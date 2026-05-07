Giá xăng đồng loạt tăng, dầu diesel hạ nhiệt

Xuân Phong

TPO - Từ 15h ngày 7/5, giá xăng trong nước đồng loạt tăng theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, trong khi dầu diesel giảm.

Đây là kỳ điều hành tiếp tục cho thấy diễn biến phân hóa của thị trường xăng dầu thế giới: Xăng và mazut tăng, diesel hạ nhiệt.

Theo quyết định điều hành, xăng E5RON92 tăng 1.164 đồng/lít, lên mức 23.790 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 603 đồng/lít, lên mức 24.354 đồng/lít. Ngược chiều, dầu diesel 0.05S giảm 678 đồng/lít, còn hơn 27.494 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.145 đồng/kg, lên mức 21.172 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel và dầu mazut.

Giá xăng dầu điều chỉnh từ 15h chiều 7/5.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua chịu tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó có diễn biến đàm phán Iran - Mỹ, căng thẳng tại Trung Đông, hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz còn hạn chế và xung đột Nga - Ukraine. Các yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động trái chiều giữa các mặt hàng.

Bình quân giữa kỳ điều hành ngày 29/4 và kỳ điều hành ngày 7/5, giá xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 tăng 5,31%, xăng RON95 tăng 2,8%; trong khi dầu diesel giảm 2,62%. Riêng dầu mazut tăng 6,48%.

Bộ Công Thương cho biết, giá xăng dầu ở Việt Nam hiện vẫn thấp hơn một số nước có chung đường biên giới. Cụ thể, giá xăng RON95 của Việt Nam ở mức 24.354 đồng/lít, thấp hơn Thái Lan, Campuchia, Lào và Trung Quốc; giá dầu diesel của Việt Nam cũng thấp hơn so với ở các thị trường lân cận được Bộ Công Thương so sánh.

Cơ quan quản lý khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm nguồn cung của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

#gía xăng dầu #điều chỉnh giá xăng dầu #liên bộ Công Thương #điều chỉnh giá xăng

