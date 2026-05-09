Hơn 750 công nhân duy tu đường bộ ở Quảng Trị mòn mỏi chờ lương suốt 4 tháng

TPO - Hơn 750 công nhân duy tu, bảo trì quốc lộ và đường tỉnh ở Quảng Trị đang rơi vào cảnh chật vật khi suốt hơn 4 tháng qua chưa được nhận lương. Việc chậm phê duyệt hồ sơ phân bổ kinh phí bảo trì đường bộ của tỉnh này đang khiến hàng trăm gia đình lao động lâm vào cảnh vay mượn, cầm cự qua ngày.

Công nhân “đói lương” giữa nắng gió công trường

Những ngày đầu tháng 5, trên nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh ở Quảng Trị, công nhân duy tu đường bộ vẫn đều đặn có mặt từ sáng sớm để phát quang cây cỏ, vá ổ gà, khơi thông cống rãnh, đảm bảo an toàn giao thông.

Thế nhưng phía sau công việc thầm lặng ấy là nỗi lo cơm áo ngày một đè nặng. Nhiều công nhân cho biết, từ tháng 1/2026 đến nay họ chưa được nhận lương. Suốt hơn 4 tháng qua, phần lớn phải vay mượn người thân, cắt giảm chi tiêu để duy trì cuộc sống.

“Tiền học của con, tiền thuốc cho cha mẹ già, tiền điện nước… tất cả đều phải khất. Có người phải vay nóng để sống qua ngày” - một công nhân duy tu quốc lộ chia sẻ.

Theo tìm hiểu, hiện có khoảng hơn 750 công nhân làm công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn Quảng Trị. Đây là lực lượng trực tiếp đảm bảo mặt đường an toàn, xử lý hư hỏng, phát quang, vệ sinh hệ thống thoát nước và ứng trực khi xảy ra sự cố giao thông.

Dù công việc nặng nhọc, làm ngoài trời quanh năm, thu nhập của họ vốn không cao. Việc bị treo lương kéo dài nhiều tháng khiến cuộc sống càng thêm khó khăn.

Hơn 300 tỷ đồng bảo trì chờ phê duyệt

Theo hồ sơ của Sở Xây dựng Quảng Trị, trong giai đoạn 2026-2028, nguồn vốn bảo trì quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn được bố trí từ ngân sách Trung ương và địa phương với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng.

Riêng năm 2026, Sở Xây dựng đề nghị phân bổ hơn 188,8 tỷ đồng cho công tác quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ và 75 tỷ đồng cho nguồn vốn sự nghiệp giao thông địa phương.

Trong đó, kinh phí bảo dưỡng thường xuyên đối với quốc lộ được đề xuất hơn 36,4 tỷ đồng; còn nguồn sự nghiệp giao thông địa phương dành cho bảo dưỡng thường xuyên hơn 47,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Tờ trình số 236/TTr-SXD của Sở Xây dựng đã được gửi lên UBND tỉnh và Sở Tài chính từ ngày 8/4/2026 để đề nghị xem xét, phân bổ dự toán chi nguồn vốn bảo trì đường bộ và sự nghiệp giao thông năm 2026.

Tuy nhiên đến nay, sau tròn một tháng, hồ sơ vẫn chưa được phê duyệt cuối cùng. Trong khi đó, các đơn vị duy tu cho biết họ đã hoàn thiện bảng chấm công, hồ sơ nghiệm thu và các thủ tục liên quan để thanh toán tiền lương cho người lao động.

“Hồ sơ nằm trên bàn, công nhân thì kiệt sức”

Điều khiến nhiều công nhân bức xúc không chỉ là chuyện chậm lương, mà còn là sự mơ hồ về thời điểm được giải quyết. “Họ nói đang rà soát, nhưng rà soát đến bao giờ thì không ai biết. Công nhân chỉ biết là hơn 4 tháng chưa có lương, áp lực cuộc sống quá lớn” - một công nhân nói.

Theo các đơn vị bảo trì, mọi năm sau khi cơ quan chuyên môn trình hồ sơ, việc phân bổ kinh phí thường được phê duyệt khá nhanh vì lãnh đạo hiểu đặc thù khó khăn của công nhân duy tu đường bộ.

Năm nay, việc kéo dài bất thường đang khiến nhiều doanh nghiệp và người lao động rơi vào thế khó. Không ít công nhân là lao động chính trong gia đình, nuôi con ăn học và chăm sóc cha mẹ già ở quê. Có người phải xin khất tiền trọ, có người tạm ngưng đóng học phí cho con. Trong khi đó, công việc duy tu đường bộ vẫn phải duy trì liên tục để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Một cán bộ trong ngành giao thông chia sẻ, phía sau câu chuyện thủ tục là cuộc sống của hàng trăm gia đình công nhân đang bị ảnh hưởng trực tiếp. “Hồ sơ giờ đã nằm trên bàn lãnh đạo. Chỉ mong sớm được ký duyệt để công nhân có lương, vợ con họ bớt khổ” - vị này nói.