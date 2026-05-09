Xuất hiện tình trạng 'bảo kê' máy gặt lúa ở Gia Lai

Tiền Lê

TPO - Thời gian gần đây trên địa bàn xã Chư A Thai, Gia Lai xuất hiện một số đối tượng đe dọa, cản trở không cho máy gặt vào ruộng, ép buộc phải trả tiền phí “bảo kê” hoặc áp đặt giá gặt lúa.

Ngày 9/5, Công an xã Chư A Thai, Gia Lai cho biết, đã cảnh báo người dân về tình trạng “bảo kê” máy gặt lúa trong mùa vụ thu hoạch trên địa bàn.

Theo Công an xã Chư A Thai, thời gian gần đây trên địa bàn xã có một số đối tượng thực hiện hành vi “bảo kê” máy gặt lúa, ép buộc người dân và chủ máy phải nộp tiền hoặc sử dụng dịch vụ theo sự sắp đặt, gây bức xúc. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi chính đáng của người dân trong sản xuất nông nghiệp.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Các đối tượng dùng thủ đoạn như đe dọa, cản trở không cho máy gặt vào ruộng, ép buộc phải trả tiền phí “bảo kê” hoặc áp đặt giá gặt lúa; có nơi còn xuất hiện hình thức “đánh dấu” ruộng lúa không cho máy khác vào thu hoạch nếu chưa nộp tiền.

Thực tế cho thấy, không ít trường hợp các đối tượng đã sử dụng vũ lực, đe dọa hoặc hành hung chủ máy gặt để buộc phải nộp tiền, nếu không sẽ không được hoạt động tại địa bàn. Đây là hành vi nguy hiểm, cần được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước tình trạng trên, Công an xã Chư A Thai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không thỏa hiệp, tiếp tay cho hành vi “bảo kê”, cưỡng ép trong hoạt động thu hoạch nông sản. Qua đó, chủ động lựa chọn dịch vụ máy gặt theo nhu cầu, không để bị ép buộc về giá cả hoặc đơn vị cung cấp. Công an xã Chư A Thai đề nghị người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, hành vi vi phạm nêu trên, khẩn trương liên hệ số trực ban Công an xã Chư A Thai (02693.855.779) để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.

