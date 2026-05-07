Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Các công ty xổ số lãi lớn

Cảnh Kỳ

TPO - Trong 3 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống của khu vực miền Nam tiếp tục tăng trưởng, tổng doanh thu 21 công ty hơn 41.380 tỷ đồng, với 99% vé phát hành được bán hết, nộp ngân sách gần 21.000 tỷ đồng.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, diễn ra ngày 7/5, tại Vĩnh Long.

Theo Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, quý I/2026, hoạt động kinh doanh xổ số của 21 công ty thành viên tiếp tục tăng trưởng. Doanh số phát hành xổ số truyền thống đạt 41.380 tỷ đồng (tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước); tỷ lệ tiêu thụ vé số bình quân toàn khu vực đạt hơn 99%; nộp ngân sách 20.987 tỷ đồng (tăng hơn 10%). Các công ty cũng chi 24 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

tp-xs-4900.jpg
Trong 3 tháng đầu năm, vé số truyền thống phía Nam được mua gần 99% vé bán ra mỗi kỳ.

Ông Đặng Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết, hoạt động kinh doanh xổ số hiện đối mặt với nhiều thách thức. Do đó, các công ty xổ số cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, cải tiến các sản phẩm xổ số theo hướng hấp dẫn hơn, phù hợp với thị hiếu của người dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số, bảo đảm hoạt động đúng định hướng, minh bạch, lành mạnh và hiệu quả.

Tổng kết năm 2025 cho thấy, 21 công ty xổ số phía Nam năm qua đạt tổng doanh thu hơn 155.557 tỷ đồng (tăng hơn 10% so với năm 2024); tỷ lệ vé số tiêu thụ đạt gần 99%. Lợi nhuận các công ty hơn 20.070 tỷ đồng (vượt hơn 12% kế hoạch), nộp ngân sách nhà nước 51.985 tỷ đồng (tăng 12%).

Bên cạnh xổ số truyền thống, các loại hình khác cũng tăng đáng kể, như doanh thu xổ số cào đạt hơn 1.146 tỷ đồng (tăng hơn 25%), xổ số điện toán đạt 5.241 tỷ đồng.

vl1.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Hân

Năm 2026, các công ty xổ số phía Nam đặt mục tiêu doanh thu hơn 172.900 tỷ đồng (tăng 10%), lợi nhuận trước thuế hơn 22.000 tỷ đồng; nộp ngân sách khoảng 57.100 tỷ đồng.

Cấm đại lý bán vé số qua điện thoại và internet

Mới đây, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam yêu cầu các công ty thành viên chấn chỉnh tình trạng phân phối vé số sai địa bàn.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh yêu cầu các đại lý chấp hành tuyệt đối việc bán vé đúng thị trường miền Nam. Nghiêm cấm phân phối vé số qua các kênh điện thoại, thiết bị điện tử, internet và các phương tiện viễn thông khác. Các đại lý cũng được yêu cầu giữ ổn định giá bán, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các cấp đại lý, đặc biệt đội ngũ người bán vé số dạo.

Cảnh Kỳ
#Xổ số miền Nam #ngân sách #quý I 2026 #doanh thu #phát hành xổ số #an sinh xã hội #đại lý vé số

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe