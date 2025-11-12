Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội kiểm tra hiện trạng sự cố cầu Sông Lô

TPO - Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do bà Nguyễn Thanh Hải dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng cầu Sông Lô, để thu thập thông tin phục vụ việc hoàn thiện Luật Xây dựng (sửa đổi).

Chiều ngày 11/11, Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường dẫn đầu, đã có buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ về tình trạng xuống cấp cầu Sông Lô. Đây là hoạt động khảo sát thực tiễn phục vụ công tác lập pháp, trong bối cảnh Quốc hội đang thẩm tra dự án Luật Xây dựng (sửa đổi).

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ về tình trạng hư hỏng, xuống cấp của cầu Sông Lô. Ảnh: Khánh Trang

Cầu Sông Lô, bắc qua sông Lô trên địa bàn xã Đoan Hùng, được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2015, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (cũ) làm chủ đầu tư. Theo Trung tâm Kỹ thuật đường bộ - Cục Đường bộ Việt Nam, kết quả kiểm định năm 2024 và báo cáo kiểm tra định kỳ của Công ty CP Đường bộ Phú Thọ cho thấy, sau mùa mưa bão năm 2024, cầu đã phát sinh một số hư hỏng.

Từ tháng 8 đến tháng 10/2025, liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão số 5, 10, 11, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Lô dâng cao, đe dọa an toàn giao thông. Ngày 6/8, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo phân luồng giao thông qua cầu Sông Lô để đảm bảo an toàn. Khi nước rút, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra thực tế (ngày 27/10) và báo cáo UBND tỉnh. Ngay sau đó, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, đồng thời tổ chức nhiều cuộc họp mời các chuyên gia, đơn vị tư vấn, nhà khoa học nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.

Song song quá trình này, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá hiện trạng công trình, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, và làm rõ việc thực thi trách nhiệm quản lý, bảo trì, giám định chất lượng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là dịp cần rà soát, xem xét sự chặt chẽ của các quy định hiện hành về phân cấp quản lý, quy trình bảo trì và đánh giá chất lượng công trình xây dựng.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trực tiếp khảo sát tại hiện trường cầu Sông Lô. Ảnh: Khánh Trang

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, lựa chọn phương án khắc phục đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khi lưu thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng nêu một số kiến nghị liên quan công tác quản lý nhà nước về xây dựng, như cho phép địa phương linh hoạt trong việc thành lập Ban Quản lý dự án cấp xã; quy định rõ chi phí đánh giá, kinh phí duy tu bảo dưỡng và cơ chế thuê tư vấn xử lý các công trình khẩn cấp.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) lần này đặt mục tiêu giảm thủ tục hành chính, tăng phân cấp và hậu kiểm, nhưng tuyệt đối không để “nới lỏng” quản lý chất lượng. Không thể vì giảm thủ tục mà xem nhẹ an toàn công trình, đặc biệt là các công trình có tính cộng đồng cao.

Sau khi trực tiếp khảo sát tại hiện trường cầu Sông Lô và nghe các báo cáo, bà Nguyễn Thanh Hải đánh giá, đây là bài học thực tế quý giá để Quốc hội nhận diện “kẽ hở” trong chính sách và chắt lọc những kiến nghị xác đáng cho quá trình hoàn thiện dự thảo luật.

Bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị tỉnh Phú Thọ tăng cường rà soát, đánh giá lại chất lượng toàn bộ hệ thống cầu, đường trên địa bàn, đồng thời khẳng định Đoàn công tác sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tài liệu để tổng hợp, báo cáo phục vụ xây dựng Luật Xây dựng (sửa đổi), hướng tới siết chặt kỷ cương, nâng cao an toàn và chất lượng công trình xây dựng.