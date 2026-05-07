Các công ty xổ số lãi lớn

TPO - Trong 3 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống của khu vực miền Nam tiếp tục tăng trưởng, tổng doanh thu 21 công ty hơn 41.380 tỷ đồng, với 99% vé phát hành được bán hết, nộp ngân sách gần 21.000 tỷ đồng.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, diễn ra ngày 7/5, tại Vĩnh Long.

Theo Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, quý I/2026, hoạt động kinh doanh xổ số của 21 công ty thành viên tiếp tục tăng trưởng. Doanh số phát hành xổ số truyền thống đạt 41.380 tỷ đồng (tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước); tỷ lệ tiêu thụ vé số bình quân toàn khu vực đạt hơn 99%; nộp ngân sách 20.987 tỷ đồng (tăng hơn 10%). Các công ty cũng chi 24 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Trong 3 tháng đầu năm, vé số truyền thống phía Nam được mua gần 99% vé bán ra mỗi kỳ.



Ông Đặng Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết, hoạt động kinh doanh xổ số hiện đối mặt với nhiều thách thức. Do đó, các công ty xổ số cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, cải tiến các sản phẩm xổ số theo hướng hấp dẫn hơn, phù hợp với thị hiếu của người dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số, bảo đảm hoạt động đúng định hướng, minh bạch, lành mạnh và hiệu quả.

Tổng kết năm 2025 cho thấy, 21 công ty xổ số phía Nam năm qua đạt tổng doanh thu hơn 155.557 tỷ đồng (tăng hơn 10% so với năm 2024); tỷ lệ vé số tiêu thụ đạt gần 99%. Lợi nhuận các công ty hơn 20.070 tỷ đồng (vượt hơn 12% kế hoạch), nộp ngân sách nhà nước 51.985 tỷ đồng (tăng 12%).

Bên cạnh xổ số truyền thống, các loại hình khác cũng tăng đáng kể, như doanh thu xổ số cào đạt hơn 1.146 tỷ đồng (tăng hơn 25%), xổ số điện toán đạt 5.241 tỷ đồng.

Năm 2026, các công ty xổ số phía Nam đặt mục tiêu doanh thu hơn 172.900 tỷ đồng (tăng 10%), lợi nhuận trước thuế hơn 22.000 tỷ đồng; nộp ngân sách khoảng 57.100 tỷ đồng.