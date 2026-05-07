Cực tăng trưởng phía Nam Đà Nẵng: Chuyển động từ những bước đi táo bạo

Gỡ “điểm nghẽn” bằng tư duy đổi mới

Chủ tịch UBND xã Núi Thành Hoàng Châu Sơn

Theo Chủ tịch UBND xã Núi Thành Hoàng Châu Sơn, Núi Thành được xác định là cực tăng trưởng phía Nam, hội tụ đầy đủ các yếu tố chiến lược như công nghiệp, sân bay, cảng biển, logistics. Đây là nền tảng để địa phương lựa chọn hướng đi rõ ràng: phát triển đô thị công nghiệp - logistics gắn với nâng cao chất lượng sống.

Tinh thần đó nhanh chóng được cụ thể hóa bằng những hành động quyết liệt. Ngay trong quý I/2026, xã ghi nhận nhiều kết quả tích cực: thu ngân sách gần 4.000 tỷ đồng; sản lượng khai thác thủy sản đạt 4.275 tấn; Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận 5.278 hồ sơ, trong đó 4.614 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Đây là tiền đề quan trọng để phấn đấu đạt mục tiêu thu ngân sách hơn 12.500 tỷ đồng trong năm.

Một trong những dấu ấn rõ nét của địa phương là cách tiếp cận linh hoạt, sáng tạo trong xử lý các tồn đọng kéo dài. Điển hình là việc giải quyết vướng mắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tái định cư từ năm 2004. Thay vì áp dụng cứng nhắc, xã đã vận dụng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, quyết định tính giá đất theo thời điểm giao đất trước đây. Cách làm này không chỉ tháo gỡ “nút thắt” kéo dài hàng chục năm mà còn tạo niềm tin trong nhân dân.

“Dám làm phải đi đôi với làm đúng và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, ông Sơn chia sẻ. Núi Thành xác định phải bảo vệ người dám đề xuất, dám hành động để giải quyết vướng mắc, khơi thông nguồn lực phát triển. Địa phương tận dụng cơ chế phân cấp, phân quyền để chủ động quyết định các vấn đề phát sinh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành.

Núi Thành với khát vọng định hình đô thị công nghiệp – logistics hiện đại

Không dừng lại ở tăng trưởng trước mắt, Núi Thành đang từng bước kiến tạo nền tảng cho một đô thị hiện đại, phát triển bền vững.

Hàng loạt đề án quy mô lớn được triển khai đồng bộ, như chương trình giáo dục 450 tỷ đồng hướng tới mục tiêu 100% trường đạt chuẩn vào năm 2030; đề án chuyển đổi số 70 tỷ đồng; đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn lên tới 4.500 tỷ đồng… Những con số này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của địa phương trong việc đầu tư cho tương lai.

Đặc biệt, Núi Thành chú trọng phát triển không gian sống - yếu tố then chốt để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực. Các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức đang được đẩy mạnh triển khai.

Theo lãnh đạo xã, “an cư” chính là nền tảng để “lạc nghiệp”, từ đó hình thành cộng đồng dân cư ổn định - động lực phát triển bền vững cho đô thị công nghiệp.

Trong tầm nhìn dài hạn, Núi Thành đón đầu các động lực tăng trưởng quan trọng như sân bay Chu Lai, cảng biển quy mô lớn, các khu công nghiệp tiếp tục mở rộng… qua đó thu hút lực lượng lao động, chuyên gia đến sinh sống và làm việc, từng bước hình thành đô thị công nghiệp - logistics hiện đại.

Địa phương quyết tâm chuyển đổi số toàn diện, triển khai các ứng dụng công nghệ trong quản trị, từ hành chính số đến kinh tế số, xã hội số. Hệ thống “mắt thần” cảm biến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo bước đầu được đưa vào vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để hướng tới mô hình đô thị thông minh - xu thế tất yếu trong giai đoạn phát triển mới.

Với mục tiêu tăng trưởng GDP 11,2%, xóa hộ nghèo, hoàn thành nông thôn mới nâng cao vào năm 2027 và từng bước tiến lên phường, Núi Thành đang đứng trước thời cơ lớn để vươn mình. Nơi đây đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành đô thị công nghiệp - logistics năng động, hiện đại.

Lấy “An ninh - An sinh” làm nền tảng phát triển

“Chúng tôi đặt An ninh - An sinh lên hàng đầu, tập trung xây dựng không gian sống, môi trường sống tốt nhất để không chỉ người dân được hưởng lợi mà người lao động và chuyên gia lựa chọn đến, gắn bó lâu dài với Núi Thành. Khi môi trường sống được đảm bảo, sẽ tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác” - Chủ tịch UBND xã Núi Thành Hoàng Châu Sơn.