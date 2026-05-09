Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương xử lý ô nhiễm môi trường tại nhà máy giấy

TPO - UBND TP. Đà Nẵng vừa yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại Nhà máy sản xuất giấy của Công ty CP Giấy Sài Gòn - Miền Trung đóng tại Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã ký Công văn số 3539/UBND-ĐTĐT giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan, khẩn trương kiểm tra tình trạng khói bụi, tro bay và mùi hôi từ nhà máy giấy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân tại khối phố Ngân giang, phường Điện Bàn Đông.

Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan của thành phố có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo môi trường, không để ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20/5/2026.

Nhà máy giấy của Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn - Miền Trung tại Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc

Theo báo cáo số 278/BC-UBND của UBND phường Điện Bàn Đông, thời gian gần đây, tại khối phố Ngân Giang xuất hiện tình trạng ô nhiễm không khí do khói, bụi phát sinh từ Nhà máy sản xuất giấy thuộc Công ty CP Giấy Sài Gòn - Miền Trung thuộc Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc.

Nhà máy chỉ cách khu dân cư một bức tường rào, nên quá trình hoạt động đã phát sinh khí thải, bụi mịn và tro bay, tác động trực tiếp đến môi trường sống của hàng trăm hộ dân trong khu vực.

Qua theo dõi thực tế và tổng hợp phản ánh của người dân, tình trạng khói bụi phát tán diễn ra thường xuyên, có thời điểm kéo dài liên tục trong ngày, đặc biệt tăng mạnh vào sáng sớm và chiều tối.

Bụi mịn và tro bay phủ lên mái nhà, tường, nền nhà cùng nhiều vật dụng sinh hoạt. Dù người dân thường xuyên vệ sinh, bụi vẫn nhanh chóng tái bám, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và chất lượng không khí trong nhà.

Một số hộ dân đã tự thu thập mẫu bụi, tro tại khu vực sinh hoạt để gửi phản ánh đến cơ quan chức năng, cho thấy mức độ bức xúc ngày càng gia tăng.

Theo rà soát ban đầu của địa phương, nguyên nhân chính được xác định xuất phát từ hoạt động của các lò đốt hơi sử dụng nhiên liệu củi của Nhà máy giấy với công suất khoảng 25 tấn/giờ. Quá trình vận hành phát sinh lượng lớn khói thải, bụi và tro bay ra môi trường.

Nội dung này cũng đã được ghi nhận bước đầu qua các đợt kiểm tra, làm việc của cơ quan chức năng với doanh nghiệp.

UBND phường Điện Bàn Đông cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, tổng hợp phản ánh của người dân, phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, xử lý; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân giữ ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, báo Tiền Phong đã có bài phản ánh về việc hàng trăm hộ dân tại khối phố Ngân Giang, phường Điện Bàn Đông phải đóng kín cửa cả ngày để đối phó với khói bụi và mùi hôi đặc trưng của giấy, hóa chất phát tán từ nhà máy giấy.

Người dân cho rằng, Nhà máy giấy của Công ty CP Giấy Sài Gòn - Miền Trung đi vào hoạt động từ năm 2005. Sau hơn hai thập kỷ vận hành, nhà máy được cho là đã bộc lộ nhiều bất cập, công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu xây dựng “thành phố môi trường”, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm rà soát tổng thể hoạt động của nhà máy, trong đó có việc sử dụng công nghệ sản xuất để có giải pháp xử lý phù hợp, tránh ảnh hưởng lâu dài đến đời sống người dân trong khu vực.