Nga tổ chức duyệt binh mừng 81 năm Ngày Chiến thắng

TPO - Lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 - 1945) diễn ra trên Quảng trường Đỏ lúc 10h (giờ Mátxcơva, tức 14h, giờ Hà Nội).

Đúng 10h giờ Moscow (14h giờ Hà Nội), chuông đồng hồ trên Quảng trường Đỏ cất lên, báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đứng trên xe mui trần, tiến vào lễ đài.

Theo hãng tin Sputnik, bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh vai trò của lực lượng Nga trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại lễ duyệt binh.

“Nhân dân Liên Xô đã cứu thế giới khỏi chủ nghĩa phát xít”, Tổng thống Putin nói, đồng thời khẳng định, việc lưu giữ ký ức về Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại là vấn đề danh dự của người Nga.

Kết thúc bài phát biểu của Tổng thống Putin, đại bác đồng loạt khai hỏa.

Sau đó, màn hình trình chiếu hình ảnh về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Cựu chiến binh cao tuổi nhất còn sống từ Thế chiến II dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Mátxcơva. Đó là ông Kirill Semyonov, 103 tuổi, theo hãng thông tấn Tass. Ông ngồi cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lễ duyệt binh có sự tham gia của “các quân nhân từ các cơ sở giáo dục quốc phòng và các binh chủng của lực lượng vũ trang Nga”.

Tuy nhiên, một số học viện quân sự và đoàn xe khí tài không tham gia duyệt binh do tình hình tác chiến hiện tại.

Dàn máy bay chiến đấu bay qua bầu trời Mátxcơva, nhả khói màu quốc kỳ Nga.

"Chương trình phát sóng lễ duyệt binh chiếu video về các quân nhân thuộc tất cả các binh chủng đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, cũng như những người đang làm nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu, bao gồm cả những người làm việc tại các sở chỉ huy của Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Lực lượng Không quân Vũ trụ và các tàu chiến của Hải quân", trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

"Phần trình diễn trên không có sự tham gia của các đội bay trình diễn trên Quảng trường Đỏ. Máy bay Su-25 sẽ nhuộm bầu trời Mátxcơva bằng khói có màu quốc kỳ Nga vào cuối cuộc duyệt binh".

Màn trình diễn trên không kết thúc lễ duyệt binh bao gồm đội hình "Kim cương Kuban", được thực hiện bởi các đội bay biểu diễn Russian Knights và Swifts với các máy bay chiến đấu Su-30 và MiG-29. Sau đó, sáu máy bay Su-25 đã thả khói màu trắng, xanh lam và đỏ của quốc kỳ Nga trên bầu trời Mátxcơva.

Lễ duyệt binh kết thúc, Tổng thống Nga Putin bắt tay các khách mời, sau đó đặt vòng hoa tại Mộ chiến sỹ vô danh ở Quảng trường Đỏ.

Liên Xô gánh chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, ước tính mất khoảng 27 triệu người. Hiện nay, Ngày Chiến thắng là một trong những ngày lễ quốc gia quan trọng nhất của Nga, được kỷ niệm vào ngày 9/5 vì hiệp định đầu hàng vô điều kiện của Đức Quốc xã được ký kết vào cuối ngày 8/5 tại Berlin, khi đó đã quá nửa đêm ở Mátxcơva.



Lễ duyệt binh chính diễn ra tại Quảng trường Đỏ lúc 10h ngày 9/5, nhưng nhiều lễ hội và hoạt động kỷ niệm khác đã diễn ra ở khắp các vùng trên nước Nga, trải dài trên 11 múi giờ.

Năm nay, lễ duyệt binh ở Mátxcơva được thu gọn, không có màn phô trương vũ khí quy mô lớn như thường lệ, Điện Kremlin cho biết, viện dẫn mối đe dọa gia tăng từ các cuộc tấn công của Ukraine.

Tuy nhiên, “Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện, như mọi khi”, người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Lãnh đạo Belarus, Abkhazia, Kazakhstan, Lào, Malaysia, Slovakia, Uzbekistan, Nam Ossetia và Cộng hòa Srpska đã đến Mátxcơva để kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Sáng 9/5, thành phố lớn nhất vùng Viễn Đông của Nga, Vladivostok, đã kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại bằng một cuộc duyệt binh và cuộc tuần hành "Trung đoàn Bất tử". (Nguồn: RT)

Lệnh ngừng bắn

Mátxcơva tuyên bố lệnh ngừng bắn hai ngày bắt đầu từ ngày 8/5, trùng với lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, nhưng Ukraine đã từ chối tuân thủ, điều hàng trăm máy bay không người lái vào Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tuyên bố rằng Kiev được cho là đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 9 - 11/5.

Nga đã nhiều lần cảnh báo, rằng nước này sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine trong lễ kỷ niệm ngày 9/5, bằng một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào trung tâm Kiev.

Cuộc tuần hành “Trung đoàn bất tử”

Tại Nga, cuộc tuần hành "Trung đoàn Bất tử" năm nay sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Ngoài các hoạt động ở Nga, người dân ở nhiều nước trên thế giới đã đặt hoa tại các đài tưởng niệm chiến tranh của Liên Xô và tham gia các cuộc tuần hành "Trung đoàn Bất tử", mang theo chân dung những người thân đã chiến đấu chống lại phát xít Đức.

