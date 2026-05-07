Giá vàng bạc bật tăng mạnh

TPO - Sáng nay (7/5), giá vàng bạc trong nước bật tăng mạnh trở lại. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 167,5 triệu đồng/lượng, còn bạc lên mức 81 triệu đồng/kg.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so với chiều qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác cũng đồng loạt điều chỉnh tăng, đưa giá bán vàng miếng lên mốc 167,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng đi lên cùng xu hướng. Vàng nhẫn của Phú Quý được niêm yết ở mức 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI , Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng mạnh lên 4.716 USD/ounce, tăng 90 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 150 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới khoảng hơn 17 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Bạc thỏi của Phú Quý sáng nay giao dịch quanh 81 triệu đồng/kg, tăng 3 triệu đồng/kg so với sáng qua. Sản phẩm bạc của Ancarat cũng tăng lên mức 80 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.113 đồng/USD, giữ nguyên so với ngày trước đó. Tại Vietcombank, giá USD niêm yết ở mức 26.138 - 26.368 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh giao dịch ở mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.