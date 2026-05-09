Thanh tra dự án bệnh viện 100 tỷ tại TP. Huế nhiều năm hoạt động cầm chừng

TPO - Thanh tra TP. Huế vừa ban hành quyết định thanh tra dự án Bệnh viện đa khoa khu vực phía nam TP. Huế (Bệnh viện Chân Mây). Đây là công trình y tế trọng điểm có tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ hơn 20 năm trước, nhưng đến nay vẫn vận hành kém hiệu quả, hoạt động cầm chừng, thu hút ít bệnh nhân.

Thanh tra TP. Huế vừa ban hành Quyết định số 947/QĐ-TTr về việc thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn thành phố.

Trong danh sách thanh tra có dự án Bệnh viện đa khoa khu vực phía nam tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Đây là công trình y tế trọng điểm từng được kỳ vọng phục vụ người dân, bệnh nhân khu vực phía nam TP. Huế.

Theo quyết định thanh tra, cơ quan chức năng sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án. Thời kỳ thanh tra được xác định từ khi triển khai dự án đến ngày 31/3/2026; trường hợp cần thiết có thể xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Việc thanh tra được thực hiện căn cứ Luật Thanh tra năm 2025, kế hoạch thanh tra chuyên đề của Thanh tra Chính phủ về các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài.

Phòng ốc, hạ tầng kỹ thuật xuống cấp theo thời gian nhưng chưa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp.

Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam được triển khai tại địa bàn xã Lộc Thủy cũ, nay thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế. Công trình khởi công từ năm 2004, quy mô khoảng 200 giường bệnh, diện tích xây dựng khoảng 4.000 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 97 - 100 tỷ đồng.

Như Báo Tiền Phong từng phản ánh, dù được đầu tư lớn và kỳ vọng trở thành bệnh viện tuyến tỉnh ở phía nam TP. Huế, Bệnh viện đa khoa Chân Mây (nay là cơ sở Chân Mây thuộc Trung tâm Y tế Phú Lộc) nhiều năm qua hoạt động cầm chừng, chưa phát huy hiệu quả tương xứng với quy mô đầu tư.

Công trình được đưa vào vận hành năm 2016, đảm nhiệm khám chữa bệnh cho người dân khu vực huyện Phú Lộc cũ, khu đô thị Chân Mây và vùng lân cận. Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động, bệnh viện dần bộc lộ nhiều hạn chế như thiếu hụt nhân lực y tế, lượng bệnh nhân thấp, công suất sử dụng giường bệnh không đạt kỳ vọng.

Từ một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, cơ sở y tế này hiện bị "hạ cấp" xuống trở thành cơ sở hai của trung tâm y tế khu vực tại Huế.

Đến năm 2021, cơ sở này được chuyển đổi mô hình, từ bệnh viện tuyến tỉnh thành cơ sở 2 của Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc cũ. Dù “hạ cấp” mô hình hoạt động, tình trạng khai thác kém hiệu quả vẫn kéo dài.

Theo tìm hiểu, quy mô bệnh viện hiện giảm còn khoảng 70 giường bệnh nhưng vẫn chưa sử dụng hết công suất. Trước thực trạng này, đầu năm 2025, Sở Y tế TP. Huế từng ban hành văn bản xây dựng đề án nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất tại cơ sở Chân Mây; đồng thời triển khai khảo sát, đánh giá hiện trạng để hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Tuy nhiên đến nay, hoạt động của cơ sở này vẫn chưa thực sự chuyển biến rõ nét.

Ngoài dự án bệnh viện nêu trên, đợt thanh tra chuyên đề tại Huế lần này còn có dự án Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thừa Thiên Huế cùng một số dự án môi trường, hạ tầng tái định cư trên địa bàn TP. Huế.