Tin mới về đề xuất tạm hoãn xuất cảnh người nợ thuế 1 triệu đồng

TPO - Liên quan tới đề xuất tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế từ 1 triệu đồng, Cục Thuế cho biết việc bổ sung ngưỡng này nhằm loại trừ hàng loạt trường hợp nợ nhỏ do sai sót hành chính, ngăn tình trạng bỏ địa chỉ kinh doanh để né tránh nghĩa vụ thuế.

1 triệu đồng là giải pháp dung hòa?

Chiều 7/5, thông tin tới báo chí về đề xuất bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, Cục Thuế cho biết, gần đây xuất hiện một số ý kiến băn khoăn về quy định tại dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15. Cụ thể, dự thảo đề xuất bổ sung ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Theo Cục Thuế, dự thảo lần này bổ sung ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng trở lên nhằm loại trừ khỏi diện áp dụng một số lượng lớn người nộp thuế có số nợ nhỏ, mang tính kỹ thuật hoặc phát sinh do sai sót hành chính chưa kịp xử lý. Đây là bước nới lỏng điều kiện áp dụng.

Số liệu tổng hợp cho thấy, hơn 50% người nộp thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ dưới 1 triệu đồng. Số tiền thuế nợ chỉ chiếm khoảng 0,2% tổng số nợ thuế.

Bộ Tài chính đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với người nộp thuế nợ từ 1 triệu đồng và không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Ảnh minh họa.

Theo cơ quan thuế, nếu tiếp tục áp dụng cơ chế không có ngưỡng như hiện hành, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh có thể tác động đến số lượng lớn người nộp thuế vì các khoản nợ rất nhỏ, trong khi hiệu quả thu hồi ngân sách không tương xứng. Tuy nhiên, nếu đặt ngưỡng quá cao, nguy cơ phát sinh tâm lý chây ỳ, lợi dụng kẽ hở để kéo dài tình trạng bỏ địa chỉ kinh doanh nhằm né tránh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Cục Thuế khẳng định, việc bổ sung ngưỡng 1 triệu đồng là giải pháp nhằm bảo đảm nguyên tắc tương xứng giữa tính chất vi phạm và biện pháp quản lý nhà nước áp dụng. Ngưỡng 1 triệu đồng không phải là thước đo duy nhất, mà là điều kiện bổ sung trong tổng thể các dấu hiệu vi phạm đã được xác định.

Theo dự thảo, chỉ sau khi người nộp thuế được xác định thuộc trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký; cơ quan thuế đã gửi thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh; quá 30 ngày kể từ ngày thông báo mà vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì biện pháp này mới được xem xét áp dụng.

Các kiểm tra thông báo tạm hoãn xuất cảnh

Theo Cục Thuế, trước thời điểm ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh 30 ngày, cơ quan quản lý thuế phải gửi thông báo cho người nộp thuế biết trước, để có biện pháp khắc phục ngay khi có kế hoạch xuất cảnh.

Dự thảo quy định thông báo được gửi qua tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế hoặc cá nhân liên quan; công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế. Cục Thuế khẳng định, chỉ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với người nộp thuế, khi hết thời hạn thông báo mà vẫn không khắc phục.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nợ từ 50 triệu đồng; người đại diện pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi nợ từ 500 triệu đồng, ngoài điều kiện nợ quá hạn từ 120 ngày trở lên, trước khi thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế còn phải thông báo trước 30 ngày để người nộp thuế chủ động khắc phục.

Sau khi đã được cảnh báo trước 30 ngày, nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo ngưỡng quy định thì cơ quan thuế mới ban hành thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Để tránh phát sinh vướng mắc liên quan đến xuất cảnh, Cục Thuế khuyến nghị, người nộp thuế thường xuyên rà soát tình trạng nghĩa vụ thuế trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính hoặc ứng dụng Etax Mobile; cập nhật đầy đủ địa chỉ đăng ký kinh doanh; chủ động cập nhật, liên hệ với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin.