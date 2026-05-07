Chốt hạn giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Viết Hà

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành, địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ các vị trí còn vướng mắc của Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu trước ngày 31/5, nhằm bảo đảm thi công đồng bộ toàn tuyến, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2027.

Ngày 7/5, ông Nguyễn Đình Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La - kiểm tra tiến độ Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua địa bàn tỉnh Sơn La.

Ông Nguyễn Đình Việt kiểm tra thực tế dự án cao tốc Hòa Bình Mộc Châu.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; bàn giao toàn bộ các vị trí còn vướng mắc, bãi đổ thải và đường công vụ trước ngày 31/5 để bảo đảm tiến độ thi công đồng bộ trên toàn tuyến.

Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu (đoạn qua Sơn La) có tổng chiều dài giải phóng mặt bằng khoảng 34,4 km, chiều dài xây dựng khoảng 32,3 km. Tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ là 4.445 tỷ đồng, sau điều chỉnh còn 4.418,7 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2023 đến 2028.

Theo báo cáo tại cuộc họp bàn tiến độ thực hiện tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La ngày 20/3, công tác giải phóng mặt bằng và thi công đều chậm so với kế hoạch đề ra.

Cụ thể, công tác giải phóng mặt bằng mới đạt 27,58/32,3 km, tương đương 85,37%. Trong khi đó, toàn dự án có 3 gói thầu xây lắp, dự kiến hoàn thành năm 2028 nhưng giá trị thực hiện đến ngày 18/3 mới đạt hơn 142 tỷ đồng, tương đương 4,09% giá trị hợp đồng.

Phối cảnh cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Trong 3 gói thầu, gói số 26 đạt 17,8 tỷ đồng; gói số 27 đạt 43,4 tỷ đồng; gói số 28 đạt 81,28 tỷ đồng. Các nhà thầu hiện duy trì nhiều mũi thi công, tuy nhiên tiến độ vẫn chậm do mặt bằng chưa được bàn giao đồng bộ.

Theo đánh giá tại cuộc họp, nguyên nhân chính khiến tiến độ thi công chậm là mặt bằng bàn giao chưa liền tuyến, còn nhiều vị trí xen kẹp khiến việc huy động máy móc, thiết bị gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, nhiều bãi đổ thải và các vị trí đường công vụ phục vụ thi công cầu chưa được phê duyệt phương án bồi thường nên chưa thể bàn giao cho nhà thầu triển khai.

#cao tốc #Sơn La #cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu #giải phóng mặt bằng #dự án đường bộ #tiến độ dự án

