Hà Nội đề xuất tăng thêm hơn 4.000 tỷ đồng cho Dự án tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa phận Đông Anh

Thanh Hiếu

TPO - UBND TP. Hà Nội đề xuất HĐND thành phố phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa phận huyện Đông Anh (cũ). Theo đề xuất, tổng mức đầu tư dự án tăng từ 7.690 tỷ đồng lên 11.731 tỷ đồng.

UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa phận huyện Đông Anh (cũ).

Trước đó, UBND xã Phúc Thịnh đã có tờ trình gửi UBND thành phố và báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh cũ (nay thuộc địa bàn các xã Đông Anh, Thư Lâm, Quang Minh, Phúc Thịnh) của Hội đồng thẩm định.

Sau khi xem xét, UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, điều chỉnh một số nội dung như sau:

UBND xã Phúc Thịnh là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn các xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Quang Minh.

Trong đó, dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện GPMB địa bàn các xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Quang Minh, với kinh phí 5.082 tỷ đồng

Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn các xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Quang Minh với mức đầu tư 6.649 tỷ đồng.

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án tổng thể 11.731 tỷ đồng.

Thời gian hoàn thành dự án dự kiến quý 3/2027.

UBND TP. Hà Nội đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa phận huyện Đông Anh (ảnh minh họa)

Trước đó, theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 04/7/2023, dự án trên được phê duyệt với tổng mức đầu tư 7.690 tỷ đồng.

Như vậy, nếu được điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án tăng thêm 4.041 tỷ đồng.

UBND TP. Hà Nội cho biết, lý do điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án thành phần 1 là bởi xã Phúc Thịnh đã cập nhật cơ cấu diện tích các loại đất sau khi thực hiện công tác điều tra, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất; đồng thời, cập nhật đơn giá bồi thường đất theo Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố và Quyết định số 89/2025/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND thành phố.

Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án thành phần 2 nhằm bổ sung đầu tư hoàn chỉnh các nút giao theo quy hoạch (Quốc lộ 3 cũ, nút giao Võ Nguyên Giáp và nút giao Võ Văn Kiệt) để đảm bảo kết nối đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư tuyến đường.

