Khám sức khỏe miễn phí cho 250 người có công và gia đình chính sách tại Hà Nội

TPO - Ngày 9/5, tại xã Yên Bài (Hà Nội), khoảng 250 người có công với cách mạng và thân nhân gia đình chính sách đã được khám sức khỏe miễn phí trong chương trình thiện nguyện do Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng nhiều bệnh viện tổ chức.

Hoạt động được triển khai với sự phối hợp của Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn, Đoàn Thanh niên Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng các đơn vị chuyên môn khác. Khoảng 40 bác sĩ và nhân viên y tế trực tiếp tham gia khám, tư vấn và sàng lọc bệnh miễn phí cho người dân.

Chương trình diễn ra tại Phòng chẩn trị Y học cổ truyền BAVIECO, thôn Muồng Voi, xã Yên Bài. Người dân được tiếp cận quy trình khám sức khỏe theo mô hình một chiều, từ khâu đón tiếp, đo sinh hiệu, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản đến khám lâm sàng chuyên sâu.

Bác sĩ khám mắt cho người có công tại xã Yên Bài (Hà Nội).

Ngoài khám mắt, khám nội khoa và tư vấn y học cổ truyền, người dân còn được thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng như xét nghiệm đường huyết, siêu âm, điện tim và chụp X-quang lưu động khi cần thiết. Sau quá trình thăm khám, các bác sĩ tư vấn chế độ chăm sóc sức khỏe tại nhà và hướng dẫn chuyển tuyến đối với những trường hợp cần điều trị chuyên sâu.

Điểm đáng chú ý của chương trình là sự tham gia của hàng chục sinh viên ngành Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe thuộc HSB trong vai trò tình nguyện viên. Sinh viên hỗ trợ công tác tổ chức, đón tiếp, điều phối quy trình khám chữa bệnh và chăm sóc người dân xuyên suốt sự kiện.

Thông qua hoạt động thực tế, sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp trong môi trường y tế như giao tiếp với người bệnh, quản trị trải nghiệm khách hàng, xử lý tình huống và phối hợp liên ngành. Đây cũng là mô hình đào tạo gắn lý thuyết với thực hành mà HSB đang thúc đẩy nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Theo GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, chương trình không chỉ mang ý nghĩa tri ân người có công và các gia đình chính sách mà còn là mô hình kết nối giữa giáo dục, khoa học công nghệ, y tế và doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững. Hoạt động thể hiện định hướng gắn đào tạo, nghiên cứu với phụng sự cộng đồng mà nhà trường theo đuổi trong nhiều năm qua.

Ông cho biết HSB đang tích cực triển khai các chương trình đào tạo liên ngành theo định hướng đổi mới sáng tạo, trong đó có ngành Quản trị Dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe, kết hợp giữa quản trị, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe theo mô hình hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chương trình khám sức khỏe tại xã Yên Bài cũng nằm trong khuôn khổ sáng kiến “Chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo khoa học – công nghệ trong chăm sóc sức khỏe cho các nhóm cộng đồng cần trợ giúp” do HSB khởi xướng. Sáng kiến hướng tới thúc đẩy tư duy “quản trị sức khỏe”, coi chăm sóc sức khỏe là nền tảng cho hạnh phúc, năng suất lao động và phát triển bền vững.

Theo ban tổ chức, trọng tâm của chương trình là triển khai các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí, ưu tiên y học cổ truyền kết hợp sàng lọc Tây y nhằm bảo đảm hiệu quả và an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ các nhóm yếu thế thông qua các đợt tặng voucher điều trị Đông y miễn phí cho người có công, gia đình chính sách và người cao tuổi.

Với sự tham gia của nhiều đơn vị y tế và giáo dục uy tín, chương trình được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương, đồng thời trở thành mô hình phối hợp tiêu biểu giữa nhà trường, bệnh viện và doanh nghiệp trong các hoạt động vì cộng đồng.

​

​