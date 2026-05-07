Hiện đại hóa lưới điện TPHCM

TP - Nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện ổn định cho các vùng trọng điểm công nghiệp đồng thời triển khai lộ trình hiện đại hóa lưới điện theo tiêu chuẩn quốc tế, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đang tập trung rà soát, thúc đẩy mạnh mẽ công tác đầu tư xây dựng tại các khu vực mới tiếp nhận.

Lưới điện trên đà thông minh và xanh hóa

Sau khi tiếp nhận địa bàn quản lý đặc khu Côn Đảo, EVNHCMC đã tiến hành xây dựng lưới điện thông minh tại đây và đã hoàn thành vào cuối năm 2025. Theo đó, lưới điện tại đặc khu Côn Đảo được ứng dụng các công nghệ hiện đại nhất của lưới điện thông minh như 100% lưới điện trung, hạ thế, trạm biến áp được thực hiện tự động kết hợp điều khiển giám sát online từ xa, tích hợp năng lượng tái tạo, vận hành điện lưới áp dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời thực hiện nghiêm ngặt các chế độ an ninh bảo mật dữ liệu.

EVNHCMC khánh thành lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo

Các giải pháp này nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa vận hành nhằm góp phần giảm tổn thất điện năng, tăng hiệu suất vận hành, bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên quốc gia. Qua đó tối ưu hóa, tăng hiệu suất vận hành nhằm giảm tổn thất điện năng, bảo vệ môi trường... mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân trên đảo, với chất lượng tương đương các khu vực nội thành TPHCM.

Đại diện EVNHCMC cho biết, trong giai đoạn 2026-2028, hệ thống sẽ từng bước phát triển và tích hợp các nguồn năng lượng xanh, hệ thống pin lưu trữ năng lượng và hạ tầng sạc xe điện, đồng bộ với định hướng phát triển xanh và bền vững của thành phố.

Hiện nay, EVNHCMC đang tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển lưới điện thông minh tại nhiều địa phương, nhất là khu vực mới tiếp nhận (thuộc Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ). EVNHCMC xác định, mục tiêu đến năm 2027 hoàn thành tự động hóa 100% lưới điện tại địa bàn mới tiếp nhận, tiến tới chuẩn hóa toàn bộ lưới điện về kết cấu và kỹ thuật vào năm 2029. Trong đó, hoàn thành tự động hóa lưới điện trung thế tại các đơn vị mới tiếp nhận vào năm 2027, chuẩn hóa cấu trúc lưới điện; đẩy mạnh thi công live-line (sửa chữa không ngắt điện), rửa sứ online, và sử dụng máy biến thế lưu động để giảm thiểu gián đoạn; áp dụng chuyển đổi số vào vận hành, nâng cao năng lực kỹ thuật và dịch vụ khách hàng tại các khu vực mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, EVNHCMC tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện ổn định, bảo đảm đủ năng lực truyền tải, đây được xem là điều kiện tiên quyết cho quá trình hiện đại hóa toàn diện. Các giải pháp trọng tâm đang được triển khai đồng bộ, gồm chuẩn hóa tiết diện dây trục trung thế, hoàn thiện kết nối mạch vòng 100%, đẩy nhanh lắp đặt thiết bị đóng cắt và tích hợp ngay vào hệ thống điều độ để phục vụ vận hành từ xa, rút ngắn thời gian xử lý sự cố.

Gỡ những “điểm nghẽn” hạ tầng

Nhân viên EVNHCMC dùng thiết bị bay để kiểm tra khiếm khuyết trên lưới điện

Khu vực địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) vốn là những địa bàn trọng điểm về kinh tế với nhu cầu phụ tải điện liên tục gia tăng với tốc độ cao. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, EVNHCMC nhận thấy lưới điện tại đây vẫn còn nhiều hạn chế, cần khắc phục ngay. Hiện nay, một số trạm trung gian 110kV như Mỹ Xuân A, Đông Xuyên hay Tân Uyên, Tân Định thường xuyên vận hành ở mức tải cao trên 80%, tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ vào các giờ cao điểm.

Ở cấp điện áp trung thế, lưới điện 22kV tại nhiều khu vực vẫn vận hành theo dạng tuyến đơn, chưa khép kín mạch vòng, với bán kính cấp điện lên đến 40km. Trong khi đó, hệ thống thiết bị đóng cắt thông minh (Recloser, LBS) dù đã được trang bị nhưng tỷ lệ kết nối hệ thống điều khiển từ xa (SCADA) còn thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy cung cấp điện tại các địa phương này.

Song song đó, tại các đơn vị kể trên, hiện đang tồn tại không ít những khó khăn vướng mắc trong công tác quản trị và triển khai dự án. Vướng mắc chủ yếu tại Công ty Điện lực Bình Dương là ở nguồn vốn và các thủ tục phê duyệt bổ sung, khiến tiến độ triển khai bị chậm. Trong khi đó, Công ty điện lực Vũng Tàu có địa bàn rộng, lưới điện trải dài qua nhiều khu vực địa hình khác nhau khiến việc hiện đại hóa gặp nhiều trở ngại. Với Công ty Điện lực Thuận An và Công ty Điện lực Đất Đỏ, khó khăn tập trung ở định mức chi phí phát quang hành lang tuyến và áp lực đảm bảo các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện. Công ty Điện lực Bến Cát lại gặp khó về công tác thỏa thuận hướng tuyến và cấp phép thi công khi vướng quy hoạch ngầm hóa của các đối tác hạ tầng lớn.

Tổng Giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh yêu cầu 5 công ty điện lực ở các địa bàn mới tiếp nhận kể trên tập trung nguồn lực đồng bộ tiết diện dây trục trung thế và kết nối mạch vòng 100%. “Các đơn vị không được chờ đợi các thủ tục thiết kế rườm rà. Khi vật tư thiết bị đóng cắt về đến đâu phải tổ chức lắp đặt và kết nối về Trung tâm điều độ hệ thống ngay đến đó để xử lý sự cố từ xa. Việc hoàn thiện hạ tầng ngay từ bây giờ là điều kiện bắt buộc để kịp tiến độ hiện đại hóa toàn diện trong năm 2027” - Tổng giám đốc Nguyễn Văn Thanh chỉ đạo.

Cùng với đó, EVNHCMC tăng cường kỷ luật trong công tác quản lý kỹ thuật và kinh doanh dịch vụ khách hàng, đặc biệt là kiểm tra hệ thống đo đếm tại các trạm khách hàng lớn nhằm kiểm soát tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả vận hành.

Việc tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” và đẩy nhanh tiến độ đầu tư không chỉ giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, mà còn tạo nền tảng quan trọng để EVNHCMC từng bước hiện đại hóa, đồng bộ lưới điện tại khu vực Bình Dương, Vũng Tàu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.