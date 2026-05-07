SCEX hoàn thành vòng đánh giá đầu tiên về tài sản mã hóa

Trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu triển khai cơ chế thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ, Công ty cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) đã vượt qua vòng đánh giá đầu tiên trong quy trình xin cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa của Bộ Tài chính. Đây được xem là bước tiến đầu tiên trong lộ trình tham gia thị trường tài sản số theo định hướng minh bạch, an toàn và tuân thủ pháp lý của doanh nghiệp.

Trước đó, doanh nghiệp đã thực hiện chuyển đổi thương hiệu từ Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) sang Công ty cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX). Theo đại diện doanh nghiệp, việc thay đổi thương hiệu nằm trong chiến lược tái định vị toàn diện, hướng tới xây dựng nền tảng giao dịch tài sản số theo hướng chuyên nghiệp và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Song song với quá trình tái định vị thương hiệu, SCEX cũng tăng vốn điều lệ từ 6,8 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính và chuẩn bị cho lộ trình tham gia thị trường tài sản số chính thức tại Việt Nam.

Trong chiến lược phát triển mới, SCEX xác định an toàn hệ thống, bảo mật dữ liệu và tuân thủ pháp lý là các ưu tiên trọng tâm. Doanh nghiệp cho biết đang đầu tư vào hạ tầng công nghệ, hệ thống bảo mật, quản trị rủi ro và các giải pháp kiểm soát tuân thủ nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường tài sản số. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tập trung phát triển đội ngũ nhân sự trong các lĩnh vực blockchain, an ninh thông tin và kiểm soát vận hành nhằm hoàn thiện hệ sinh thái giao dịch theo hướng minh bạch và ổn định hơn cho người dùng.

Ở góc độ sản phẩm, SCEX định hướng xây dựng trải nghiệm giao dịch theo hướng trực quan, tối giản và thân thiện với người dùng, kể cả với nhóm nhà đầu tư mới tiếp cận tài sản số. Đại diện doanh nghiệp cho biết triết lý phát triển của nền tảng là đưa các công nghệ tài chính hiện đại trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng Việt Nam.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, các doanh nghiệp tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí liên quan đến năng lực tài chính, hạ tầng công nghệ, an toàn thông tin, quản trị vận hành, phòng chống rửa tiền và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Trong bối cảnh số lượng doanh nghiệp được xem xét tham gia giai đoạn thí điểm có giới hạn, việc vượt qua vòng đánh giá đầu tiên được xem là tín hiệu cho thấy sự chuẩn bị của SCEX trong quá trình tham gia thị trường tài sản số tại Việt Nam./.