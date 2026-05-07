Bộ đôi 'át chủ bài' trên 1.000 héc-ta của Vinhomes 'vẽ lại' bản đồ bất động sản TP.HCM

Tắc đường, ô nhiễm ngày càng trầm trọng, trong khi giá bất động sản đã tăng quá cao khiến nhu cầu dịch chuyển chỗ ở và dòng vốn ra khỏi vùng lõi TP.HCM ngày càng bức thiết. Giữa lúc thị trường loay hoay tìm câu trả lời, hai “trụ cột” khổng lồ đã xuất hiện ở hai đầu thành phố: Vinhomes Sài Gòn Park phía Tây Bắc và Vinhomes Green Paradise phía Đông Nam. Với tổng quy mô gần 4.000 ha, hai “thành phố vệ tinh” này đủ sức “vẽ lại” bản đồ bất động sản TP.HCM trong những năm tới.

Vinhomes Green Paradise hút khách hàng và nhà đầu tư cả nước đổ về Cần Giờ

Khi sức mạnh không chỉ đến từ quy mô, diện tích

“Từ trước đến nay, thị trường Sài Gòn vốn quen với những dự án quy mô vài chục héc-ta, cùng lắm vài trăm héc-ta đã được coi là lớn. Nhưng khi đặt cạnh hai đại dự án mới của Vinhomes, mọi tiêu chuẩn cũ đều trở nên khiêm tốn.”

Ông Hoàng Liên Sơn, Tổng Giám đốc Alpha Real - người đã có 11 năm kinh nghiệm phân phối các dự án của Vinhomes - không giấu được sự hào hứng khi nói về quy mô “ngỡ ngàng” của Vinhomes Sài Gòn Park (Hóc Môn) và Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ).

Để dễ hình dung, Vinhomes Sài Gòn Park rộng 1.080 héc-ta xấp xỉ diện tích Quận 1 và Quận 3 (cũ) cộng lại. Vinhomes Green Paradise với con số khổng lồ 2.870 héc-ta tương đương Quận Gò Vấp và Quận Phú Nhuận (cũ) gộp lại, thậm chí rộng gấp 14 lần công quốc Monaco.

“Tại Việt Nam, chưa bao giờ có những quỹ đất sạch quy mô khủng đến thế được phát triển bởi một chủ đầu tư duy nhất”, ông Sơn nhìn nhận.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ rộng tương đương cả Quận Gò Vấp và Quận Phú Nhuận (cũ) gộp lại

Song, sức mạnh của một dự án quy mô cả nghìn héc-ta không chỉ nằm ở những con số, mà ở khả năng kiến tạo một “thành phố trong lòng thành phố”.

GS.TS.KTS Đỗ Hậu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, diện tích lớn là điều kiện cần để đô thị phát triển mô hình phức hợp, tích hợp từ nhà ở, giáo dục, y tế đến thương mại, công nghiệp và logistics ngay trong một khu vực.

“Điều này giúp hiện thực hóa mô hình ‘thành phố 15 phút’, nơi cư dân có thể tiếp cận mọi dịch vụ thiết yếu trong phạm vi đi bộ hoặc xe đạp”, GS. Hậu giải thích.

Tại hai siêu dự án của Vinhomes, quỹ đất hàng nghìn héc-ta mở ra không gian để kiến tạo hệ sinh thái all-in-one đặc trưng của Vingroup và cũng rất khó sao chép trên thị trường: từ trường học Vinschool, bệnh viện Vinmec, đại trung tâm thương mại Vincom, đến sân golf hay các công viên chủ đề tầm cỡ quốc tế. Cư dân có thể sống, làm việc và giải trí trọn vẹn trong nội khu - một điều xa xỉ với hầu hết các dự án bất động sản hiện nay.

Các siêu đô thị Vinhomes đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân ngay trong nội khu

Giá trị của dự án có diện tích rộng lớn càng được nhân lên khi đặt tại vị trí đắc địa, nơi mạng lưới hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ.

