Hàng nghìn căn nhà ở xã hội mở lối an cư cho người thu nhập thấp ở Nghệ An

Hàng loạt dự án nhà ở xã hội đang được đẩy nhanh tiến độ, cùng với các giải pháp tháo gỡ thủ tục và siết quản lý thực hiện, đang mở ra thêm nhiều cơ hội an cư cho người thu nhập thấp, công nhân và lao động trẻ tại Nghệ An.

Nguồn cung tăng mạnh, mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở

Trong bối cảnh giá bất động sản thương mại liên tục tăng cao, giấc mơ sở hữu nhà ở của người thu nhập thấp ngày càng trở nên khó khăn. Với nhiều công nhân, viên chức trẻ hay lao động tự do, việc mua một căn hộ thương mại gần như vượt quá khả năng tài chính. Chính vì vậy, nhà ở xã hội đang trở thành lựa chọn phù hợp và thiết thực nhất để hiện thực hóa mong muốn “an cư lạc nghiệp”.

Những năm gần đây, Nghệ An được đánh giá là một trong những địa phương có tốc độ phát triển nhà ở xã hội khá tích cực ở khu vực Bắc Trung Bộ. Từ việc hoàn thiện quy hoạch, thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư đến tháo gỡ thủ tục pháp lý, tỉnh đang từng bước mở rộng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân.

Lễ khởi công nhà ở xã hội thành phố Vinh, Nghệ An năm 2025.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 39 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng quy mô khoảng 36.000 căn hộ. Trong số này, 32 dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư, tương ứng khoảng 28.200 căn; 7 dự án còn lại đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai.

Riêng giai đoạn 2021 - 2025, Nghệ An đã hoàn thành 4.223 căn nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp. Đây được xem là kết quả quan trọng trong bối cảnh nhiều địa phương trên cả nước vẫn gặp khó khăn về quỹ đất, nguồn vốn và thủ tục đầu tư.

Đáng chú ý, các dự án nhà ở xã hội tại Nghệ An không chỉ tập trung ở trung tâm đô thị mà còn được phân bổ gần các khu công nghiệp lớn, nơi tập trung đông lao động. Trong 39 dự án đã được chấp thuận, có 10 dự án nằm trong Khu kinh tế Đông Nam với khoảng 13.151 căn hộ; 29 dự án còn lại phân bố tại các địa phương như Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú, Cửa Lò, Nghi Lộc, Đông Lộc, Trung Lộc và Hưng Nguyên.

Việc bố trí nhà ở gần nơi làm việc giúp người lao động giảm đáng kể chi phí đi lại, sinh hoạt và thuê trọ. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giữ chân người lao động lâu dài, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu nhân lực tại các khu công nghiệp ngày càng tăng.

Không chỉ chú trọng số lượng, nhiều dự án hiện nay còn được quy hoạch đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, giao thông và các tiện ích thiết yếu như trường học, khu sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe hay không gian cây xanh. Điều này cho thấy định hướng phát triển nhà ở xã hội tại Nghệ An đang dần chuyển từ “có chỗ ở” sang “sống được và sống tốt”.

Theo kế hoạch Chính phủ giao, giai đoạn 2021 - 2030 Nghệ An phải hoàn thành khoảng 28.500 căn nhà ở xã hội. Trong đó, riêng giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh cần tiếp tục hoàn thành khoảng 25.400 căn, riêng năm 2026 là 2.000 căn.

Phối cảnh một dự án nhà ở xã hội ở Nghệ An.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh đang tiếp tục triển khai xây dựng 5 dự án với khoảng 2.177 căn hộ và dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Đồng thời, nhiều thủ tục cũng đang được khẩn trương hoàn thiện để khởi công thêm 6 dự án nhà ở xã hội với gần 1.900 căn hộ cùng 3 dự án nhà lưu trú công nhân với hơn 2.700 căn tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Siết tiến độ, tháo gỡ “điểm nghẽn” để sớm có nhà cho dân

Bên cạnh việc tăng nguồn cung, Nghệ An cũng đang tập trung xử lý bài toán tiến độ – một trong những nguyên nhân lớn khiến nhiều dự án nhà ở xã hội trước đây chậm đưa vào sử dụng.

Thực tế cho thấy, có những dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng kéo dài nhiều năm vẫn chưa hoàn thành do vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, năng lực tài chính của chủ đầu tư hoặc thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan. Điều này không chỉ làm chậm cơ hội tiếp cận nhà ở của người dân mà còn gây lãng phí quỹ đất và ảnh hưởng môi trường đầu tư.

Trước thực trạng đó, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã yêu cầu siết chặt công tác quản lý tiến độ đối với các dự án nhà ở xã hội. Tại cuộc họp triển khai và đôn đốc tiến độ thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội hồi tháng 3/2026, ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh tiến độ phải được xem là tiêu chí bắt buộc trong quá trình triển khai dự án.

Ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra tiến độ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Theo chỉ đạo, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam được giao chủ trì xây dựng tiến độ chi tiết cho từng dự án, ký cam kết thực hiện với từng chủ đầu tư và tổ chức theo dõi thường xuyên. Các đợt kiểm tra định kỳ theo tháng, quý sẽ giúp kịp thời phát hiện những dự án chậm tiến độ để có biện pháp tháo gỡ hoặc xử lý phù hợp.

Đối với những dự án nhiều lần xin gia hạn nhưng vẫn chậm triển khai, tỉnh yêu cầu rà soát toàn diện, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Những dự án kéo dài gây lãng phí đất đai sẽ bị xem xét thu hồi thay vì tiếp tục gia hạn như trước.

Chính sách này được đánh giá sẽ tạo áp lực tích cực đối với các chủ đầu tư, buộc doanh nghiệp phải thực sự quyết liệt triển khai dự án, tránh tình trạng “ôm đất” nhưng không xây dựng.

Song song với việc siết quản lý tiến độ, Nghệ An cũng đang tích cực tháo gỡ nhiều “nút thắt” về thủ tục hành chính nhằm đẩy nhanh thời gian triển khai dự án. Việc rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ, giải quyết thủ tục đất đai, cấp phép xây dựng hay xác định giá bán đang được các sở, ngành tập trung thực hiện.

Ngoài ra, các chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người mua nhà ở xã hội cũng đóng vai trò rất quan trọng. Việc được vay vốn với lãi suất thấp, thời gian trả góp kéo dài giúp nhiều gia đình công nhân, người lao động có thêm cơ hội sở hữu căn hộ thay vì tiếp tục sống trong các khu trọ chật chội, thiếu ổn định.

Không chỉ mang ý nghĩa an sinh, chương trình phát triển nhà ở xã hội còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khi người lao động có nơi ở ổn định, họ sẽ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp các khu công nghiệp duy trì nguồn nhân lực ổn định và nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Mặt khác, việc bổ sung nguồn cung nhà ở giá thấp còn giúp thị trường bất động sản phát triển cân bằng hơn, giảm áp lực lên phân khúc nhà ở thương mại vốn đang vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người dân.

Có thể thấy, từ việc mở rộng nguồn cung, đẩy nhanh tiến độ đến siết quản lý và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Nghệ An đang cho thấy quyết tâm lớn trong phát triển nhà ở xã hội. Nếu các dự án được triển khai đúng cam kết và tiếp tục được hỗ trợ kịp thời, hàng chục nghìn người lao động trên địa bàn sẽ có thêm cơ hội sở hữu mái ấm của riêng mình.