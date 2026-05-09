Địa ốc

Sức hút từ tổ hợp Biển - Golf - Onsen trong bất động sản nghỉ dưỡng

PV

Khi nghỉ dưỡng gắn liền phong cách sống và chăm sóc sức khỏe, những dự án hội tụ 3 yếu tố biển, golf và onsen cho thấy lợi thế rõ rệt về giá trị tài sản và khả năng vận hành.

Yếu tố tạo giá trị bền vững cho bất động sản nghỉ dưỡng

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang bước sang giai đoạn chọn lọc. Nhà đầu tư ngày càng quan tâm khả năng gia tăng giá trị tài sản song song hiệu quả vận hành khai thác.

Trong xu hướng đó, sự kết hợp biển – golf – onsen cho thấy là cấu trúc phát triển tối ưu đồng thời hai mục tiêu: nâng cao giá trị bất động sản và hiệu quả khai thác. Biển tạo sức hút du lịch đại chúng, golf hình thành tệp khách cao cấp ổn định, còn onsen đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng.

Giá trị bất động sản có thể tăng 20% khi nằm kề sân golf.

Thực tế cho thấy, bất động sản kề sân golf luôn có định giá cao hơn mặt bằng chung. Theo KPMG, một sân golf chất lượng có thể giúp bất động sản liền kề tăng giá ít nhất 20%. Sân golf còn góp phần tạo nguồn khách thường xuyên thông qua các giải đấu, cộng đồng hội viên và khách quốc tế chuyên biệt, với mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài.

Song song với golf, xu hướng nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cũng đang trở thành động lực mới của thị trường. Tại Nhật Bản, những khu vực gắn với tiện ích onsen như Hakone hay Beppu đón hàng chục triệu lượt khách mỗi năm, kéo theo sự gia tăng mạnh giá trị bất động sản. Ở Mỹ, thành phố Desert Hot Springs, nổi tiếng với hệ thống suối khoáng, ghi nhận giá bất động sản tăng 10,95%/năm, nằm trong 10% khu vực có tốc độ tăng giá cao nhất toàn quốc.

Những dẫn chứng trên cho thấy, bất động sản nghỉ dưỡng khi kết hợp đồng thời yếu tố golf cùng trải nghiệm phục hồi sức khỏe như onsen không chỉ nâng cao sức hấp dẫn điểm đến mà còn gia tăng giá trị tài sản và duy trì hiệu quả khai thác ổn định trong dài hạn.

Nền tảng cộng hưởng củng cố dòng tiền vận hành bốn mùa

Khác với mô hình nghỉ dưỡng phụ thuộc một yếu tố đơn lẻ, sự kết hợp giữa biển – golf – onsen giúp giảm đáng kể tính mùa vụ.

Biển tạo sức hút du lịch mạnh vào mùa hè, golf mang lại nguồn khách ổn định quanh năm, trong khi onsen cùng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phát huy sức hút ở mùa lạnh. Sự bổ trợ này giúp dòng khách được phân bổ đều hơn theo thời gian thay vì tập trung vào một vài tháng trong năm.

Khi trải nghiệm nghỉ dưỡng được mở rộng từ vận động, thư giãn đến phục hồi sức khỏe, du khách có xu hướng kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu. Nhờ đó, dự án gia tăng công suất khai thác và hình thành nguồn doanh thu ổn định, tạo nền tảng dòng tiền bền vững trong dài hạn.

Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị - Hội tụ ba lợi thế chiến lược đầu tư dòng tiền

Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị là một trong số ít dự án tại khu vực tích hợp đồng thời ba yếu tố then chốt gồm vị trí mặt biển, sân golf quốc tế và tiện ích chăm sóc sức khỏe Onsen.

Dự án nằm đối diện quảng trường biển, kề bên sân golf.

Dự án sở hữu vị trí mặt biển Bảo Ninh, đối diện quảng trường biển Đồng Hới quy mô khoảng 5.000 người, là trung tâm diễn ra các lễ hội, sự kiện văn hóa và hoạt động du lịch quy mô lớn. Lợi thế này giúp dự án vừa hưởng trọn cảnh quan biển vừa tiếp cận trực tiếp dòng khách du lịch đổ về mỗi năm.

Ngay cạnh dự án là Blue Diamond Golf Links, sân golf 36 hố tiêu chuẩn quốc tế do huyền thoại golf Greg Norman thiết kế. Với quy mô khoảng 175 ha và tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, sân golf mang thương hiệu “Cá mập trắng” được kỳ vọng trở thành một hạ tầng du lịch chiến lược của khu vực, thu hút mạnh dòng khách golfer quốc tế và giới doanh nhân cao cấp. Sự hiện diện của sân golf không chỉ gia tăng sức hút nghỉ dưỡng mà còn đóng vai trò đòn bẩy cho tiềm năng tăng giá của bất động sản lân cận.

Song hành với lợi thế biển và golf, tổ hợp tiện ích Thera Onsen Wellness Center nằm trong dự án mang đến không gian trị liệu và chăm sóc sức khỏe theo triết lý wellness hiện đại, kết hợp các liệu pháp thư giãn, phục hồi và tái tạo năng lượng chuyên sâu. Tổ hợp trị liệu onsen cao cấp trở thành điểm cân bằng trải nghiệm, mở rộng tệp khách hướng tới nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe đang tăng trưởng mạnh.

Sự hội tụ đồng thời vị trí mặt biển, sân golf quốc tế và tổ hợp onsen tạo nên lợi thế mà không nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng trên thị trường hiện nay có được. Nhờ đó, Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị thiết lập ưu thế cạnh tranh nổi bật với nền tảng vận hành bền vững và dư địa gia tăng giá trị rõ rệt, định hình vị thế khác biệt trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp.

