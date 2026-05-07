Quảng Ngãi và cơ hội bứt phá từ tiềm năng kinh tế

TP - Trong dòng chảy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc, Quảng Ngãi đang đứng trước vận hội phát triển mới với tâm thế tự tin và quyết tâm cao. Trên nền tảng truyền thống kiên cường của vùng đất miền Trung giàu bản sắc, Quảng Ngãi xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ba tháng đầu năm 2026, kinh tế Quảng Ngãi ghi nhận nhiều điểm sáng với tăng trưởng khá ở các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xuất khẩu; GRDP tăng 8,24%, tạo đà cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển trong những quý tiếp theo.

KINH TẾ BIỂN, ÐÔ THỊ HÓA - XU THẾ TẤT YẾU

Quảng Ngãi đang đẩy mạnh chiến lược phát triển kinh tế biển kết hợp đô thị hóa hướng biển, xác định đây là động lực chính để tăng trưởng bền vững giai đoạn 2026-2030. Với hơn 130km bờ biển, tỉnh tập trung phát triển hạ tầng, du lịch, và khu kinh tế ven biển, biến “hướng biển” thành xu thế tất yếu.

Với nguồn lực tích lũy phong phú, Quảng Ngãi muốn hiện thực hóa mục tiêu "hai con số" một cách bền vững

Sau khi hợp nhất với Kon Tum, Quảng Ngãi sở hữu không gian phát triển rộng lớn, hiếm có khi hội tụ đầy đủ biển, rừng, đồng bằng và cửa khẩu quốc tế. Tỉnh là địa phương duy nhất có ngã ba Đông Dương, mở ra nhiều hướng liên kết chiến lược với các tỉnh trong nước và các nước láng giềng như Lào, Campuchia. Đây là lợi thế đặc biệt để thúc đẩy thương mại, logistics, du lịch và hợp tác đầu tư xuyên biên giới.

Những trụ cột tăng trưởng ngày càng được định hình rõ nét, với KKT Dung Quất giữ vai trò trung tâm công nghiệp, lọc hóa dầu, năng lượng và logistics; đảo Lý Sơn trở thành điểm nhấn du lịch biển đảo; Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y là đầu mối giao thương trên hành lang kinh tế Đông - Tây. Bên cạnh đó, khu vực phía tây với sâm Ngọc Linh và du lịch sinh thái Măng Đen mang lại dư địa lớn cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế xanh.

Với diện tích tự nhiên lớn thứ 5 cả nước, nguồn lực đa dạng và sức mạnh văn hóa của cộng đồng nhiều dân tộc, Quảng Ngãi đang cụ thể hóa các mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao năng suất lao động và thu nhập người dân. Khát vọng phát triển ấy như dòng sông chảy mãi, tiếp thêm động lực để Quảng Ngãi bứt phá, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực ven biển được xác định là một trong những trục phát triển quan trọng của tỉnh, gắn với KKT tế Dung Quất, hệ thống cảng biển và các trung tâm dịch vụ du lịch biển. Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ngãi phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 10%/năm trở lên. Trong chiến lược đó, kinh tế biển được xác định là một trong những động lực tăng trưởng chủ đạo.

Quảng Ngãi đang thực hiện chiến lược phát triển kinh tế hướng biển trong xu thế chuyển mình

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông ven biển. Tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh được xem là trục giao thông chiến lược, kết nối các khu kinh tế, khu du lịch và các đô thị ven biển của tỉnh.

Theo quy hoạch, khu vực dọc tuyến đường ven biển này có diện tích nghiên cứu khoảng 7.700ha, trong đó diện tích quy hoạch xây dựng khoảng 6.875ha. Không gian này trải dài qua nhiều địa phương ven biển của tỉnh và được định hướng phát triển các chức năng chính như đô thị, dịch vụ và du lịch biển.

Khu vực ven biển Quảng Ngãi đang được định hình trở thành một không gian đô thị - du lịch quy mô lớn trong tương lai. Sự hình thành chuỗi đô thị ven biển không chỉ giúp mở rộng không gian phát triển đô thị mà còn tạo nên hệ sinh thái kinh tế biển đa dạng, bao gồm du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, logistics và các ngành kinh tế gắn với biển.

Việc định hình chiến lược phát triển đô thị biển không chỉ mang ý nghĩa mở rộng không gian đô thị mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong quá trình phát triển của tỉnh. Khi hạ tầng kinh tế, giao thông và quy hoạch đô thị được triển khai đồng bộ, Quảng Ngãi sẽ có điều kiện hình thành các đô thị ven biển hiện đại, tạo động lực thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng sống của người dân.

LIÊN KẾT “MỞ KHÓA” CÁC NGUỒN LỰC

Trong đó, với chiến lược trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng - Tập trung “mở khóa” các nguồn lực, đưa Dung Quất trở thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia, đồng thời chuyển dịch sang công nghiệp xanh, bền vững; lĩnh vực cải cách và đổi mới - Quảng Ngãi kiên định mục tiêu tăng trưởng cao, chú trọng vào các ngành công nghiệp, thương mại, và dịch vụ để tạo đà phát triển (như ghi nhận GRDP tăng 8,24% trong quý I/2026).

Việc xây dựng cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT mở Dung Quất được kỳ vọng sẽ “mở khóa” các điểm nghẽn về vốn, hạ tầng và chính sách, kích hoạt dòng vốn lớn, từng bước đưa Quảng Ngãi trở thành vùng kinh tế động lực của miền Trung. Với vị trí địa lý chiến lược, hạ tầng cảng nước sâu, hệ thống công nghiệp hiện hữu và đặc biệt là Nhà máy lọc dầu Dung Quất - nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam, có đầy đủ điều kiện để phát triển thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đang triển khai chiến lược khơi thông nguồn lực đất đai và tài chính. Theo đó, tỉnh quyết tâm tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về giá đất và thủ tục đầu tư ngay từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 để giải phóng các dự án lớn. Ngành thuế cũng triển khai các giải pháp chống thất thu và mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử.

Về tiềm lực hạ tầng giao thông kết nối, tỉnh cũng ưu tiên huy động vốn để hoàn thiện hệ thống cao tốc và các tuyến đường ven biển, tạo động lực liên kết trục dọc và trục ngang; Liên kết KKT Dung Quất - Chu Lai - Bờ Y nhằm thúc đẩy mối liên kết giữa KKT Dung Quất với KKT mở Chu Lai (Quảng Nam) và KKT Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) để hình thành trung tâm công nghiệp trọng điểm của cả nước.

Những tiềm lực này được hoạch định rõ nét về không gian phát triển sau sáp nhập, mở ra hướng kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, nối liền từ biển lên rừng, tạo trục “kinh tế xanh - du lịch xanh”. Liên kết nông - công - dịch vụ cũng được Quảng Ngãi xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên 3 trụ cột: Nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao gắn với chế biến; Du lịch văn hóa, lịch sử và sinh thái bền vững; Kinh tế biển và kinh tế cửa khẩu.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP “hai con số” (phấn đấu từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030), tỉnh Quảng Ngãi tập trung vào việc “mở khóa” các nguồn lực thông qua các liên kết chiến lược và đột phá về thể chế. Đây chính là tay hòm chìa khóa, giúp địa phương giữ vững mức tăng trưởng kinh tế “hai con số” một cách bền vững.