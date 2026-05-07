Dốc sức cấp điện cho 'điểm hẹn' Phú Quốc

Trong đó, 3 công trình trọng điểm đang được triển khai là dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp (TBA) 220kV Phú Quốc, Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc và Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc. Các dự án đều do EVNSPC làm chủ đầu tư.

Vị trí trụ 54 đường dây Phú Quốc - Nam Phú Quốc

Đại diện EVNSPC cho biết, Đặc khu Phú Quốc hiện được cung cấp điện từ 2 nguồn 110kV: Trạm biến áp (TBA) 110kV Phú Quốc (2x63MVA) qua tuyến cáp ngầm Hà Tiên - Phú Quốc và TBA 110kV Nam Phú Quốc (2x63MVA) qua đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc. Tuy nhiên 2 nguồn này chưa được liên kết với nhau, nếu một trong hai nguồn bị sự cố, sẽ ảnh hưởng đến công tác đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn. Sau khi hoàn thành các dự án kể trên, tổng năng lực cung cấp điện của toàn đặc khu Phú Quốc đảm bảo được N-1, nâng lên 315 MVA, bảo đảm cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ Hội nghị APEC 2027 và nhu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp.

Tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ

Thi công móng trụ móng đường dây 110kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc

Những ngày tháng Tư này, Phú Quốc (An Giang) nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40 độ C, nhưng trên các công trường xây dựng điện vẫn luôn tất bật. Ông Nguyễn Ngọc Thông - Phó giám đốc BQL dự án Điện lực miền Nam, đơn vị được EVNSPC giao quản lý dự án cho biết, để đẩy nhanh tiến độ các công trình, EVNSPC đã thành lập Ban chỉ huy tiền phương triển khai các dự án tại Phú Quốc, trực tiếp điều hành 24/7, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trực tiếp tại công trường và giảm thiểu tối đa thời gian thực hiện. Hằng tuần, lãnh đạo EVNSPC làm việc với UBND đặc khu, các sở, ngành, báo cáo kịp thời UBND tỉnh để tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Thông cũng cho biết, hiện BQL dự án Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang và các nhà thầu đang tập trung mọi nguồn lực, sẵn sàng về nhân lực, vật tư, phương tiện, với tinh thần là có mặt bằng tới đâu thi công tới đó. Không chỉ làm ban ngày, các đơn vị còn tăng ca, kíp làm cả ban đêm, với quyết tâm đưa các dự án về đích đúng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. “Ở nhiều vị trí móng cột thuộc các tuyến đường dây và TBA 220kV Phú Quốc đều tổ chức làm ban đêm”, ông Thông cho hay.

Ông Đăng Xuân Minh - Chỉ huy phó phụ trách mảng xây dựng Trạm biến áp 220kV, Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin cũng cho hay, hiện nhà thầu này đang tập trung nguồn lực, tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ thi công. Việc san lấp tăng ca đến 9-10 giờ tối, thậm chí đến 11-12 giờ đêm. “Tất cả người lao động đều đang nỗ lực với tinh thần chiến đấu rất cao, quyết tâm đảm bảo tiến độ từng hạng mục theo yêu cầu của chủ đầu tư”, ông Minh cho hay.

Trở ngại

Vì tầm quan trọng của các công trình nên lãnh đạo tỉnh An Giang đã hết sức quan tâm, thường xuyên chỉ đạo sâu sát và huy động toàn hệ thống chính trị địa phương hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với ngành Điện trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, theo EVNSPC, hiện cả 3 dự án vẫn còn gặp nhiều rào cản, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, gây nguy cơ ảnh hưởng chậm tiến độ hoàn thành theo kế hoạch. Nguyên nhân, các tuyến đường dây khá dài với nhiều vị trí trụ, ảnh hưởng đến nhiều tổ chức và hộ dân; khối lượng công việc đo đạc, khảo sát thực địa lớn, trong khi lực lượng cán bộ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đền bù còn hạn chế. Các chính sách giá bồi thường theo khung quy định của Nhà nước ở một số vị trí thấp hơn giá thị trường, dẫn đến người dân chưa đồng thuận, khiếu nại kéo dài.

