Giấc mơ Canada dang dở, nhiều gia đình ở Quảng Trị ôm nợ tiền tỷ

TPO - Tin vào những lời hứa “bao đậu visa”, “xuất cảnh sau 6 tháng”, hàng chục người dân đã vay mượn, cầm cố tài sản để nộp tiền cho một công ty tư vấn xuất khẩu lao động đi Canada. Thế nhưng, sau nhiều tháng chờ đợi, giấc mơ đổi đời vẫn bặt vô âm tín, còn nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần, khốn đốn.

Những lời hứa “đảm bảo 100%”

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1988, trú xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị), khoảng thời gian cuối năm 2025, do có nhu cầu làm hồ sơ cho con đi du học Canada nên chị tìm đến Công ty TNHH Cung ứng Dịch vụ Visa Toàn cầu ATH, có trụ sở tại số 3 đường Lê Lợi, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị để được tư vấn.

Logo của công ty Công ty TNHH Cung ứng Dịch vụ Visa Toàn cầu ATH.

Tại đây, bà Lương Thị Ngọc Ánh (người đại diện pháp luật của công ty) và ông Hồ Sơn Thành (kế toán công ty) trực tiếp giới thiệu về các chương trình du học, lao động tại Canada với những cam kết hấp dẫn như thời gian hoàn tất hồ sơ chỉ khoảng 6 tháng, “đảm bảo 100%” có thể xuất cảnh.

Theo chị Nhung, phía công ty còn khẳng định nếu không thực hiện được như cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền khách hàng đã nộp. Tin tưởng vào những lời quảng bá này, chị đã ký các giấy tờ đặt cọc, “giấy giữ hộ tiền” và nhiều hồ sơ liên quan.

“Ông Hồ Sơn Thành nhiều lần trực tiếp nhận tiền tại văn phòng công ty và cả tại nhà riêng của tôi. Tổng số tiền tôi đã giao lên tới 813 triệu đồng” - chị Nhung cho biết.

Điều khiến chị Nhung nghi ngờ là trong quá trình giao dịch, có lần chị chuyển khoản tiền vào tài khoản theo yêu cầu nhưng sau đó phía công ty lại chuyển trả, yêu cầu chị phải trực tiếp rút tiền mặt để giao lại.

“Theo họ giải thích, nếu nhận chuyển khoản thì công ty sẽ phải chịu thuế nên chi phí tăng thêm. Lúc đó tôi tin tưởng nên làm theo mà không nghĩ có vấn đề” - chị Nhung nói.

Vay nợ để “đổi đời”

Không riêng chị Nhung, chị Nguyễn Thị Lài (SN 1990, trú xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) cũng cho biết đã vay ngân hàng để đóng 525 triệu đồng cho Công ty TNHH Cung ứng Dịch vụ Visa Toàn cầu ATH với hy vọng được hỗ trợ xin visa sang Canada lao động.

Những ngày gần đây, trước cửa công ty này có nhiều người tập trung để đòi lại tiền nhưng bất thành.

Theo chị Lài, số tiền ban đầu được chuyển vào tài khoản mang tên Hồ Sơn Thành mở tại Ngân hàng MB Bank. Tuy nhiên, sau đó ông Thành tiếp tục yêu cầu chị rút toàn bộ tiền mặt để giao trực tiếp.

“Sau khi nhận tiền, phía công ty không triển khai bất kỳ hoạt động nào như cam kết. Tôi nhiều lần yêu cầu hoàn tiền nhưng họ im lặng, né tránh” - chị Lài bức xúc.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều ngày qua, tại trụ sở Công ty TNHH Cung ứng Dịch vụ Visa Toàn cầu ATH thường xuyên xuất hiện nhiều người dân tìm đến yêu cầu gặp bà Lương Thị Ngọc Ánh và ông Hồ Sơn Thành để đòi lại tiền. Tuy nhiên, những người này đều không xuất hiện.

Nhiều nạn nhân cho biết, họ đã phải cầm cố tài sản, vay ngân hàng hoặc vay mượn người thân để có tiền đóng cho công ty với hy vọng sang Canada lao động, đổi đời. Thế nhưng hiện nay, không chỉ mất tiền, họ còn gánh áp lực nợ nần với khoản lãi ngân hàng mỗi tháng.

Một số người cho biết vì tin vào “giấc mơ Canada”, họ đã nghỉ việc cũ để chờ xuất cảnh. Khi sự việc đổ vỡ, cuộc sống gia đình rơi vào cảnh khốn đốn.

Chiếc ghế giám đốc hào nhoáng một thời nay trống không.

Qua tìm hiểu, nhiều người dân bắt đầu nghi ngờ Công ty TNHH Cung ứng Dịch vụ Visa Toàn cầu ATH không có chức năng được cấp phép hoạt động tư vấn du học, xuất khẩu lao động hay làm dịch vụ đưa người sang Canada theo quy định.

Tuy nhiên, công ty này vẫn tổ chức tư vấn, đưa ra các cam kết chắc chắn về visa, thời gian xuất cảnh để tạo lòng tin rồi nhận tiền từ người dân.

Đáng chú ý, việc yêu cầu khách hàng rút tiền mặt thay vì giao dịch chuyển khoản qua ngân hàng cũng bị nhiều người đặt nghi vấn về tính minh bạch trong hoạt động tài chính.

Hiện hàng chục người dân đã gửi đơn tố giác vụ việc cùng hồ sơ, tài liệu liên quan đến VKSND và Công an tỉnh Quảng Trị.