'Bão giá' gây áp lực lớn với dự án vành đai 3 TPHCM

TPO - Ban Giao thông TPHCM cho biết tổng sản lượng thi công dự án Vành đai 3 hiện đạt khoảng 76%. Tuy nhiên, biến động giá nhiên liệu, khan hiếm nhựa đường nhập khẩu và chi phí vật liệu tăng cao đang tạo áp lực lớn cho các nhà thầu trong giai đoạn nước rút.

Chiều 7/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (đại diện chủ đầu tư) đã có văn bản phản hồi Báo Tiền Phong liên quan tiến độ thi công Dự án đường vành đai 3 TPHCM.

Theo Ban Giao thông TPHCM, đến nay tổng giá trị sản lượng thi công toàn dự án Vành đai 3 đạt khoảng 76%. Trong đó, các gói thầu xây lắp trên địa bàn TP. Thủ Đức cũ đạt khoảng 83%, còn các gói thầu tại khu vực phía Tây như: Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh (cũ) đạt khoảng 68%.

Chủ đầu tư cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là biến động giá nhiên liệu do ảnh hưởng từ xung đột quân sự tại Trung Đông. Giá dầu tăng mạnh kéo theo chi phí khai thác, vận chuyển vật liệu như cát, đá tăng cao, đồng thời làm đội chi phí vận hành thiết bị và nhân công.

Theo thống kê, từ cuối tháng 2/2026, giá dầu diesel 0.05S-II liên tục biến động mạnh, từ mức 19.570 đồng/lít ngày 28/2 tăng lên đỉnh 44.980 đồng/lít vào ngày 3/4, sau đó là 28.170 đồng/lít (ngày 7/5).

Công trường dự án Vành đai 3 TPHCM. Ảnh tư liệu: Ngô Tùng.

Ngoài ra, tình trạng khan hiếm nguồn nhựa đường nhập khẩu và bê tông nhựa cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Nhiều nhà thầu đang chịu áp lực lớn về chi phí và nguồn cung vật liệu.

Ban Giao thông TPHCM cho biết đã phối hợp các chủ mỏ để ưu tiên phân bổ vật liệu đá cho từng nhà thầu theo nhu cầu thực tế, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng sớm cập nhật, điều chỉnh giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng phù hợp với biến động thị trường nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thi công.

Theo dự báo của chủ đầu tư, nếu giá nhiên liệu dần ổn định trong tháng 5, nguồn cung cát, đá và nhựa đường nhập khẩu sẽ được cải thiện, giúp bù đắp phần sản lượng bị ảnh hưởng trước đó.

Dù gặp nhiều khó khăn, Ban Giao thông TPHCM cùng các nhà thầu cho biết vẫn đang tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành đồng bộ toàn dự án vào cuối năm 2026. Ngoài các hạng mục chính, các gói thầu phụ trợ như hệ thống chiếu sáng, cây xanh, giao thông thông minh (ITS), an toàn giao thông và trạm cân tự động cũng đang được triển khai và hoàn thành song song.