes Green Paradise: Khi dòng người dẫn lối dòng tiền

Không phải ngẫu nhiên mà những bước chân thong thả tại Green Family Walk được đặt cạnh hình ảnh runner bứt tốc trên cung đường xuyên rừng – chạm biển. Hai lát cắt khác biệt về cường độ, nhưng khi hội tụ trong cùng một không gian tại Vinhomes Green Paradise, lại tạo nên một logic rõ ràng: thể thao không chỉ là trải nghiệm, mà là “nam châm” hút khách. Và khi dòng người hình thành, dòng tiền bắt đầu dịch chuyển.

Dòng người – phép thử của một điểm đến

Điểm đáng chú ý nằm ở cách chủ đầu tư kiến tạo hệ sinh thái sự kiện đa lớp. Nếu VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 mang tính thử thách, thu hút cộng đồng runner và gia đình có xu hướng chi tiêu cao và quay lại theo mùa, thì Green Family Walk mở rộng sang tệp đại chúng – gia đình, nhóm bạn, du khách yêu trải nghiệm nhẹ nhàng.

Sự kết hợp này tạo nên phổ khách hàng liên hoàn: từ chuyên sâu đến đại chúng, từ lưu trú ngắn ngày đến dài ngày. Một runner có thể đến vì giải đấu nhưng ở lại lâu hơn khi đi cùng gia đình. Ngược lại, du khách tham gia đi bộ có thể bị cuốn vào không khí thể thao và quay lại ở những mùa giải tiếp theo.

Chính sự đan xen đó giúp duy trì dòng khách liên tục – điều không dễ đạt với nhiều dự án.

Trong kinh tế bất động sản hiện đại, đặc biệt ở mô hình đô thị nghỉ dưỡng, lưu lượng khách không chỉ là con số mà là nền tảng giá trị. Mỗi bước chân đều kéo theo nhu cầu lưu trú, ẩm thực, mua sắm, giải trí. Khi tần suất quay lại được duy trì, các lớp doanh thu bắt đầu hình thành và cộng hưởng.

Khi các hoạt động được tổ chức xen kẽ và liên tục dự án vừa có “đỉnh” vừa có “nền” – vừa tạo sóng, vừa giữ nhịp, giúp dòng khách được duy trì quanh năm thay vì bùng nổ theo mùa.

Từ dòng người đến dòng tiền: logic vận hành

Trong mô hình bất động sản truyền thống, giá trị thường chỉ gắn với kỳ vọng tăng giá. Tuy nhiên, khi thị trường ngày càng minh bạch và cạnh tranh, tiêu chí then chốt dần chuyển sang khả năng tạo dòng tiền.

Tại Vinhomes Green Paradise, nguồn thu không đến từ một tệp khách đơn lẻ mà được cấu thành bởi nhiều lớp: cư dân hiện hữu, du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, sự kiện cộng đồng, lễ hội và khách doanh nghiệp. Sự bổ sung của các hoạt động đại chúng như đi bộ giúp lấp đầy khoảng trống tệp khách, tạo dòng lưu thông ổn định hơn.

Chính cấu trúc đa tầng này giúp duy trì công suất khai thác quanh năm, thay vì phụ thuộc vào mùa cao điểm – điểm khác biệt so với nhiều điểm đến mang tính thời vụ.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, du lịch thể thao đang trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành du lịch toàn cầu, không chỉ thu hút lượng khách lớn mà còn kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu. Khi kết hợp các hoạt động cường độ cao như marathon với trải nghiệm nhẹ nhàng như đi bộ, hiệu ứng lan tỏa càng mạnh, tạo nền tảng cho dịch vụ, thương mại và bất động sản phát triển.

Một thách thức lớn của du lịch tại nhiều địa phương hiện nay là khả năng giữ chân khách và gia tăng tần suất quay lại. Nếu chỉ dựa vào tài nguyên tự nhiên, sức hút sẽ nhanh chóng bão hòa. Vì vậy, việc phát triển chuỗi sự kiện xuyên suốt năm – từ thể thao đến văn hóa, nghệ thuật – chính là chiến lược dài hạn.

Mỗi thời điểm, Vinhomes Green Paradise đều có “lý do để đến”. Đặc biệt, các hoạt động cộng đồng giúp hình thành thói quen quay lại định kỳ – yếu tố then chốt để xây dựng tệp khách trung thành, kéo dài vòng đời trải nghiệm và tối ưu hiệu quả khai thác của các sản phẩm như liền kề , biệt thự hay các khách sạn trong siêu đô thị này.

Hoàn thiện bức tranh dòng tiền

Bên cạnh du lịch đại chúng và sự kiện, phân khúc MICE được xem là mảnh ghép hoàn thiện. Với hệ thống trung tâm hội nghị, khách sạn và tiện ích quy mô lớn, dự án có khả năng đón các sự kiện doanh nghiệp, hội nghị quốc tế.

Khi kết hợp với các hoạt động bên lề như chạy bộ, đi bộ hay team building ngoài trời, trải nghiệm của khách MICE được kéo dài, qua đó gia tăng mức chi tiêu và hiệu quả khai thác.

Ở góc nhìn vĩ mô, Cần Giờ – nơi Vinhomes Green Paradise tọa lạc – đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới. Với quỹ đất lớn và định hướng hạ tầng ngày càng rõ nét, khu vực này được kỳ vọng trở thành điểm đến chiến lược trong tương lai.

Bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao Bộ phận Nghiên cứu tại Savills Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh thị trường tái cấu trúc theo hướng đề cao giá trị thực, Cần Giờ có thể trở thành lời giải cho nhu cầu mở rộng không gian đô thị và tái phân bổ nguồn lực đầu tư trong thập kỷ tới.