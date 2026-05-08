Doanh nghiệp tham gia dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tăng vốn thần tốc

TPO - Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh là 1 trong 3 nhà đầu tư tham gia dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tăng vốn điều lệ từ 10.920 tỷ đồng lên 26.100 tỷ đồng chỉ sau 1 năm.

Chỉ trong vài tháng đầu năm 2026, Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đã liên tiếp tăng vốn điều lệ để củng cố nguồn lực tài chính khi doanh nghiệp này đang đồng thời thúc đẩy nhiều dự án quy mô lớn.

Theo đó, trong tháng 1/2026, vốn điều lệ của Đại Quang Minh tăng từ 18.200 tỷ đồng lên gần 19.200 tỷ đồng. Đến tháng 3, doanh nghiệp này tiếp tục nâng vốn lên gần 19.400 tỷ đồng. Tới giữa tháng 4, vốn điều lệ của Đại Quang Minh đã được nâng lên 26.100 tỷ đồng.

Tới giữa tháng 4, vốn điều lệ của Đại Quang Minh đã được nâng mạnh lên 26.100 tỷ đồng.

Trước đó trong năm 2025, công ty đã thực hiện ba đợt tăng vốn liên tiếp. Cụ thể, vào cuối tháng 1/2025 từ 10.920 tỷ đồng lên 14.520 tỷ đồng, tháng 6/2025 tăng lên 16.620 tỷ đồng và đến tháng 7/2025 đạt 18.200 tỷ đồng.

Song song với hoạt động tăng vốn, cuối tháng 12/2025, Đại Quang Minh huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất phát hành 9,75%/năm cho kỳ hạn 3 năm, tương ứng đáo hạn ngày 30/12/2028. Lô trái phiếu được bảo lãnh thanh toán và bảo đảm bằng tài sản.

Đại Quang Minh tăng vốn dồn dập bởi đang triển khai các dự án trọng điểm. Ngay trong tháng 1, công ty này đã tái khởi động dự án Sarene Residence & Commercial Complex - tổ hợp căn hộ cao cấp và phố thương mại của Khu đô thị Sala sau thời gian tạm ngưng (từ năm 2018) do vướng pháp lý.

Đáng chú ý, Đại Quang Minh còn đang giữ vai trò quan trọng trong một siêu dự án hạ tầng - đô thị tại Hà Nội. Doanh nghiệp này hiện là một trong 3 thành viên còn lại trong liên danh đề xuất đầu tư dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng với phần góp vốn tối thiểu khoảng 30%.

Mới đây, liên danh nhà đầu tư làm dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và Sở Tài chính TP Hà Nội đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo hình thức BT đối tác công tư - PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT).

Đại Quang Minh là một trong 3 thành viên còn lại trong liên danh đề xuất đầu tư dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng với phần góp vốn tối thiểu khoảng 30%.

Theo hồ sơ, liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm 3 doanh nghiệp là Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group) và Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát.

Như vậy, xuất hiện tại hồ sơ đề xuất dự án lần này, liên danh nhà đầu tư chỉ còn Địa ốc Đại Quang Minh, THACO và Hòa Phát. Trước đó vào ngày 17/12 (trước lễ khởi công dự án 2 ngày - PV) Tập đoàn Đèo Cả là doanh nghiệp đầu tiên đưa ra phương án thực hiện dự án đã có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội về việc dừng tham gia dự án.

Theo đề xuất mới của liên danh nhà đầu tư, dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.418 ha, bao gồm các thành phần chính: Trục đại lộ cảnh quan dài 80 km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí hơn 3.500 ha; các khu đất phát triển đô thị gần 3.300 ha; đất mặt nước khoảng 3.450 ha; đất hạ tầng kỹ thuật 256 ha; đất khác hơn 900 ha.

Dự án được chia 17 dự án thành phần với tổng mức đầu tư dự kiến 714.256 tỷ đồng; trong đó vốn góp của liên danh 107.138 tỷ, còn lại là vốn huy động từ các nguồn khác. Tổng mức đầu tư tổng thể sẽ được xác định trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định phê duyệt dự án.

Kế hoạch thực hiện dự án kéo dài khoảng 13 năm (2026 - 2038).