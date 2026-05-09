Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi đánh cá ở Quảng Ninh

Hoàng Dương

TPO - Sau nhiều giờ tìm kiếm xuyên đêm, lực lượng chức năng xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện thi thể người đàn ông mất tích khi đi đánh cá tại khu vực đầm ở thôn Quảng Phong 9.

Ngày 9/5, thông tin từ cơ quan chức năng xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể ông T.V.T. (SN: 1986, trú tại thôn Quảng Phong 9, xã Quảng Hà), sau khi người này được gia đình trình báo mất tích trong lúc đi đánh cá.

9ba46cd.jpg
Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 7/5, ông T. rời nhà đi đánh cá tại khu vực đầm thuộc thôn Quảng Phong 9. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, không thấy ông T. trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm và phát hiện một đôi dép cùng một bao thuốc lá tại khu vực đầm nhưng không thấy người.

Gia đình sau đó trình báo chính quyền địa phương về việc ông T. mất tích. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Hà đã huy động 4 cán bộ, 7 chiến sĩ dân quân thường trực, 4 thôn đội trưởng phối hợp với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Đến 5 giờ 35 phút ngày 8/5, sau khi nước rút, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực đầm thôn Quảng Phong 9.

Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho lực lượng chức năng và gia đình để lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

