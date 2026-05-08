Khoảng trống bất động sản sinh thái Hội An và triển vọng khai thác dòng tiền từ mô hình Park Home

Trong bối cảnh Hội An khan hiếm sản phẩm bất động sản sinh thái được quy hoạch bài bản, biệt thự Park Home thuộc khu đô thị Casamia Balanca Hoi An nổi lên như một điểm sáng khi đáp ứng cả nhu cầu sống, sở hữu lẫn khai thác dòng tiền.

Bất động sản sinh thái Hội An phát triển chưa tương xứng với tiềm năng

Hội An đang chuyển mình từ một điểm đến du lịch thuần túy thành không gian sống đáng mơ ước tại miền Trung. Nhu cầu về một nhịp sống cân bằng giữa thiên nhiên cộng hưởng cùng các yếu tố hạ tầng hoàn thiện, khả năng kết nối dễ dàng tới Đà Nẵng khiến Hội An dần hình thành một thị trường chuyên biệt cho bất động sản sinh thái. Đây cũng là “thỏi nam châm” thu hút đông đảo tệp khách cao cấp gồm các chuyên gia, cộng đồng làm việc từ xa (digital nomad), khách quốc tế - những người đề cao sự riêng tư, không gian sống xanh, tiện nghi… khi tìm kiếm nơi lưu trú lâu dài.

Và khi tệp cư dân mới này hiện diện ngày một đông đảo, nhu cầu đầu tư vào những tài sản đảm bảo cả ba tiêu chí: môi trường sống chất lượng cao, khai thác dòng tiền hiệu quả và tích lũy lâu dài, cũng theo đó gia tăng.

Khu đô thị sinh thái Casamia Balanca Hoi An là dự án hiếm hoi nằm trong vùng đệm khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An. Ảnh ĐPG

Dù vậy, thị trường bất động sản sinh thái tại địa phương vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Hội An thiếu những dự án được đầu tư bài bản để chuyển lợi thế sinh thái thành một chuẩn sống rõ ràng, phục vụ nhu cầu cư trú lẫn khai thác dài hạn.

Nguyên nhân trước hết đến từ quá trình phát triển của thị trường trong nhiều năm qua, khi phần lớn sản phẩm được hình thành theo nhu cầu lưu trú ngắn hạn - vốn hạn chế về không gian sống xanh, riêng tư, dịch vụ tiện ích đồng bộ. Một lý do quan trọng khác là việc phát triển bất động sản sinh thái cũng đòi hỏi các chủ đầu tư/ đơn vị phát triển dự án phải có năng lực triển khai và tầm nhìn dài hạn, thay vì chỉ dựa vào điều kiện tự nhiên sẵn có.

Theo Đạt Phương Group - chủ đầu tư am hiểu thị trường bất động sản miền Trung, Hội An đang được nhiều nhà đầu tư nhắm tới nhờ môi trường sống trong lành và khả năng tiếp cận các tiện ích hiện đại. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất với nhóm khách hàng này là chất lượng thi công tại địa phương cùng khả năng vận hành tài sản khi ở xa. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho những dự án có thể đáp ứng đồng thời cả ba tiêu chí: môi trường sống chất lượng, khả năng khai thác dòng tiền hiệu quả và giá trị tích lũy gia tăng theo thời gian.

Park Home - Giải pháp mới cho nhu cầu lưu trú linh và khai thác dòng tiền

Trong số ít dự án bất động sản sinh thái tại Hội An, sản phẩm biệt thự Park Home thuộc khu đô thị Casamia Balanca Hoi An (Giải Bạc Quy hoạch đô thị Quốc gia 2022, Dự án đáng sống năm 2025) là cái tên đang thu hút nhiều sự chú ý.

Thừa hưởng vị trí đắc địa của khu đô thị Casamia Balanca Hoi An cùng cảnh quan hiếm có: 3,6 ha rừng dừa nước tự nhiên, khoảng 8 ha diện tích cây xanh - mặt nước và mật độ xây dựng chỉ 38%, Park Home tạo ra một không gian sống thoáng đãng, nơi thiên nhiên hiện diện trong từng nhịp sống.

Là dấu ấn mới của Đạt Phương Group trong chiến lược phát triển đô thị sinh thái, Park Home được kỳ vọng sẽ góp phần lấp đầy khoảng trống của thị trường bất động sản Hội An. Ảnh ĐPG

Song song với lợi thế sinh thái, hệ tiện ích all-in-one được quy hoạch như một Nomad Hub hoàn chỉnh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc và trải nghiệm của cộng đồng digital nomad và chuyên gia quốc tế cũng là điểm cộng lớn của Park Home nói riêng và Casamia Balanca Hoi An nói chung. Bể bơi tiêu chuẩn quốc tế, khu gym - fitness, sân pickleball, công viên wellness đến clubhouse và không gian co-working… mọi tiện ích đều được đặt trong một không gian xanh rộng lớn, mang đến một môi trường sống vừa tiện nghi, vừa gần gũi thiên nhiên.

Được phát triển để phục vụ nhu cầu ở thực và khai thác lưu trú, thiết kế của biệt thự Park Home đặc biệt chú trọng tới trải nghiệm sống với ba mặt thoáng, hệ giếng trời cùng khoảng sân vườn rộng giúp không gian luôn thông thoáng và đón nhiều ánh sáng tự nhiên. Bên cạnh đó, cấu trúc bốn phòng ngủ khép kín cho phép chủ sở hữu kinh doanh linh hoạt theo nhiều mô hình, từ cho thuê nguyên căn như một villa nghỉ dưỡng đến phục vụ nhóm khách gia đình, bạn bè hoặc khách lưu trú dài ngày.

Về bài toán về vận hành, Đạt Phương đã ký kết hợp tác với M Village, đơn vị dày dạn kinh nghiệm trong phát triển các mô hình lưu trú. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ giúp Park Home tối ưu công suất khai thác và duy trì chất lượng dịch vụ. Với nhà đầu tư tham gia chương trình ủy thác, Park Home cam kết chia sẻ 45% doanh thu thuần cho thuê. Hiện tại, sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện và sẵn sàng đưa vào khai thác trong quý III, giúp nhà đầu tư tối ưu thời gian, dòng tiền, sớm có nguồn thu nhập thụ động.

Với vị trí hiếm có trong vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển cùng khả năng khai thác linh hoạt, Park Home không chỉ có vị thế dẫn dắt trong thị trường bất động sản sinh thái tại Hội An, mà còn là tài sản đảm bảo cho giá trị gia tăng bền vững, tạo dòng tiền ổn định, hấp dẫn.