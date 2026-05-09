Bụi đen bám phủ nhà dân nhưng kết quả quan trắc khí thải vẫn ‘an toàn’

TPO - Nhiều năm qua, nhiều hộ dân ở thôn Trung An (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị tra tấn bởi sự ngột ngạt, khói bụi, tiếng ồn… từ Nhà máy sản xuất viên nén sinh khối (Wood Pellets) của Công ty CP năng lượng sáng tạo Á Châu.

“Bụi cứ lau xong lại bị phủ kín”

Tại khu dân cư Trung An (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) chỉ cần đứng cách nhà máy vài trăm mét đã dễ dàng nhìn thấy nhiều cột khói xám liên tục bốc lên từ khu vực sản xuất. Vào cuối chiều, các luồng khói kéo dài hàng chục mét, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Nhà anh Hồ Minh Đại (trú thôn Trung An) nằm cách nhà máy khoảng hơn 200 m. Từ nhiều năm nay, gia đình anh gần như phải sống chung với khói bụi và mùi khét phát tán từ hoạt động sản xuất viên nén.

“Bụi đen bám khắp nơi, từ lan can, bàn ghế ngoài sân cho tới bàn học, tủ sách của con tôi trong phòng. Mới lau dọn hôm trước, hôm sau bụi lại phủ kín. Các con tôi thường xuyên viêm họng, ho kéo dài, có thời điểm bị viêm phế quản do hít phải bụi gỗ. Người dân nơi đây đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị nhưng tình trạng ô nhiễm trên vẫn không giảm”, anh Đại nói.

Các cột khói bốc lên từ Nhà máy sản xuất viên nén sinh khối.

Nhiều hộ dân khác ở thôn Trung An cũng phản ánh tình trạng tương tự. Theo người dân, nhà máy vận hành suốt ngày đêm, mạnh nhất vào ban đêm và rạng sáng, thời điểm phần lớn người dân đang ngủ, mỗi khi vận hành hết công suất, các ống xả liên tục thải ra môi trường những luồng khói bụi dày đặc kèm theo mùi khét rất khó chịu.

Ông Nguyễn Võ (trú thôn Trung An) bức xúc, chỉ sau một đêm ngủ dậy, cửa kính, nền nhà, vật dụng đều phủ một lớp bụi mịn màu đen. Không những vậy, nhiều người trong khu dân cư bị cay mắt, khó thở, ho khan kéo dài”, ông Võ bức xúc.

Theo ghi nhận của phóng viên tại nhiều thời điểm, tình trạng khói bụi phát sinh từ hoạt động của nhà máy dày đặc. Đứng từ Quốc lộ 1A, vị trí cách nhà máy vài trăm mét vào thời điểm 17h chiều mỗi ngày dễ dàng nhận thấy nhiều cột khói xám từ nhà máy bốc cao, kéo dài hàng chục mét. Trong khuôn viên nhà máy hiện có 3 ống phát thải khói bụi đặt ở vị trí khá thấp. Người dân cho rằng, đây là nguyên nhân khiến khí thải không được đẩy lên cao mà lan trực tiếp vào khu dân cư mỗi khi gió đổi hướng.

Sau một đêm bụi bám đầy nhà và các vật dụng trong nhà.

Không chỉ khói bụi, hoạt động sản xuất còn phát sinh tiếng ồn và độ rung lớn kéo dài cả ngày lẫn đêm. Ngoài ra người dân còn lo ngại về dấu hiệu ô nhiễm nguồn nước quanh khu vực nhà máy.

Phía Đông nhà máy được xây dựng tường bao nhưng xuất hiện nhiều đường ống thoát nước dẫn ra môi trường bên ngoài. Tại khu đất trống giáp nhà máy, nhiều rãnh sâu tồn đọng nước màu đen, bốc mùi. Người dân nghi ngờ đây là nguồn nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất.

Cần làm rõ phản ánh của người dân

Trước tình trạng ô nhiễm kéo dài, nhiều hộ ở thôn Trung An đã gửi đơn kiến nghị đến Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an xã và UBND xã Bình Sơn đề nghị kiểm tra, xử lý.

Các cột khói bốc lên nghi ngút

Ngày 20/4/2026, UBND xã Bình Sơn đã có văn bản kiến nghị Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Dung Quất hỗ trợ địa phương lấy mẫu quan trắc môi trường tại Nhà máy sản xuất viên nén Wood Pellets và Công ty Lâm sản Bình An Phú.

Theo văn bản do ông Đinh Hùng Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn ký, địa phương ghi nhận tại vị trí các ống xả xuất hiện khói màu trắng kéo dài thành vệt thoát ra môi trường.

Tuy nhiên, số liệu quan trắc khí thải do chính doanh nghiệp tự thực hiện và báo cáo cho cơ quan chức năng thì các chỉ số vẫn nằm trong giới hạn cho phép. UBND xã Bình Sơn cho rằng cần có kết quả quan trắc độc lập, khách quan để đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng môi trường.

Môi trường không khí xung quanh nhà máy ngột ngạt.

UBND xã Bình Sơn kiến nghị Ban quản lý KKT Dung Quất hỗ trợ lấy mẫu quan trắc đánh giá chất lượng môi trường để làm cơ sở trả lời cho người dân.

Ông Nguyễn Hải Trường - Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất cho biết, đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường xây dựng đề cương, nhiệm vụ lấy mẫu khí thải công nghiệp (khí thải tại ống khói sau hệ thống xử lý khí thải) tại Nhà máy Wood Pellets.

Nước thải, bột gỗ màu đen xuất hiện tại khu vực thửa đất phía Đông ngoài hành lang nhà máy.

“Ban quản lý đã yêu cầu việc lấy mẫu phải đảm bảo khách quan, trung thực phản ánh đúng các chỉ tiêu môi trường. Đồng thời, yêu cầu nhà máy vận hành máy móc thiết bị trong điều kiện bình thường và đạt 100% công suất thiết kế khi đơn vị chức năng tiến hành lấy mẫu”, ông Trường nói.