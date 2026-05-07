Vì sao mô hình “stay + heal” đang bùng nổ tại châu Á?

Từ một thị trường ngách, du lịch chăm sóc sức khỏe đang chuyển mình thành cỗ máy in tiền khổng lồ. Trong đó, mô hình “stay + heal” (lưu trú + chữa lành) trở thành một xu hướng tiêu dùng mới.

Vì sao bùng nổ tại châu Á?

Ngành du lịch toàn cầu đang trải qua sự tái định hình về giá trị cốt lõi, trong đó yếu tố sức khỏe ngày càng trở thành trung tâm. Theo báo cáo của Straits Research, quy mô thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu được định giá ở mức 945,5 tỷ USD vào năm 2024, ước đạt gần 2.124 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 8,9% trong giai đoạn dự báo (2025 -2033).

Đáng chú ý, nhóm khách theo đuổi mô hình “stay + heal” (lưu trú kết hợp phục hồi) có mức chi tiêu vượt trội. Du khách quốc tế trong phân khúc này chi tiêu cao hơn khoảng 41%, trong khi khách nội địa cao hơn tới 175% so với mức trung bình. Dù không chiếm tỷ trọng lớn về số lượng, nhóm khách này đóng góp tới 18,7% tổng chi tiêu du lịch toàn cầu. Các mô hình nghỉ dưỡng tích hợp chăm sóc sức khỏe cũng ghi nhận tỷ suất lợi nhuận khoảng 15–25%, phản ánh tiềm năng khai thác của phân khúc này.

Phối cảnh tràn ngập cây xanh của Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội

Châu Á được đánh giá có lợi thế trong việc dẫn dắt xu hướng du lịch chữa lành nhờ sự kết hợp giữa các giá trị y học bản địa như thiền, yoga, thảo dược, khoáng nóng và công nghệ chăm sóc sức khỏe hiện đại. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, để du lịch chữa lành trở thành sản phẩm có sức hút với phân khúc khách cao cấp, cần phát triển mạnh các mô hình lưu trú tích hợp chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng giấc ngủ, dinh dưỡng và các hoạt động phục hồi thể chất, tinh thần. Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh và thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao trong thời gian tới.

Trao đổi với PV, PGS.TS Phạm Trung Lương – nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch – cho rằng xu hướng chung của thị trường hiện nay là du lịch xanh, du lịch trải nghiệm cá nhân hóa, kết hợp chăm sóc sức khỏe và trị liệu. Theo ông, nếu các sản phẩm du lịch tại Việt Nam phát triển phù hợp với xu hướng này, lượng khách du lịch có thể tăng trưởng mạnh trong những năm tới.

Ngôi "làng trị liệu" đánh thức mọi giác quan

Trên bản đồ “stay + heal” châu Á, Việt Nam đang dần nổi lên như một thị trường còn nhiều dư địa phát triển. Khu vực Ninh Bình với lợi thế về không gian sinh thái, quỹ đất rộng và kết nối hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đang trở thành điểm đến phù hợp cho các mô hình nghỉ dưỡng kết hợp phục hồi sức khỏe.

Tuy nhiên, nhóm khách có thu nhập cao và giới chuyên gia không chỉ dừng ở nhu cầu du lịch, mà đặt ra yêu cầu về các tổ hợp được quy hoạch đồng bộ, tích hợp giữa không gian sống, tiện ích và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trong bối cảnh đó, một số dự án đã được phát triển theo hướng tích hợp, trong đó có Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội tại xã Liêm Hà (Ninh Bình).

Lối thiết kế mở, đón nắng gió tự nhiên cùng bể bơi onsen riêng tại các villa tạo ra khoảng cách xanh tư mật tuyệt đối.

Dự án nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, kết nối thuận tiện qua Quốc lộ 1A và cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, đồng thời gần các trung tâm y tế và khu công nghiệp. Vị trí này cho phép đáp ứng đồng thời nhu cầu nghỉ dưỡng, làm việc và chăm sóc sức khỏe trong phạm vi di chuyển ngắn.

Trên quy mô 5,9 ha, dự án được chia thành hai phân khu gồm Premier Villas với 130 căn biệt thự, shoptel và Thera Home với 1.040 căn hộ cùng 82 shophouse. Tại Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, lifestyle “stay & heal” được định hình qua chuỗi trải nghiệm trọn vẹn: Thư giãn tại Thera Retreat & Spa với sauna – steam và liệu pháp chuyên sâu, cân bằng cảm xúc tại Thera Garden – vườn thiền 5 giác quan, hay thả mình trong không gian xanh kết nối cộng đồng tại Green Space.

Đầu tư vào mô hình "Stay + Heal" tại Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội không chỉ là bài toán sở hữu một bất động sản nghỉ dưỡng thông thường, mà là bước đi bắt nhịp với dòng chảy kinh tế trị giá hàng nghìn tỷ USD toàn cầu, nơi sức khỏe và sự bình yên tâm trí đã trở thành tài sản giá trị nhất.

​