Dự án chung cư 'đất vàng' Hà Nội nhiều lần trễ hẹn bàn giao nhà

TPO - Nằm trên khu “đất vàng” ngã tư Nguyễn Tuân – Nguỵ Như Kon Tum (phường Thanh Xuân, Hà Nội), dự án chung cư DLC – Complex Nguyễn Tuân vẫn chưa thể hoàn thành sau 8 năm khởi công.

"Chây ì" tiến độ, liên tục lùi lịch bàn giao nhà

Dự án DLC – Complex Nguyễn Tuân (Harmony Square) nằm ở ngã tư đường Nguyễn Tuân - Ngụy Như Kon Tum (phường Thanh Xuân, Hà Nội) do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DLC làm chủ đầu tư. Dự án được cấp phép xây dựng và khởi công vào cuối năm 2018 với quy mô 32 tầng, 4 tầng hầm. Tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng.

Theo hợp đồng mua bán căn hộ, thời gian bàn giao nhà cho người dân vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn gần 5 năm nhưng dự án vẫn chưa được hoàn thiện, chủ đầu tư nhiều lần lùi tiến độ bàn giao căn hộ, khiến khách hàng bức xúc, băng rôn trước dự án để đòi nhà.

Khách hàng mua nhà dự án DLC – Complex Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) băng rôn đòi nhà sau nhiều lần chủ đầu tư trễ hẹn bàn giao.

Trao đổi với PV Tiền Phong, anh Nguyễn Xuân Long (Hà Nội) - khách hàng mua nhà dự án Harmony Square cho biết, theo hợp đồng mua bán, cuối năm 2021 chúng tôi sẽ được nhận nhà. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn bàn giao nhà tới 5 năm, chủ đầu tư gần chục lần thông báo lùi thời gian bàn giao. Lần gần nhất là vào tháng 5/2025, chủ đầu tư gửi thư thông báo lùi lịch bàn giao căn hộ từ quý I/2026 đối với căn hộ xây thô và từ quý II/2026 đối với căn hộ hoàn thiện. Thế nhưng, đến nay cư dân vẫn chưa được bàn giao nhà về ở, trong khi dự án vẫn ngổn ngang.

“Trong 5 năm, chủ đầu tư chậm bàn giao nhà, cuộc sống gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn, từ chỗ ở đến tài chính. Vợ chồng tôi phải thuê nhà ở, cùng với đó phải trả khoản lãi vay hàng chục triệu đồng mỗi tháng, trong khi chủ đầu tư liên tục thất hứa, chây ì bàn giao”, anh Long bức xúc.

Tương tự, chị Lê Thị Hương – khách hàng mua nhà dự án Harmony Square còn cho biết, chủ đầu tư có dấu hiệu lẩn tránh khách hàng. Khi khách hàng đề nghị gặp gỡ, đối thoại, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, chủ đầu tư không tiếp xúc khách hàng, lảng tránh trách nhiệm.

“Chúng tôi đề nghị chủ đầu tư tổ chức đối thoại với khách hàng; các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ những tồn tại của dự án, yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, bàn giao nhà cho chúng tôi về ở”, chị Hương nói.

Phường sẽ đôn đốc chủ đầu tư hoàn công, bàn giao nhà cho dân

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Xuân cho biết, đã nhận được phản ánh, kiến nghị của khách hàng mua nhà dự án Harmony Square. Phường cũng đã làm việc với chủ đầu tư, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án để bàn giao nhà cho người dân.

“Trong tuần này, phường sẽ có thông báo, mời chủ đầu tư làm việc để cung cấp hồ sơ và yêu cầu giải trình, làm rõ một số nội dung trong đó có việc hoàn công dự án để đưa vào sử dụng, bàn giao nhà cho người dân”, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Xuân thông tin.

Dự án chung cư DLC – Complex Nguyễn Tuân vẫn chưa thể hoàn thành sau 8 năm khởi công, nhiều hạng mục còn ngổn ngang.

Được biết, theo thông báo điều chỉnh thời gian dự kiến bàn giao căn hộ của chủ đầu tư gửi khách hàng hồi tháng 5/2025, lịch bàn giao căn hộ từ quý I/2026 đối với căn hộ xây thô và từ quý II/2026 đối với căn hộ hoàn thiện.

Lý do lùi lịch bàn giao căn hộ chủ đầu tư đưa ra là một số yếu tố khách quan phát sinh ngoài dự kiến đã ảnh hưởng đến lộ trình bàn giao.

Chủ đầu tư thừa nhận, việc điều chỉnh thời gian bàn giao có ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tài chính, hoặc thời gian ổn định cuộc sống của khách hàng, đặc biệt, là những trường hợp đang gặp khó khăn trong sắp xếp chỗ ở tạm thời hoặc chịu áp lực từ lãi vay ngân hàng.

Chủ đầu tư cho biết, sẽ hỗ trợ bằng cách miễn phí phí dịch vụ căn hộ cho khách hàng đến hết năm 2027 và thực hiện theo các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng mua bán…