Giá đất Quảng Ninh lập đỉnh hơn 400 triệu đồng/m²

Hoàng Dương

TPO - Một số bảng hàng lan truyền trong các hội nhóm bất động sản thời gian gần đây cho thấy giá nhà liền kề tại một đại dự án ở khu vực Tuần Châu (Quảng Ninh) có giá hơn 400 triệu đồng/m², khiến nhiều người không khỏi choáng váng.

Theo các thông tin được chia sẻ trên nhiều hội nhóm môi giới và đầu tư bất động sản, một căn liền kề diện tích hơn 66m², có vị trí được giới thiệu “view biển, công viên” đang được chào với đơn giá khoảng 425 triệu đồng/m², tổng giá trị hơn 28 tỷ đồng. Nhiều căn khác trong cùng khu vực cũng dao động từ 180–230 triệu đồng/m².

Bảng giá đất được cho là của một đại dự án ở phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

Mức giá này nhanh chóng gây xôn xao bởi đã tiệm cận, thậm chí vượt giá đất tại nhiều tuyến phố trung tâm ở Hạ Long và một số khu vực đắt đỏ tại Hà Nội. Trong khi đó, cách đây vài năm, đất khu vực ven biển Tuần Châu vẫn chủ yếu được nhắc tới với lợi thế nghỉ dưỡng, du lịch thay vì mặt bằng giá “siêu sang” như hiện nay.

Giới môi giới lý giải việc giá bị đẩy lên cao xuất phát từ kỳ vọng vào hàng loạt cú hích hạ tầng và quy hoạch của Quảng Ninh. Trong đó có định hướng phát triển đô thị ven biển quy mô lớn, các tuyến giao thông kết nối Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái, kế hoạch nghiên cứu đường sắt tốc độ cao, cùng mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.

Ngoài ra, quỹ đất ven biển tại Hạ Long ngày càng khan hiếm cũng khiến các dự án có vị trí đẹp trở thành tâm điểm săn đón của giới đầu tư. Một số môi giới cho rằng các căn sở hữu “view biển”, nằm cạnh công viên hoặc trục thương mại thường được hét giá rất cao do số lượng hạn chế.

Mặc dù giá liên tục lập đỉnh nhưng các môi giới vẫn "khoe" đơn đặt cọc.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bất động sản cũng cảnh báo cần phân biệt giữa “giá rao” và “giá giao dịch thực tế”. Theo tìm hiểu, mức hơn 400 triệu đồng/m² hiện chủ yếu xuất hiện trong các bảng hàng nội bộ hoặc thông tin rao bán trên mạng xã hội, chưa phản ánh mặt bằng giao dịch phổ biến của toàn thị trường.

Một số nhà đầu tư lâu năm tại Quảng Ninh nhận định thị trường đang xuất hiện tâm lý “neo kỳ vọng”, khi nhiều người tin giá đất sẽ tiếp tục tăng mạnh nhờ các thông tin quy hoạch và hạ tầng lớn. Điều này khiến không ít sản phẩm bị đẩy giá vượt xa giá trị khai thác thực tế.

“Có những căn được chào rất cao nhưng thanh khoản thực chưa chắc tương xứng. Nếu dùng đòn bẩy tài chính lớn để chạy theo cơn sốt giá, nhà đầu tư có thể đối mặt rủi ro”, một môi giới tại Hạ Long cho biết.

#đất đai #Quảng Ninh #Tuần Châu #bất động sản #giá đất #đội giá #Hạ Long #view vịnh Hạ Long #giá đất Quảng Ninh

