Nâng cao kỹ năng giao tiếp và văn hóa sử dụng mạng xã hội của quân nhân

Xác định tầm quan trọng của văn hóa công sở, Học viện Quân y chú trọng nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong môi trường đơn vị Quân đội và văn hóa sử dụng mạng xã hội của quân nhân.

Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa công sở trong toàn đơn vị, chiều 8/5, Học viện Quân y tổ chức nói chuyện chuyên đề “Xây dựng văn hóa công sở” cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Phó Chính ủy Học viện Quân y; Đại tá Doãn Văn Mậu - Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y.

Cùng dự có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Học viện Quân y và gần 400 cán bộ, đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên trong Học viện.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban Công tác quần chúng (Phòng Chính trị Học viện Quân y), cho biết, văn hóa công sở không chỉ đơn thuần là môi trường làm việc mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động và kiến tạo hình ảnh đội ngũ, cán bộ, đoàn viên, hội viên chuyên nghiệp, tận tụy với công việc.

Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, trao đổi với cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên Học viện Quân y tại chương trình nói chuyện chuyên đề.

Thực hiện theo Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, đồng thời hưởng ứng các hoạt động Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, chương trình nói chuyện chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, rèn luyện tác phong làm việc và xây dựng môi trường văn hóa công sở “xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại”.

Nội dung chương trình đi sâu vào kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong môi trường đơn vị Quân đội; xây dựng tác phong công tác chính quy, chuyên nghiệp; văn hóa sử dụng mạng xã hội của quân nhân; trao đổi giải đáp tình huống thực tiễn tại đơn vị.

“Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động về văn hóa công sở trong môi trường Quân đội; xây dựng môi trường làm việc chính quy, đoàn kết, kỷ luật, hiệu quả; đồng thời phát huy vai trò tổ chức quần chúng (công đoàn, phụ nữ, thanh niên) trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

