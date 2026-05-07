Kinh tế

Nhà máy Köcher 25.000m² và xu hướng sản xuất thiết bị bếp tại Việt Nam

P.V

Trong bối cảnh ngành thiết bị bếp ngày càng cạnh tranh, việc đầu tư vào năng lực sản xuất và tiêu chuẩn công nghệ đang trở thành xu hướng. Dự án nhà máy Köcher quy mô 25.000m² là một trong những ví dụ đáng chú ý cho hướng đi này.

Thị trường thiết bị bếp tại Việt Nam đang có những thay đổi rõ nét, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn công nghệ.

Trong bối cảnh đó, cạnh tranh không chỉ dừng lại ở mẫu mã hay giá thành, mà chuyển dần sang năng lực sản xuất và khả năng kiểm soát chất lượng. Đây được xem là yếu tố quyết định đối với các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững trong ngành.

Theo các chuyên gia, xu hướng đầu tư vào hệ thống sản xuất bài bản đang ngày càng rõ rệt, đặc biệt với những doanh nghiệp định hướng phát triển dài hạn và hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.

Một trong những điểm đáng chú ý trong xu hướng này là việc kết hợp giữa công nghệ quốc tế và năng lực sản xuất trong nước. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp không chỉ đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai nhà máy Köcher quy mô 25.000m² được xem là một bước đi đáng chú ý. Dự án tập trung sản xuất các dòng thiết bị bếp như bếp từ, máy hút mùi và các sản phẩm liên quan.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố việc mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ châu Âu, bao gồm EuroKera và Tập đoàn E.G.O. (Đức), nhằm nâng cao tiêu chuẩn công nghệ cho sản phẩm.

Trong đó, EuroKera tham gia vào quá trình kiểm nghiệm và kiểm soát chất lượng sản phẩm, trong khi các giải pháp công nghệ liên quan đến linh kiện được hỗ trợ bởi Tập đoàn E.G.O. (Đức). Sự phối hợp này góp phần hình thành nền tảng công nghệ cho các dòng sản phẩm.

Song song với đó, năng lực sản xuất cũng được đầu tư đồng bộ. Hệ thống thiết bị tại nhà máy do Tập đoàn Schuler (Đức) cung cấp, góp phần đảm bảo tiêu chuẩn công nghệ và hiệu quả vận hành trong quá trình sản xuất.

Theo đánh giá của một số chuyên gia trong ngành, sự kết hợp giữa công nghệ và năng lực sản xuất là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng sản phẩm trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Việc đầu tư nhà máy không chỉ giúp gia tăng năng lực sản xuất, mà còn cho thấy xu hướng các doanh nghiệp từng bước xây dựng nền tảng sản xuất bài bản hơn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào chuỗi cung ứng bên ngoài.

Trong dài hạn, những doanh nghiệp có khả năng kiểm soát tốt cả công nghệ và sản xuất được cho là sẽ có lợi thế trong việc mở rộng thị trường, đặc biệt trong bối cảnh tiêu chuẩn sản phẩm ngày càng được nâng cao.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, với nền tảng sản xuất và hợp tác quốc tế, các sản phẩm của Köcher được định hướng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới mở rộng ra thị trường toàn cầu.

