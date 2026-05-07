Chênh lệch giá 30-50% giữa trung tâm và khu Đông Bắc TP.HCM: Cơ hội cho căn hộ dưới 3 tỷ gần hạ tầng trọng điểm

Khi giá nhà tại khu vực trung tâm TP.HCM liên tục duy trì ở mức cao và quỹ đất phát triển ngày càng hạn chế, thị trường bất động sản đang ghi nhận xu hướng dịch chuyển rõ rệt ra các khu vực giáp TP.HCM. Trong bối cảnh đó, các đô thị vệ tinh với mức giá phù hợp, hạ tầng kết nối thuận tiện và nguồn cung mới đang dần trở thành lựa chọn của người mua ở thực và nhà đầu tư dài hạn.

Giá nhà trung tâm tăng cao, người mua dịch chuyển ra khu vực ven đô

Theo báo cáo thị trường căn hộ TP.HCM quý 4/2025 của Avison Young, giá căn hộ tại khu vực trung tâm TP.HCM đã vượt khả năng chi trả của một bộ phận người mua ở thực. Khi mức giá ngày càng cao, người mua có xu hướng dịch chuyển ra các khu vực ven đô, nơi có mức giá phù hợp hơn và dễ tiếp cận hơn.

Xu hướng này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn mà người mua không chỉ quan tâm đến vị trí trung tâm, mà quan tâm nhiều hơn đến khả năng kết nối, tổng giá căn hộ và giá trị sử dụng thực tế trong dài hạn.

Bình Dương trở thành “vùng đệm” căn hộ của TP.HCM

Một trong những khu vực nổi bật trong xu hướng dịch chuyển dân cư này là Bình Dương. Theo Avison Young, Bình Dương đang nổi lên như “vùng đệm” căn hộ lớn nhất của TP.HCM, dự kiến cung cấp khoảng 15.000 căn hộ vào năm 2026 với mức giá dễ tiếp cận hơn so với khu vực trung tâm TP.HCM.

Điều này cho thấy Bình Dương đang trở thành nơi ở của lực lượng lao động làm việc tại TP.HCM và các khu công nghiệp trong khu vực, khi người mua nhà có xu hướng chọn nơi ở có thể di chuyển đến nơi làm việc trong thời gian hợp lý nhưng có tổng giá nhà phù hợp hơn.

Nguồn cung căn hộ mới tập trung dọc Quốc lộ 13 – khu vực phát triển nhà ở mới

Báo cáo của Avison Young cũng cho thấy nguồn cung căn hộ mới tại khu vực mở rộng TP.HCM chủ yếu đến từ TP. Thuận An và TP. Dĩ An, phần lớn thuộc phân khúc căn hộ trung cấp và tập trung dọc theo Quốc lộ 13 – khu vực có lợi thế về kết nối giao thông và có tiềm năng khai thác cho thuê, đầu tư dài hạn.

Vị trí dự án nằm trên trục giao thông kết nối trung tâm và khu Đông Bắc TP.HCM, thuận tiện di chuyển đến các khu vực làm việc và trung tâm đô thị. Nguồn: Tập đoàn BCONS.

Nằm trên mặt tiền Quốc lộ 13, Bcons NewSky là dự án phát triển theo mô hình khu căn hộ tích hợp tiện ích, thương mại và tòa nhà văn phòng ngay trong khuôn viên dự án. Tòa nhà văn phòng có diện tích sàn khoảng 2.500 m² với quy mô khoảng 30–50 doanh nghiệp, khi đi vào hoạt động sẽ hình thành cộng đồng làm việc, dịch vụ và nhu cầu thuê ở thực tế mỗi ngày trong khu vực.

Căn hộ vừa túi tiền – loại sản phẩm phù hợp với nhu cầu ở thực và đầu tư

Phân bố nguồn cung căn hộ hiện hữu tại TP.HCM. Nguồn: Avison Young 2025

Theo Avison Young, giá căn hộ tại TP.HCM hiện dao động khoảng 3.400 – 5.500 USD/m², trong khi tại Bình Dương khoảng 1.600 – 2.200 USD/m², tạo ra mức chênh lệch giá khoảng 30–50%. Mức chênh lệch này là một trong những lý do chính khiến người mua nhà dịch chuyển ra các khu vực giáp TP.HCM.

Trong xu hướng này, những căn hộ có tổng giá vừa tầm tài chính thường có lợi thế vì phù hợp với nhiều nhóm khách hàng như gia đình trẻ, người mua nhà lần đầu hoặc chuyên gia thuê ở dài hạn. Khi một sản phẩm có tệp khách hàng rộng, khả năng thanh khoản và khả năng khai thác cho thuê thường ổn định hơn trong dài hạn.

Block B có vị trí gần khu tiện ích, khu thương mại và khu văn phòng trong nội khu dự án. Nguồn: Tập đoàn BCONS.

Tại Bcons NewSky, Block B là block căn hộ nằm gần khu tiện ích nội khu, khu thương mại và tòa nhà văn phòng của dự án, đồng thời là block có nhiều căn hộ 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh diện tích khoảng 55 m² với mức giá dự kiến chỉ từ 2,8 tỷ đồng. Đây là loại căn hộ phù hợp để ở thực hoặc khai thác cho thuê trong dài hạn khi dự án nằm trên trục kết nối TP.HCM – Bình Dương.

Bên cạnh tiện ích nội khu, dự án nằm trong khu vực đã có sẵn trung tâm thương mại, bệnh viện và các dịch vụ dân sinh. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 10 phút để đến AEON Mall Bình Dương, Lotte Mart Bình Dương và Bệnh viện Hạnh Phúc; khoảng 15 phút đến Vincom Plaza Dĩ An và Bệnh viện Quốc tế Becamex; đồng thời có thể di chuyển về TP. Thủ Đức – TP.HCM trong khoảng 20–25 phút qua Quốc lộ 13. Việc khu vực đã hình thành đầy đủ tiện ích giúp cư dân có thể sinh sống ổn định và lâu dài tại đây.

Trong giai đoạn hiện tại, khách hàng đăng ký và sở hữu căn hộ sớm có cơ hội nhận được các ưu đãi như trải nghiệm 6 tháng sống chuẩn tiện nghi tại căn hộ BCONS – tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc, tặng 2,5 chỉ vàng cho khách hàng đăng ký tư vấn thành công, đồng thời cam kết cho thuê lại trong 1 năm đối với căn hộ 3 phòng ngủ (áp dụng đối với Block A).

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó xu hướng dịch chuyển dân cư từ trung tâm ra các đô thị vệ tinh đang diễn ra rõ rệt. Trong xu hướng này, những khu vực giáp TP.HCM, có hạ tầng kết nối thuận tiện, nằm trên các trục giao thông lớn và có mức giá nhà phù hợp đang trở thành nơi phát triển các khu dân cư mới. Đồng thời, những căn hộ có tổng giá vừa tầm tài chính, dễ ở và dễ cho thuê sẽ là loại sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường trong giai đoạn hiện nay.