Thêm vào đó, những thay đổi về thủ tục, biến động đất đai cũng làm cho công tác quản lý tại một số địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế; việc rà soát, chỉnh lý, cập nhật biến động đất đai chưa kịp thời cũng đã gây phát sinh nhiều rào cản, vướng mắc; một số thửa đất mua đi bán lại, thay đổi chủ sở hữu cũng gây nhiều khó khăn cho công tác vận động, bàn giao mặt bằng…

Tính đến ngày 12/4, đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc vẫn còn 43/75 vị trí trụ chưa bàn giao mặt bằng thi công (trong đó 24 vị trí bị vướng do chưa có Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng) trong khi kế hoạch đóng điện dự kiến trong tháng 6 năm nay. Tương tự, Đường dây 110 kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc dự kiến đóng điện trong tháng 4/2026 nhưng hiện vẫn còn 7/79 vị trí trụ và một số khoảng néo chưa được bàn giao mặt bằng. Với Dự án TBA 220kV Phú Quốc, hiện còn 3/13 hộ dân chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng. “Chúng tôi mong muốn được chính quyền địa phương các cấp, các đơn vị liên quan quan tâm hơn nữa trong việc tổ chức chi trả tiền bồi thường, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trong tháng 4/2026 nhằm đảm bảo tiến độ đã đặt ra”, ông Nguyễn Ngọc Thông bày tỏ.

Dự án TBA 220kV Phú Quốc có tổng mức đầu tư 877,6 tỷ đồng, bao gồm TBA 2x250MVA và đường dây 2 mạch dây 220kV đấu nối dài gần 18 km. Đường dây 110 kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc có chiều dài tuyến gần 20 km, trong đó phần đường dây trên không dài hơn 17,3 km, phần cáp ngầm qua sân bay Phú Quốc dài trên 2,6 km. Đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc gồm 2 mạch với chiều dài gần 21 km, tổng mức đầu tư gần 353 tỷ đồng.

Ðiểm hẹn Phú Quốc

Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (Hội nghị APEC 2027) là sự kiện chính trị đối ngoại rất đặc biệt mà Việt Nam đăng cai và tổ chức tại Phú Quốc. Đây là sự kiện đối ngoại cấp cao, có ý nghĩa đặc biệt, là cơ hội hiếm có để quảng bá hình ảnh Việt Nam hội nhập, đổi mới, thân thiện và năng động ra thế giới; đồng thời tạo đòn bẩy để Phú Quốc phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy đầu tư, du lịch, thương mại và hạ tầng toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. “APEC 2027 sẽ tạo động lực đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch - kinh tế hàng đầu khu vực và thế giới” - ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group nhận định.

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đánh giá: “Phú Quốc đang bước vào một cuộc lột xác mang tính chiến lược. APEC 2027 không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là đòn bẩy định hình chân dung tương lai của đảo ngọc trong nhiều năm tới. Đây là cơ hội rất hiếm, nếu không tận dụng được thì sẽ khó có lần thứ hai”.

Để phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027 và cũng là hiện thực hóa tầm nhìn, nắm bắt cơ hội vàng, tỉnh Kiên Giang đã dốc sức đầu tư hạ tầng giao thông hàng không, thủy, bộ như sân bay Phú Quốc, cảng quốc tế An Thới, đại lộ APEC cùng nhiều tuyến đường khác và khu tổ hợp đa chức năng APEC (dự án lấn biển 57 ha)… Vì vậy, Phú Quốc đang như một đại công trường xây dựng, đâu đâu cũng hối hả làm việc cả ngày lẫn đêm.

Đã từ lâu, cả đảo ngọc Phú Quốc dường như không ngủ. Không chỉ đường phố, khu đô thị, khu du lịch…, các công trình xây dựng cũng luôn sáng rỡ ánh đèn. “Điện để thi công luôn được đảm bảo đầy đủ”, ông Hoàng Khắc Kỳ - người đang chỉ huy công trường xây dựng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC Phú Quốc cho hay.