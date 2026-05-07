Bất động sản tạo dòng tiền và góc nhìn từ M Landmark Residences Đà Nẵng

Sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Đà Nẵng với những con số ấn tượng trong kỳ nghỉ lễ vừa qua không chỉ củng cố vị thế của một trung tâm du lịch - dịch vụ hàng đầu miền Trung, mà còn làm rõ xu hướng dịch chuyển của dòng vốn đầu tư. Khi khả năng tạo dòng tiền trở thành thước đo định giá tài sản, các dự án nằm tại khu vực lõi đô thị - nơi hội tụ dòng khách và tiêu chuẩn vận hành quốc tế, đang dần được ưu tiên trong chiến lược phân bổ của nhiều nhà đầu tư.

Đà Nẵng và dư địa của bất động sản khai thác dòng tiền

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 năm 2026, Đà Nẵng đón gần 1,5 triệu lượt khách, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lượng khách quốc tế tăng 24%, còn phân khúc lưu trú cao cấp 4–5 sao ghi nhận công suất phòng ở mức 90–95%.

Diễn biến này phản ánh nhu cầu lưu trú chất lượng cao đang gia tăng, đặc biệt khi thành phố đẩy mạnh thu hút các sự kiện quy mô lớn và dòng khách MICE. Năm 2025, Đà Nẵng ghi nhận gần 90.000 lượt khách thuộc phân khúc này, cho thấy nhu cầu về hệ sinh thái lưu trú - hội nghị tiêu chuẩn quốc tế ngày càng rõ nét.

M Landmark Residences Đà Nẵng - tổ hợp biểu tượng MICE bên sông Hàn

Thực tế tại các đô thị như Singapore hay London cho thấy, các tổ hợp MICE mang tính biểu tượng không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn góp phần nâng tầm giá trị mặt bằng bất động sản khu vực trung tâm. Khi xu hướng này dần hình thành tại Đà Nẵng, các tài sản nằm trong lõi đô thị, gắn với hoạt động dịch vụ và dòng khách quốc tế, đang được đánh giá có nhiều dư địa khai thác trong tầm nhìn trung và dài hạn.

Trong bối cảnh đó, M Landmark Residences Đà Nẵng xuất hiện như một tâm điểm đầu tư đắt giá với vị trí độc tôn bên dòng sông Hàn. Dự án khẳng định sức hút khác biệt nhờ sự khan hiếm của 224 căn hộ, được bảo chứng bởi thương hiệu và tiêu chuẩn vận hành quốc tế từ Courtyard by Marriott.

Không gian hội nghị - sự kiện với tiêu chuẩn vận hành quốc tế của Courtyard by Marriott

Chiến lược tài chính và bài toán tối ưu dòng vốn

Không chỉ được nhìn nhận như một sản phẩm bất động sản đơn thuần, các căn hộ hàng hiệu sở hữu lâu dài tại khu vực ven sông Hàn đang được xếp trong nhóm tài sản có khả năng tích lũy giá trị theo thời gian, đặc biệt khi quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế. Khi nguồn cung các sản phẩm tương tự không nhiều, yếu tố pháp lý sở hữu lâu dài trở thành một trong những cơ sở để nhà đầu tư đánh giá giá trị tài sản.

Song song với yếu tố vị trí và vận hành, chính sách tài chính đang trở thành biến số quan trọng trong quyết định đầu tư. Tại M Landmark Residences Đà Nẵng, các cơ chế thanh toán được thiết kế theo hướng linh hoạt nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. Phương án thanh toán sớm đi kèm mức chiết khấu lên đến 12% có thể giúp cải thiện biên lợi nhuận ban đầu, trong khi phương thức thanh toán theo tiến độ phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên quản trị dòng tiền cá nhân.

Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng tạo điều kiện để tận dụng đòn bẩy tài chính mà không gia tăng đáng kể áp lực chi phí vốn trong ngắn hạn. Các chính sách này góp phần đa dạng hóa lựa chọn tài chính, phù hợp với nhiều khẩu vị đầu tư khác nhau.

Ngoài ra, các ưu đãi đi kèm như gói quà tặng và bàn giao nội thất hoàn thiện giúp giảm bớt chi phí đầu tư ban đầu, đồng thời rút ngắn thời gian đưa tài sản vào khai thác. Đây là yếu tố quan trọng đối với những nhà đầu tư theo đuổi chiến lược vừa tích sản vừa tạo dòng tiền.

Không gian lưu trú với tầm nhìn toàn cảnh tại khu vực trung tâm Đà Nẵng

Ở góc độ vận hành, dự án triển khai mô hình hợp tác cho thuê với mức doanh thu kỳ vọng có thể đạt tới khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi căn hộ, tùy thuộc vào hiệu quả khai thác thực tế. Với nền tảng công suất phòng cao của phân khúc khách sạn 4-5 sao tại Đà Nẵng trong thời gian qua, mô hình này được đánh giá có khả năng tạo nguồn thu ổn định nếu duy trì được hiệu quả vận hành.

Nhờ lợi thế vị trí tại khu vực trung tâm ven sông Hàn và quy mô giới hạn, dự án có điều kiện tiếp cận nhóm khách thuê là chuyên gia, doanh nhân và khách du lịch có mức chi tiêu cao. Bên cạnh yếu tố tài chính, các giá trị trải nghiệm đi kèm cũng góp phần nâng cao sức hấp dẫn của sản phẩm, đặc biệt đối với nhóm nhà đầu tư tìm kiếm sự cân bằng giữa mục tiêu sinh lời và nhu cầu sử dụng thực tế.