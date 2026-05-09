Chó 'điên cuồng' lao vào cắn xé 6 người đi đường

Ngọc Tú

TPO - Một con chó nghi có biểu hiện của bệnh dại đã điên cuồng lao vào cắn xé 6 người đi đường ở xã Quỳnh Anh (Nghệ An). Hậu quả cả 6 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng với vết thương lộ xương.

Chiều 9/5, ông Hồ Nghĩa Đường - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Anh (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một con chó lao vào tấn công 6 người đi trên đường.

6 trường hợp bị chó cắn được đưa đi đến trung tâm y tế tiêm vắc xin phòng dại.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng cùng ngày một con chó có biểu hiện bất thường (nghi bị dại) điên cuồng lao vào cắn người đi đường.

Sự việc khiến 6 người dân trên địa bàn xã Quỳnh Anh bị cắn. Trong đó có 3 nam sinh 12 tuổi trú thôn Minh Tân, Văn Thơ và Phú Thịnh; 1 người phụ nữ 43 tuổi bị chó cắn phải khâu 4 mũi và 1 cụ bà 79 tuổi. Ngoài ra, một trường hợp khác bị chó cắn với vết thương lộ xương phải đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi phát hiện con chó có biểu hiện bệnh dại, người dân xung quanh đã đuổi đánh chết con chó.

Con chó sau khi cắn 6 người đã bị đập chết.

Theo ông Hồ Nghĩa Đường, sau sự việc các nạn nhân đã được tiêm phòng đầy đủ. Việc xác định con chó có mắc bệnh dại hay không đang chờ cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh. Hiện chưa xác định được con chó nói trên thuộc sở hữu của hộ dân nào.

Địa phương khuyến cáo người dân chủ động tiêm phòng vắc xin dại cho vật nuôi, quản lý chặt chó mèo và báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện động vật có biểu hiện bất thường.

