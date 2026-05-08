Bắc Ninh chạy nước rút 20.000 căn nhà ở xã hội

TPO - Được Chính phủ giao mục tiêu hoàn thành gần 20.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn tăng tốc với tinh thần “vừa chạy vừa gỡ vướng” cho hàng loạt dự án.

Theo cơ quan chức năng, đến hết tháng 4/2026, toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 102 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng 117.000 căn hộ. Trong đó, 31 dự án với khoảng 24.000 căn đã cơ bản hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng; 71 dự án khác với quy mô gần 94.000 căn đang được tập trung triển khai.

Để hiện thực hóa mục tiêu Chính phủ giao chỉ tiêu năm 2026 là hoàn thành 19.900 căn hộ nhà ở xã hội, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phân bổ chỉ tiêu cho 29 dự án với quy mô khoảng 86 ha, tương đương khoảng 30.000 căn hộ. Hiện có 15 dự án đang triển khai thi công, 14 dự án đã có chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm khởi công.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an rà soát, giới thiệu 7 khu đất với tổng diện tích khoảng 6,7 ha để phát triển nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang, mở rộng thêm quỹ nhà ở phục vụ các nhóm đối tượng đặc thù.

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra tiến độ dự án nhà ở xã hội ở Bắc Ninh.

Tuy nhiên, thách thức không nhỏ đang đặt ra khi qua rà soát, số căn hộ có khả năng hoàn thành trong năm nay mới đạt gần 14.000 căn, thấp hơn khoảng 6.000 căn so với mục tiêu. Trong khi đó, thời gian còn lại không nhiều, khối lượng công việc lớn, nhiều dự án vẫn gặp vướng mắc về thẩm định đầu tư, cấp phép xây dựng, đất đai và các thủ tục pháp lý liên quan.

Tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh ngày 7/5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định Bắc Ninh là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước trong phát triển nhà ở xã hội, đóng góp tích cực vào chương trình phát triển nhà ở xã hội quốc gia.

Tuy nhiên, trước khối lượng chỉ tiêu rất lớn trong giai đoạn 2026 - 2030, Bắc Ninh cần tập trung rà soát cụ thể từng dự án, đối chiếu chính xác số lượng căn hộ giữa kế hoạch, tiến độ thực tế và khả năng hoàn thành để có giải pháp điều hành sát thực tiễn, quyết liệt thúc đẩy triển khai, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang triển khai, tỉnh Bắc Ninh cần khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý đối với các dự án đủ điều kiện để có thể khởi công ngay, đồng thời chuẩn bị sớm nguồn dự án cho năm 2027 và các năm tiếp theo nhằm giảm áp lực tiến độ, bảo đảm cả về số lượng lẫn chất lượng nhà ở xã hội.

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng làm việc với tỉnh Bắc Ninh về nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh khẳng định, Bắc Ninh xác định phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho lực lượng lao động, góp phần ổn định nguồn nhân lực phục vụ sản xuất công nghiệp.

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển các dự án nhà ở xã hội theo hướng nhà cao tầng nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu lớn về chỗ ở tại những khu vực tập trung đông công nhân và người lao động.

Đặc biệt, đối với các dự án đã được giao chủ đầu tư, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, đầu tư, xây dựng để đẩy nhanh tiến độ. Riêng những dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện triển khai sẽ được yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức khởi công ngay.