Tại phía Tây Bắc, tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) cùng đường Vành đai 3 đóng vai trò mạch máu chính đưa Vinhomes Sài Gòn Park về sát trung tâm. Trong khi đó, ở phía Đông Nam, đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn 13 phút, biến Vinhomes Green Paradise trở thành lõi trung tâm mở rộng.

Từ đây, tư duy mua nhà của người dân TP.HCM đã thay đổi: khoảng cách không còn tính bằng km mà tính bằng phút. Cư dân của Vinhomes Sài Gòn Park hay Vinhomes Green Paradise có thể dễ dàng chọn sống ở siêu đô thị nghìn héc-ta rợp bóng cây xanh, bao quanh bởi mặt nước trong lành, nhưng vẫn dễ dàng có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ sau khoảng 15-30 phút di chuyển.

PGS.TS. Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng đánh giá, việc xây dựng các siêu đô thị dựa trên nền tảng TOD sẽ giúp kiến tạo một lối sống mới: nơi khoảng cách được định nghĩa lại, ô nhiễm nhường chỗ cho những hành lang xanh, và công nghệ phục vụ trực tiếp cho sự tiện nghi của con người.

“Đó chính là diện mạo của một Việt Nam hiện đại, thịnh vượng và đáng sống vào năm 2030 và tầm nhìn 2045”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Các siêu đô thị của Vinhomes luôn nằm ở vị trí đắc địa, có kết nối giao thông thuận tiện

Thị trường bất động sản phía Nam: Đặt trọn niềm tin vào các siêu đô thị Vinhomes

Sự xuất hiện của hai siêu dự án Vinhomes không chỉ giải bài toán giãn dân thực chất, kéo cộng đồng tinh hoa rời khỏi vùng lõi quá tải và ô nhiễm, mà còn “vẽ lại” bản đồ thị trường bất động sản phía Nam khi đóng vai trò là nguồn cung bền vững và chất lượng trong ít nhất một thập kỷ tới.

Anh Hoàng Nam, một nhà đầu tư tại TP.HCM chia sẻ, bản thân từng chứng kiến sự lột xác của Thủ Đức sau khi có Vinhomes Grand Park nên rất tin tưởng vào khả năng tái định vị giá trị cả một vùng đất của Vinhomes.

“Với Cần Giờ hay Hóc Môn, dự án lớn gấp nhiều lần, nguồn cung lớn gấp nhiều lần thì tiện ích cho cư dân và cơ hội cho nhà đầu tư cũng gấp nhiều lần”, anh Nam nhận định.

Từ kinh nghiệm đồng hành suốt 11 năm, ông Hoàng Liên Sơn đánh giá, với các siêu dự án có nguồn cung lớn như ở Hóc Môn và Cần Giờ, Vinhomes luôn có cách để giữ nhiệt cho thị trường. Điều này giúp các đại lý cũng như nhà đầu tư có niềm tin tuyệt đối để đồng hành lâu dài.

“Không những thế, so với các chủ đầu tư khác thường gặp vấn đề về pháp lý, chậm phí môi giới hoặc không bàn giao được sản phẩm, thì các siêu dự án của Vinhomes như ở Cần Giờ hay Hóc Môn luôn mang lại sự an tâm về dòng tiền và uy tín cho cả môi giới lẫn khách hàng”, ông Sơn khẳng định.

Với bộ đôi dự án rộng hàng nghìn héc-ta, Vinhomes một lần nữa khẳng định vị thế độc tôn trong việc kiến tạo những biểu tượng thịnh vượng mới. Và dù là Tây Bắc hay Đông Nam Nam thì các dự án của Vinhomes đều sở hữu “bộ tứ quyền lực”: pháp lý minh bạch - tiến độ thần tốc - kết nối thuận tiện - tiện ích thượng lưu, giúp khách hàng và nhà đầu tư luôn có được sự an tâm cùng lợi nhuận chắc tay khi lựa chọn và đồng hành.