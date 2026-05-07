Kinh tế

Xu hướng Ready-to-eat lên ngôi: Khi công nghệ "chuẩn hóa" món ngon truyền thống cho cuộc sống bận rộn

P.V

Trong nhịp sống hối hả của các đô thị lớn, "thời gian" đã trở thành một loại hàng hóa xa xỉ. Những bữa ăn gia đình nóng hổi, đủ chất nhưng tốn ít thời gian chuẩn bị đang trở thành ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng hiện đại. Đây cũng là lý do khiến phân khúc thực phẩm chế biến sẵn (Ready-to-eat) được dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn 2025 – 2033. Thực tế cho thấy, ẩm thực truyền thống Việt Nam cũng đang bước vào cuộc đua hiện đại hóa, mà điển hình là sự chuyển mình của chiếc bánh giò quốc dân.

Giải mã xu hướng "Ăn sạch – Sống nhanh"

Đối với thế hệ người tiêu dùng 4.0, sự tiện lợi phải luôn song hành cùng an toàn và chất lượng. Người tiêu đùng đề cao những sản phẩm có khả năng bảo quản và sự đồng nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây chính là "điểm chạm" để các doanh nghiệp lớn như Thọ Phát thực hiện cuộc cách mạng bao bì.

Việc chuyển đổi hoàn toàn sang khay nhựa cao cấp không chỉ là thay đổi diện mạo, mà là sự thay đổi thói quen tiêu dùng. Với thiết kế khay thông minh, hình dạng mô phỏng chiếc bánh truyền thống giúp dễ dàng cầm nắm và vô cùng chắc chắn. Với thiết kế này cho phép người nội trợ xếp chồng các hộp bánh gọn gàng trong tủ lạnh, tiết kiệm tối đa diện tích lưu trữ, đây cũng là một điểm cộng tuyệt đối cho những gia đình sống tại căn hộ có không gian bếp hạn chế.

Cột mốc 30 ngày: Thành quả của công nghệ chuẩn hóa

Một trong những đột phá lớn nhất của dòng Bánh giò khay Thọ Phát chính là việc nâng thời gian bảo quản trong ngăn mát từ 20 ngày lên tới 30 ngày. Đây cũng là thành quả từ hệ thống chuỗi cung ứng lạnh chuyên nghiệp và quy trình sản xuất khép kín.

Bằng cách duy trì nhiệt độ ổn định từ 0°C đến 5°C xuyên suốt từ nhà máy đến điểm bán, linh hồn của món ăn được giữ ở trạng thái "tươi" nhất. Điều này giúp các bà nội trợ có thể yên tâm mua sắm số lượng lớn để trữ sẵn cho cả tuần hoặc phục vụ các bữa ăn và nhu cầu trong gia đình mà không lo bánh bị hư hỏng.

Chất lượng nâng cấp, trọn vẹn vị truyền thống

Dù đổi mới về công nghệ, Thọ Phát vẫn giữ vững triết lý trân trọng nét đẹp ẩm thực dân gian sau gần 40 năm đồng hành cùng người Việt. Trong phiên bản khay, chất lượng bánh được nâng cấp rõ rệt với trọng lượng tăng từ 150g lên 160g. Phần tăng thêm này tập trung hoàn toàn vào lớp bột mịn mướt và phần nhân thịt heo đậm đà, kết hợp cùng một quả trứng cút đặc trưng tạo nên sự hài lòng tuyệt đối khi thưởng thức.

Để thưởng thức bánh ngon nhất và đảm bảo an toàn, thương hiệu khuyến cáo người tiêu dùng sử dụng phương pháp hấp nóng. Chỉ cần cho khay bánh vào nồi hấp cách thủy trong khoảng 10 - 20 phút khi nồi hấp đã sôi, hơi nước sẽ làm mềm lớp bột và lan tỏa hương thơm của nhân thịt, mang lại trải nghiệm nóng hổi như vừa mới ra lò.

Kinh nghiệm mua sắm cuối tuần

Vào các ngày cuối tuần sắp tới, không khí mua sắm tại các hệ thống siêu thị lớn như GO! hay Bách Hóa Xanh dự kiến sẽ vô cùng nhộn nhịp với các quầy trải nghiệm trực tiếp. Đây là cơ hội để các "mẹ đảm" trực tiếp kiểm chứng sự tiện lợi khi chuyển sang khay nhựa hay độ an toàn của chất liệu khay đạt chuẩn BPA Free trước khi quyết định "rinh" vài lốc về cho tủ lạnh gia đình. Sự chuyển dịch sang "áo khay" chính là lời giải cho bài toán bữa sáng nhanh, gọn, đủ chất mà vẫn chuẩn gu truyền thống cho mọi người, mọi nhà.

