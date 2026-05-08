Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Nâng cao kỹ năng giao tiếp và văn hóa sử dụng mạng xã hội của quân nhân

Nguyễn Minh

Xác định tầm quan trọng của văn hóa công sở, Học viện Quân y chú trọng nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong môi trường đơn vị Quân đội và văn hóa sử dụng mạng xã hội của quân nhân.

Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa công sở trong toàn đơn vị, chiều 8/5, Học viện Quân y tổ chức nói chuyện chuyên đề “Xây dựng văn hóa công sở” cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên.

tp-hvqy-3.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Phó Chính ủy Học viện Quân y; Đại tá Doãn Văn Mậu - Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y.

Cùng dự có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Học viện Quân y và gần 400 cán bộ, đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên trong Học viện.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban Công tác quần chúng (Phòng Chính trị Học viện Quân y), cho biết, văn hóa công sở không chỉ đơn thuần là môi trường làm việc mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động và kiến tạo hình ảnh đội ngũ, cán bộ, đoàn viên, hội viên chuyên nghiệp, tận tụy với công việc.

tp-hvqy-1.jpg
Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, trao đổi với cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên Học viện Quân y tại chương trình nói chuyện chuyên đề.
tp-hvqy-2.jpg
Ảnh: Nguyễn Minh

Thực hiện theo Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, đồng thời hưởng ứng các hoạt động Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, chương trình nói chuyện chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, rèn luyện tác phong làm việc và xây dựng môi trường văn hóa công sở “xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại”.

Nội dung chương trình đi sâu vào kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong môi trường đơn vị Quân đội; xây dựng tác phong công tác chính quy, chuyên nghiệp; văn hóa sử dụng mạng xã hội của quân nhân; trao đổi giải đáp tình huống thực tiễn tại đơn vị.

“Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động về văn hóa công sở trong môi trường Quân đội; xây dựng môi trường làm việc chính quy, đoàn kết, kỷ luật, hiệu quả; đồng thời phát huy vai trò tổ chức quần chúng (công đoàn, phụ nữ, thanh niên) trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

tp-hvqy.jpg
Một trong những nội dung được chương trình hướng tới là văn hóa sử dụng mạng xã hội của quân nhân.

Nguyễn Minh
#Nâng cao kỹ năng giao tiếp #văn hóa sử dụng mạng xã hội của quân nhân #Học viện Quân y #xây dựng văn hóa công sở #đoàn viên thanh niên #hội viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe