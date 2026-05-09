Hơn 60 văn kiện và nhiều biệt lệ trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka

TPO - Hai nước đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn sự đón tiếp nồng ấm, chu đáo, thân tình, trọng thị với nghi lễ đón tiếp ở mức cao nhất của một chuyến thăm cấp Nhà nước và với nhiều biệt lệ. Hơn 50 văn kiện được ký kết ở Ấn Độ và 11 văn kiện ở Sri Lanka.

Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

﻿Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5, tới Sri Lanka từ ngày 7-8/5.

​Hơn 60 văn kiện được ký kết

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử, đúng thời điểm Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 10 năm thiết lập Đối tác Chiến lược toàn diện và diễn ra chỉ 1 tháng sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới.

Với Sri Lanka, đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo ta kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc đoàn ta có nhiều lãnh đạo cấp cao, nhiều doanh nghiệp tham gia đã thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka.

Chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, đạt ở mức cao các mục tiêu đề ra. Với Ấn Độ, hai nước đã nhất trí nâng quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường; với Sri Lanka là Đối tác toàn diện, tạo khuôn khổ chính trị mới, tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau.

Hai nước đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn sự đón tiếp nồng ấm, chu đáo, thân tình, trọng thị với nghi lễ đón tiếp ở mức cao nhất của một chuyến thăm cấp nhà nước và với nhiều biệt lệ.

Các ban, bộ, ngành của Việt Nam cũng có chương trình làm việc phong phú với các đối tác tương ứng. Hơn 50 văn kiện đạt được ở Ấn Độ và 11 văn kiện ở Sri Lanka đã thể hiện nỗ lực rất cao của Việt Nam và hai nước; góp phần tạo động lực phát triển quan trọng cho quan hệ song phương. Lãnh đạo ta và hai nước cũng đã trao đổi các biện pháp đẩy mạnh quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng cầm quyền, quan hệ quốc hội, đối ngoại nhân dân.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm là ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với “người bạn lớn” Ấn Độ và quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Sri Lanka và qua đó là sự coi trọng của Việt Nam với khu vực Nam Á. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung

Các nhà lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, vai trò, vị thế của Việt Nam, hết sức trân trọng, dành những tình cảm nồng ấm đối với đất nước Việt Nam - nguồn cảm hứng của khu vực và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nâng tầm hợp tác, tăng cường kết nối kinh tế

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, một điểm nhấn nữa là chuyến thăm đã tạo đột phá chiến lược, tạo điều kiện cho những bước chuyển về chất trong định hướng phát triển quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Với Ấn Độ, hai bên đã thống nhất nâng tầm hợp tác trên nền tảng phương châm “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, kết tinh của mức độ tin cậy chính trị cao và sự tương đồng về lợi ích chiến lược giữa hai bên. Với Sri Lanka, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện phản ánh tăng cường tin cậy và mở rộng hợp tác thực chất trong bối cảnh mới, yêu cầu mới.

Những kết quả của chuyến thăm là hết sức thực chất. Các định hướng chiến lược tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối kinh tế, đầu tư, hạ tầng, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng được các nhà lãnh đạo đặc biệt quan tâm với những đề xuất hợp tác hết sức cụ thể; khẳng định mở rộng hơn, làm sâu sắc hơn trụ cột quốc phòng – an ninh, xác định kinh tế, khoa học – công nghệ là những trụ cột mới với các chương trình, kế hoạch, hoạt động thiết thực, tăng cường hợp tác giáo dục – đào tạo.

Những kết quả của chuyến thăm nâng quan hệ Việt Nam - Ấn Độ lên tầm cao mới, mở ra tiềm năng hợp tác to lớn trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, hứa hẹn đưa quan hệ hai nước sang “kỷ nguyên vàng”.

Đối với Sri Lanka, hai bên cam kết tiếp tục củng cố, tăng cường hợp tác, hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực; nhất trí tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp 5 lần mức hiện tại trong ít năm tới. Những bước tiến lớn trong ổn định kinh tế của Sri Lanka đã mở ra cơ hội mới về thương mại, hợp tác về khoáng sản, chế tạo, cảng biển và nhiều lĩnh vực khác.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, trong tình hình thế giới nhiều biến động, bất trắc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo hai nước nhất trí cần tăng cường phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Mofa

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm đã đạt được những kết quả toàn diện, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực Nam Á và trên trường quốc tế, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn cho quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka.

Chuyến thăm còn là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó có chủ trương phát triển, đưa vào chiều sâu quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, tăng cường quan hệ với các đối tác nước lớn, các đối tác quan trọng ở châu Á- Thái Bình Dương, trong đó là quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với Ấn Độ, nước lớn có nền kinh tế phát triển, nền khoa học – công nghệ mạnh, qua đó củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, tranh thủ các điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo trong giai đoạn mới, vì lợi ích của các bên, hợp tác đóng góp vào việc đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc.