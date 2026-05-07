Chứng khoán lập đỉnh lịch sử

TPO - Kết phiên giao dịch hôm nay (7/5), VN-Index ở mức 1.909 điểm, đóng cửa cao nhất lịch sử. Tuy nhiên, thị trường trong trạng thái phân hóa mạnh, vẫn là pha kéo trụ quen thuộc, trong khi sắc đỏ áp đảo với gần 200 mã giảm giá trên HoSE.

Phiên giao dịch khép lại với một cột mốc lịch sử mới của thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index vượt đỉnh 1.900 điểm. Tuy nhiên, phía sau đà tăng của chỉ số chính lại là một bức tranh đầy giằng co, phân hóa mạnh và trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” lặp lại trên diện rộng.

Động lực chính kéo thị trường đi lên tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là “họ” Vingroup. VHM tăng kịch trần 7% lên 161.500 đồng/cổ phiếu, trong khi VIC tăng thêm 2,1%. Chỉ riêng hai mã này đã đóng góp hơn 16 điểm cho VN-Index.

VHM, VIC trở thành động lực chính kéo thị trường lập đỉnh.

Nhóm ngân hàng cũng góp công lớn giữ nhịp chỉ số. STB trở thành tâm điểm khi tăng hết biên độ lên 73.700 đồng/cổ phiếu, LPB tăng 3,6%, HDB tăng 3,4%, MSB tăng 2%. Nhờ lực kéo từ nhóm trụ, VN30-Index tăng hơn 25 điểm.

Tuy nhiên, càng về cuối phiên, áp lực bán càng gia tăng mạnh khi VN-Index tiến vào vùng giá chưa từng có trong lịch sử. Nhà đầu tư bắt đầu đẩy mạnh chốt lời, đặc biệt ở những nhóm đã tăng nóng trước đó.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu chứng khoán nhanh chóng “nguội lạnh” chỉ sau phiên bùng nổ hôm qua. Hàng loạt mã quay đầu điều chỉnh hoặc suy yếu rõ rệt như HCM giảm 0,9%, SHS giảm 1,7%, SSI giảm 0,5%, VCI giảm 2,3%, VND đứng tham chiếu. VIX dù giữ được sắc xanh nhưng chỉ còn tăng nhẹ 0,6%.

Không chỉ nhóm chứng khoán, dòng tiền cũng rút lui khá nhanh khỏi nhóm dầu khí và năng lượng. BSR giảm mạnh 4,5%, PVT mất 4,9%, PVS giảm 3,2%, PLX giảm 3,3%, PVC giảm 4,5%. Nhóm thép cũng chịu áp lực điều chỉnh với HPG giảm 0,5%, NKG giảm 0,3%.

Điều đáng nói là dù VN-Index tăng gần 18 điểm và lập đỉnh lịch sử mới, số lượng cổ phiếu giảm giá lại áp đảo hoàn toàn. Trên HoSE, có tới gần 200 mã giảm, trong khi số mã tăng chỉ quanh 120 mã. Tài khoản nhiều nhà đầu tư tiếp tục rơi vào trạng thái đi lùi dù thị trường liên tục đi lên.

Thanh khoản thị trường tăng vọt lên hơn 30.000 tỷ đồng trên HoSE. Trong khi đó, khối ngoại vẫn duy trì bán ròng phiên thứ 11 liên tiếp, dù quy mô đã hạ nhiệt còn hơn 312 tỷ đồng. FPT tiếp tục bị xả mạnh nhất, theo sau là ACB, KDH, BSR...

